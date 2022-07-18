Время покупать завод, строить склад

Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк приехала осмотреть новый бизнес-комплекс / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Осенью 2022 года в Московском регионе запустят промышленную ипотеку. Столичные предприниматели смогут купить производственные помещения на выгодных условиях.

Запустить промышленную ипотеку поручил премьер-министр России Михаил Мишустин. Сейчас этим вопросом занимаются Министерство финансов и Министерство экономического развития России. Они планируют выдавать льготные кредиты со ставкой пять процентов годовых предприятиям на приобретение производственных помещений: заводов, цехов, складов.

— Инициативу до мелочей прорабатывает правительство. Появление такой программы говорит о том, что среди предпринимателей был запрос на такую ипотеку. Москва — передовой регион России. Здесь собраны основные финансы, инвестиции, интеллектуальный капитал. Поэтому в Московском регионе проще всего организовать промышленное производство, — рассказывает председатель комитета МТПП по вопросам развития инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк. — В свое время производство было вынесено за пределы города. Но промышленный потенциал Москвы сохраняется. За последние семь лет буквально на моих глазах происходят большие перемены в лучшую сторону. Я вижу, как столичное правительство прилагает массу усилий: создают технопарки, особые экономические зоны. И это дает результаты.

По словам Анны Вовк, именно благодаря этим мерам поддержки высокотехнологичные предприятия в сфере медицины, пищевой промышленности, информационных технологий растут как грибы и приносят результаты.

— Так что промышленная ипотека найдет отклик среди предпринимателей, — уверена Анна Вовк.

Она добавила, что особенно полезна новая кредитная программа будет малому и среднему бизнесу, потому что часто у небольших компаний не хватает собственных средств для приобретения нового промышленного помещения.

— К тому же инициатива даст новые рабочие места, так как в Московском регионе станут строить больше цехов, складов, заводов, а впоследствии к работе на них будут привлекать узких специалистов, — добавила Анна Вовк. — Ведь строительство, недвижимость, девелопмент — это драйверы экономики. А с такой господдержкой предпринимателям будет проще и комфортнее идти к «долгим» деньгам. Особенно сейчас, когда рубль нестабилен.

По данным заместителя главы Министерства промышленности и торговли России Алексея Беспрозванных, по предварительным подсчетам сумма льготного кредита для промышленных предприятий составит до 500 миллионов рублей. Заем будут давать на срок до семи лет. Для застройщиков немного другие условия. Они смогут получить до двух миллиардов рублей на срок до 10 лет. Кредит будут давать под залог готовых производственных площадок.

— Это очень хорошая инициатива, потому что пять процентов — вполне посильная ставка для малого и среднего бизнеса. И суммы займов вполне достаточные, — рассказала финансовый аналитик Екатерина Астахова. — Малым и средним предпринимателям всегда сложнее выживать на рынке. Во-первых, такой бизнес не так-то просто запустить и сразу прийти к хорошим показателям. Банки же больше сосредоточены на займах для крупного бизнеса, им выдают преференции. Поэтому промышленная ипотека поможет развивать сегмент МСП.

На промышленную ипотеку смогут рассчитывать и те, кто захочет строить свой бизнес в цифровом деловом пространстве «лайт индастриал». Так называют помещения, похожие на коворкинги, с готовыми рабочими местами, развитой инфраструктурой. Их также активно строят в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Волошина, генеральный директор межрегиональной общественной организации содействия и развития экспертной деятельности «Координационный экспертный совет»:

— Это хорошо, что еще одна отрасль экономики будет иметь такую поддержку от государства. Промышленная ипотека подойдет не только для покупки производственных цехов. С ее помощью можно будет приобрести площадки в экотехнопарках, которые сейчас активно строятся. Там перерабатывают отходы и делают вещи из вторсырья. К тому же у нас освобождаются площадки из-за ухода иностранных компаний с российского рынка. Их помещения тоже можно будет купить. Предпринимателям это даже выгоднее. Ведь чтобы построить полноценный завод, нужно от трех до пяти лет. А так можно сразу взять готовое помещение на очень выгодных условиях.