Как строят «Рижскую» Большой кольцевой линии

Проект станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена / Фото: Stroi.mos.ru / Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном Стройкомплексе рассказали о ходе работ на станции «Рижская» Большой кольцевой линии метрополитена.

На сегодня «Рижская» — одна из самых глубоких станций на строящемся Большом кольце столичной подземки. Ее возведение ведется в условиях плотной городской застройки: рядом вокзал, железная дорога, действующая станция метро, магистрали и раз личные здания. Строителям пришлось уйти на серьезную глубину — более 70 метров. В том числе и по этой причине на станции решили применить уникальные технологии в отделке. Речь идет о панелях-зонтах. Их уже размещают над платформой и путями «Рижской».

— Продолжаются работы по архитектурной отделке платформенного участка станции «Рижская», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. — Строители приступили к установке панелей-зонтов вдоль центральной части платформы, аналогичные работы начинаются над путями.

Сами панели-зонты имеют как декоративную, так и гидрозащитную функцию. Конструкция легка в весе и в монтаже, обеспечивает надежное водоотведение. Внешне такие панели похожи на обычный бетонный потолок. Однако внутри у них есть крепления и желоба, позволяющие собирать конденсат и исключать протечки на потолке. Другой особенностью «Рижской» станут арочные порталы.

— Всего будет 16 арок — по восемь с каждой стороны, — рассказал Андрей Бочкарев.

Их выполнят из металла и встроят подсветку. Подобные элементы есть и внутри Рижского вокзала. По задумке специалистов, арки на вокзале — своего рода ворота между Прибалтикой и Москвой. Именно здесь у пассажиров создаются первые впечатления о городе. Усилить эффект решено и на станции метро.

Параллельно ведется укладка гранита на пол. А в вестибюле станции специалисты монтируют инженерные системы.

— После завершения установки оборудования будут продолжены облицовочные работы, — сообщили в столичном Стройкомплексе.

«Рижская» на Большом кольце станет частью крупного транспортно-пересадочного узла. В его составе также одноименная станция оранжевой ветки подземки, вокзал и платформы второго маршрута Московских центральных диаметров. Кроме того, здесь пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль.

— Ввод новой станции Большого кольца улучшит транспортное обслуживание прилегающих районов, — отметили в Стройкомплексе Москвы.

ЦИФРА

4 метра составит высота арки на «Рижской». Каждый портал будет иметь понижение до 2,5 метра.

КСТАТИ

В состав северо-восточного участка Большого кольца метро, помимо «Рижской», входят «Сокольники», «Марьина Роща», «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Дизайн станции «Рижская», наряду со станциями «Марьина Роща» и «Сокольники», определили в ходе международного архитектурного конкурса.