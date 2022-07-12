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Семейный тайм-менеджмент: как эффективно управлять своим временем

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как правильно управлять своим временем
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С начала года более 2,5 тысячи родителей обратились в столичные семейные центры с желанием научиться эффективному тайм-менеджменту. Психологи отмечают, чтобы правильно планировать время, следует грамотно распределять обязанности между членами семьи и работать в команде. Подробнее об этом рассказывает специалист семейного центра «Коптево» Светлана Шехватова.

По ее словам, решить подобные проблемы помогут специалисты семейных центров, которые оказывают поддержку родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В центрах проводят психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы успешно распределять время для семейных дел, специалисты столичных центров дали несколько советов родителям:

Станьте руководителем своей семьи

Расскажите супругу и детям о том, какой вы видите идеальную семью. Пусть каждый поделится своими мечтами. При распределении семейных дел обратите внимание на то, что для вас наиболее ценно в отношениях. Составьте план реализации долгосрочных целей, равномерно разделив задачи между членами семьи. Учитесь решать проблемы на стадии их возникновения и подходите к ним систематично.

Управляйте энергией

Следите за своим физическим и ментальным здоровьем, чтобы всегда быть энергичными. Старайтесь высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Также слушайте свои чувства, оценивайте происходящее, учитесь противостоять негативу.

Работайте в команде

Семья — единая команда, которая должна действовать согласованно. Если мама наказала ребенка, а папа пожалел, эффективного взаимодействия не будет. Порой могут возникать разногласия, но важно всегда обсуждать подобные моменты. Главное — каждый должен быть услышан. Все это поможет поддерживать положительный эмоциональный климат в семье.

Планируйте заранее

Родителям следует разграничить время, которое они проводят с детьми, без детей и на работе. Лучше расписать это время на видном месте, используйте, например, магнитный планировщик на холодильник. Расставляйте приоритеты в делах. Старайтесь ежедневно анализировать свой режим дня, но не забывайте о желаниях и планах каждого члена семьи.

Экономьте время

Старайтесь решать семейные дела быстро и эффективно. Например, оплатите сразу все счета, а не растягивайте на месяц. Если есть возможность, то совмещайте несколько дел. Можно готовить обед и, пока закипает вода, отнести игрушки в комнату или протереть стол на кухне. Главное, начните подавать пример и первыми решайте бытовые вопросы. Дети тоже станут принимать участие. Заведите привычку всегда доводить начатое до конца.

Подключайте виртуальных помощников

Выполнение домашних дел можно упростить с помощью системы наведения порядка «флай-леди». Она делится лайфхаками, как легко отмыть раковину, убрать квартиру за 15 минут, составить разнообразное простое меню на неделю. Также следует грамотно организовать хранение вещей, чтобы квартира стала функциональной.

— Чтобы привыкнуть к чему-то новому, прежде всего, надо начинать с формирования привычки. Для начала возьмите одно правило, и тщательно внедряйте его в свою повседневную жизнь. Научитесь проводить письменный анализ, где вы сможете увидеть ошибки при планировании. Не огорчайтесь, если не будет моментального результата. Позволяйте себе совершать промахи, чтобы делать выводы, — порекомендовала Шехватова.

Случай из жизни центра

В семейный центр обратилась москвичка Маргарита. Год назад она развелась с мужем и теперь одна воспитывает троих сыновей: 15-летнего Федора, 13-летнего Богдана и 4-летнего Артема. Женщину беспокоит, что у нее не получается качественно совмещать домашние дела, заботу о детях и работу. Она не успевает справляться с таким объемом задач.

— Не хватает времени осуществить задуманные планы. Хочется отдыхать вместе с детьми, ухаживать за собой. Но работа и домашние хлопоты забирают все время, — поделилась Маргарита со специалистом.

На встрече с психологом выяснилось, что женщина старается не просить о помощи своих старших детей и все делает сама. Она считает, что мальчики будут лишены счастливого детства, если она станет нагружать их бытом. Ребята рассказали, что готовы помогать маме в домашних делах и следить за младшим братом, но она не хочет им что-либо поручать. Специалист познакомил Маргариту и детей с семейным тайм-менеджментом. Он объяснил, как важно правильно распределять обязанности, работать в команде, расставлять приоритеты, делить задачи на «срочные» и «несрочные». Мальчики хотят чувствовать себя нужными и ценными в семье, поэтому следует давать им возможность проявлять заинтересованность и помогать маме.

Вместе со специалистом Маргарита составила временную сетку дел на неделю, чтобы на практике понять, получится ли выполнять запланированные задачи и в дальнейшем изменять расписание. Спустя три месяца семья научилась эффективно планировать свое время. Сыновья стали активно помогать маме наводить порядок в своих комнатах, поливать цветы, мыть посуду, заниматься с младшим братом, ходить в магазин за продуктами. У Маргариты появилось время на уход за собой. Также теперь семья раз в неделю гуляет в парке и устраивает там небольшой пикник.

Справка

Для поддержки московских семей работают 25 городских организаций помощи родителям с детьми: 22 семейных центра, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра можно узнать на портале «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, с ним свяжутся и проконсультируют в течение одного рабочего дня.

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