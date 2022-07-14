Вкусы России: чем удивит главный гастрономический фестиваль года

Москвичка Александра Павелко угощает гостей гастрономического фестиваля шаньгами по рецептам жителей Республики Коми, которые привезла ее мама. Сейчас изготовление выпечки стало их семейным бизнесом / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

14 июля в столице стартовал фестиваль «Вкусы России». До 17 июля включительно вы можете продегустировать огромное количество блюд и продуктов, которые производят умельцы в 63 регионах нашей огромной страны. Почему стоит отправиться на фестиваль, рассказал историк русской кухни Павел Сюткин.

Русская кухня, кухня наших регионов для многих по сей день — неизведанная земля. Но точно можно сказать: у кулинарии народов России есть достижения, которыми мы можем гордиться, украшать праздничный стол и наслаждаться вкусом. Чего стоят хотя бы пожарские котлеты — рубленые, с маслом внутри. В качестве прообраза российского фастфуда их упоминает А. С. Пушкин в письме к С. А. Соболевскому: «На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке». Или возьмем бефстроганов. Это удивительное блюдо. Оно пользовалось равным успехом у публики при самодержавии, диктатуре пролетариата, развитом социализме — и пользуется по сей день.

В чем секрет успеха блюд наших регионов? Во-первых, относительная простота приготовления, небольшой набор продуктов, легкая технология. Во-вторых, выразительный вкус. То есть оценить может любой. В-третьих, отсутствие жестких предписаний в рецептуре. Может быть, поэтому русские блюда дают такой огромный потенциал для творчества. Уникальное явление нашей кулинарии — супы. На фестивале «Вкусы России» они также представлены. Это щи, похлебка, уха, калья, ботвинья, солянка, рассольник, окрошка.

Еще одна перспективная, вкусная, но немного забытая традиция нашей кухни — активное использование субпродуктов: ножек, рубцов, хвостов, сердца, почек, печени. Такого разнообразия блюд, которые можно из всего этого приготовить, не знает ни одна кулинария мира. Отдельной похвалы заслуживают наши производители продуктов. Овощи, фрукты, сыры, рыба в самых разных вариациях и многоемногое другое — все это произведено с большой любовью и отличным качеством.

Уральские цукаты

Свердловская область

Многие уже забыли такое растение, как ревень, хотя росло оно раньше в каждом огороде. И ведь из него получаются очень вкусные и полезные цукаты. Ревень освежает, имеет легко узнаваемый вкус: от кислого к кисло-сладковатому, напоминающий яблочный, но с травянистым оттенком.

Первомайские пышки

Томская область

Первомайская пышка — это сибирская разновидность пончика. Для приготовления используют теплое молоко, сухие дрожжи, сахар, яйца, муку и маргарин. Все продукты замешиваются, тесто оставляется в теплоте на три часа. Пышки формируются, стоят еще час и жарятся в кипящем масле. Сверху украшаются пудрой.

Фото: pixabay.com

Волгоградский хренодер

Волгоградская область

Хренодер — это традиционный русский соус с острым приятным ароматом. Его готовят из перетертых помидоров, хрена, чеснока и соли. Местные жители не скупятся на приправы, так что хренодер получается очень пикантным.

Кувакский узвар

Пензенская область

Многие подумают, что это просто компот, а это кувакский узвар! Напиток готовится на минеральной воде с добавлением сушеных фруктов. Туда же добавляют настои из яблок, слив, груш, шиповника, боярышника и сахарного сиропа.

Повидло саракташское

Оренбургская область

Первые упоминания о тыквенном повидле в Саракташе относятся к 1921 году. Блюдо было вареной в глиняных горшках тыквой с добавлением меда. Рецепт считался утерянным. И в 2015 году в одном из помещений местного завода его обнаружили. И теперь повидло может попробовать каждый.

Жуковские белые сыры

Брянская область

Жуковские сыры — это отличный пример грамотного и успешного импортозамещения. Производителям удалось создать аналоги французских и итальянских сыров, при этом добавив свою изюминку. Вкус сыров меняется на протяжении всего срока годности и становится пикантно сливочным.

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Костромские зеленые щи

Костромская область

Этот наваристый вкуснейший суп делается из внешних зеленых листьев капусты. Их заготавливают уже поздней осенью. Сама заготовка «щенец», или «щаница». В костромские щи добавляют много пряностей, а также соленые грибочки или моченые яблоки для пикантности.

Гусь по-терски

Кабардино-Балкарская Республика

Это национальное блюдо кабардинской кухни из отварного мягкого мяса гуся, галушек и чесночного соуса. Получается ароматно и очень вкусно. Одна порция такого блюда надолго насыщает организм белками, жирами и углеводами.

Конская колбаса

Астраханская область

Ее готовят, набивая натуральную оболочку мясом конины со специями. При этом используется не измельченное мясо, а цельнокусковое. Копчение на натуральных опилках придает астраханской конской колбасе тонкий аромат.

Моченая морошка

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Это аналог классического варенья: морошку заливают специальным сладким рассолом и плотно закрывают крышкой. На Руси плоды помещали в деревянную бочку, покрывали ее готовым раствором и закрывали «созревать». В таком виде ягоды можно было хранить всю зиму, ведь морошка, в отличие от малины, сохраняет свою целостную структуру.

Фото: Unsplash

Кедровое масло

Иркутская область

Байкальское кедровое масло по цвету варьируется от светло-желтого до золотисто-янтарного, имеет приятный аромат, а также нежное послевкусие орешков. По полезным свойствам превосходт даже оливковое масло.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Курицын, шеф-повар столичного ресторана:

— Отечественные продукты не уступают по качеству импортным. Я рекомендую всем использовать их для приготовления блюд. Сегодня все больше ресторанов переходят на российских поставщиков. За годы импортозамещения у нас великолепно освоили производство сыров — козьих, овечьих, на коровьем молоке. Наше сыровяленое мясо тоже вкусное, хороша рыбная продукция. Из Мурманска и с Камчатки везут отличных крабов. В Подмосковье, Тверской и Ивановской областях выращивается прекрасная салатная группа. Раньше спаржу мы заказывали в Израиле, а сейчас она есть в нашей стране. А микрозелень везли из Европы, сейчас же в России есть фермерские компании, которые выращивают ее. Грибы-вешенки тоже приходилось заказывать за границей. Сейчас их выращивают у нас, и они пользуются спросом. Купить все эти продукты можно и в супермаркетах по доступным ценам.

Насыщенная программа

На 22 площадках будут представлены почти 300 вкусных брендов со всей страны. Всего производители привезут более 170 тонн продукции! На площадках пройдут кулинарные шоу, творческие мастер-классы, где научат готовить региональные деликатесы. Будут и ремесленные мастерские, народное творчество. Ждут гостей выступления артистов.

Расписание:

14–17 июля

Парк Горького:

чт-сб 10:00–22:00;

вс 10:00–20:00

Площадь Революции, Тверская площадь:

11:00–22:00

Окружные площадки:

11:00–21:00

Выбрать локацию можно на интерактивной карте на сайте moscowseasons.com.