Как продать автомобиль через сайт госуслуг: плюсы, минусы, подводные камни

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

МВД совместно с Минцифры запустило электронный сервис купли-продажи транспортных средств. Платформа доступна на официальном сайте госуслуг. Согласно нововведениям, данный договор будет иметь такую же юридическую силу, что и документ, подписанный на бумажном носителе. «Вечерняя Москва» узнала у автоюриста Алексея Аксенова о плюсах и минусах такой сделки.

По его словам, заключить электронный договор купли-продажи могут лица старше 18 лет с подтвержденными учетными записями на сайте госуслуг. У участников сделки на смартфонах должно быть установлено приложение «Госключ». Оно предназначено для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

— Приложение позволяет пользователям с подтвержденной учетной записью подписывать договоры и оформлять сделки в цифровом формате в любое время суток. В то же время сервис позволяет создавать и выдавать электронные подписи продавцу и покупателю, — говорит специалист.

Услуга дистанционной процедуры купли-продажи авто доступна исключительно физическим лицам и только в сегменте транспортных средств с пробегом.

— То есть официальные дилеры не смогут становиться участниками сделок, так как личный кабинет на «Госуслугах» доступен только физическим лицам, — пояснил эксперт.

Процесс покупки и продажи машины происходит в онлайн-формате без участия нотариусов. При этом номерные знаки можно оставить себе.

Итак, чтобы продать свое транспортное средство, необходимо зайти на официальный портал госуслуг, выбрать раздел «Договор купли-продажи транспортного средства». Затем откроется пошаговая анкета с личными данными, которые будут вводиться автоматически, если аккаунт подтвержден.

— Продавец выбирает автомобиль, который собирается продавать, и вносит данные о нем на портал. Вся информация о машине проверяется в различных инстанциях. Длится это не более 20 секунд, — отметил собеседник «ВМ». — После выплывает окно с полной характеристикой автомобиля.

По этой информации можно понять, каково состояние машины: была ли она в розыске, попадала ли в ДТП, имеются ли какие-то ограничения на регистрацию.

Кроме того, система сообщает, сколько ремонтных работ производилось с данным транспортным средством.

В графе «условия продажи», которая появляется после аналитики, продавец указывает стоимость машины и ее актуальный пробег. Затем уже водятся данные покупателя, который изъявил желание приобрести автомобиль.

Когда стороны заполнили данные анкеты, запускается процесс оформления электронного договора купли-продажи. Затем выплывает специальная ссылка, открывающая доступ к документу, который можно скачать. Заплатить за авто можно в режиме онлайн или в том формате, который установят участники процесса.

После оплаты покупатель может отправляться с договором в Госавтоинспекцию и ставить машину на учет, начинать процесс оформления.

Среди преимуществ такого способа приобретения машины эксперт выделил следующие: экономия времени и исключение ошибок при оформлении, так как система автоматически вносит данные.

— Еще один плюс заключается в том, что имеется готовый вариант договора купли-продажи, который встроен в систему. Конечно, многим понравится процесс оформления авто без очной встречи сторон, — полагает специалист.

Большое преимущество сервиса в том, отметил Аксенов, что транспортное средство проходит полную автоматическую диагностику и исключается риск покупки машины с «плохой историей».

Среди недостатков автоюрист назвал возможный сбой в системе:

— Не нужно исключать сценария, при котором система внесет ваши данные некорректно, что станет основанием для того, чтобы перезаполнить анкету.

Юрист также отметил, что аналитика машины может оказаться недостоверной на все 100 процентов, ведь, по его словам, некоторые ДТП, которые оформляются по системе европротокола, не вводятся в базу данных ГИБДД. Это позволяет усомниться в полноте информации о транспортном средстве.