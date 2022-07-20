Участники и преподаватели «Московского долголетия» рассказали о пользе игры в шахматы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

20 июля в мире празднуют Международный день шахмат. Преподаватели проекта «Московское долголетие» отмечают, что эта настольная игра развивает мозг и память, а научиться играть можно в любом возврате.

В проекте «Московское долголетие» на данный момент открыто 26 групп по направлению «Шахматы и шашки». Преподаватель Владимир Жарков рассказал, что шахматы — это не просто игра, а прямой путь к долголетию.

— Игра в шахматы — это тренажер для мозга. Игрокам нужно просчитывать разные вариации ходов и запоминать их, обдумывать комбинации и пытаться спрогнозировать ход соперника. Благодаря игре развивается память, логическое мышление и концентрация внимания. Поэтому я рекомендую всем научиться шахматам. Причем есть стереотип, что в старшем возрасте это сделать сложней, но участники «Московского долголетия» на своем примере доказывают обратное. Возрастной диапазон моей группы варьируется от 55 до 80+ лет, причем многие только сейчас решили научиться играть. Помимо того, что игра имеет очевидную пользу для здоровья и долголетия, она помогает расширять круг общения, находить друзей и просто приятно проводить время, — говорит Владимир Жарков.

О пользе занятий рассказывают и сами участники проекта. Например, 62-летняя Елена Бойко решила научиться играть в шахматы уже после выхода на пенсию и записалась на занятия в проекте.

— У каждого человека с возрастом замедляются различные процессы в организме, в том числе и мозговые. Чтобы избежать негативных последствий, я решила научиться играть в шахматы. Помимо положительного эффекта для памяти игра дарит множество положительных эмоций и общения. Очень интересно наблюдать за партнером — как он реагирует на ход, просчитывает комбинации, продумывает стратегию. Мне нравится играть как с профессионалами, у которых я могу научиться чему-то новому, так и с начинающими. Здесь уже получаешь удовольствие от азарта, так как не знаешь кто сумеет выиграть партию, — говорит Елена Бойко.

Также Елена рассказала, что планирует и дальше совершенствоваться в игре и уверена, что шахматы — это лучший способ для развития когнитивных функций.

— Часто можно услышать совет, что разгадывание кроссвордов — хороший способ развития мозга. Я с этим не совсем согласна, поскольку они почти все одинаковые и большинство ответов ты уже будешь знать на десятом кроссворде. При этом каждая шахматная партия индивидуальна и невозможно предугадать ее исход, поэтому и мозг каждый раз работает в полной мере, — говорит участница.

СПРАВКА

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».