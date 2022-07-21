Нарколог на дом: преимущества услуги

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Первым шагом на пути к трезвости является признание проблемы. Когда человек понимает, что у него есть сложности с алкоголем или наркотиками, ему становится проще обратиться за помощью. Одним из вариантов подобной помощи может стать вызов нарколога на дом.

Специалист в этом случае приезжает домой к зависимому человеку со всему необходимыми препаратами и другими средствами и в комфортных условиях оказывает помощь человеку, страдающего от алкогольной и наркотической зависимости.

В каких случаях может понадобиться помощь нарколога на дому?

Длительный запой, из которого зависимый не может или не хочет выйти собственными силами или с помощью близких людей. Тяжелый абстинентный синдром после того, как человек решил бросить употреблять алкоголь или принимать наркотики. Сильное и резкое ухудшение самочувствие зависимого человека. Признаки алкогольной интоксикации, с которой опасно пытаться справиться самостоятельно.

Перед выездом нарколог на дом уточнит у пациента или его близких некоторую информацию. В первую очередь специалист спросит контактные данные больного и подробнее узнает о его текущем состоянии. Имея более подробные данные, врач сможет лучше и правильней подобрать индивидуальное лечение.

После прибытия нарколог проводит обследование и определяет дозировку препаратов. Сначала выполняется дезинтоксикационная терапия. Состав такой капельницы различается в зависимости от возраста, наличия аллергии, заболеваний, стадии запоя и других факторов.

Когда организм пациента очищен, начинается этап снятия влечения к алкоголю или наркотическим веществам. На финальном этапе нормализуется сон больного. На протяжении всех стадий специалист внимательности следит за состоянием зависимого и вносит корректировки в процесс терапии в случае необходимости.

Кроме оказания срочной помощи врач-нарколог назначает дальнейшее лечение, дает рекомендации больному и членам его семьи. В самых тяжелых случаях специалист может настоять на помещении пациента в стационар на госпитализацию.

В чем суть стационарного лечения?

Этот вариант лечения лучше всего подходит для пациентов с рядом заболеваний, среди которых сахарный диабет, болезни сердца и сосудов. Пациент получает помощь в отделении повышенной комфортности. Программа лечения включает групповые и индивидуальные занятия, психотерапию и другие процедуры для улучшения и поддержания самочувствия зависимого.

В обычной ситуации врач будет контролировать состояние своего подопечного по телефону. Если будет необходимо, он снова приедет на вызов домой к больному.

Плюсы вызова нарколога на дом

— доступность услуги в трудных ситуациях — часто человеку в состоянии запоя может сложно добраться до клиники самостоятельно, а вызов нарколога на дом полностью решает эту проблему;

— лечебные процедуры производятся в комфортной домашней обстановке, в присутствии родственников;

— индивидуальный подход со стороны высококвалифицированного врача;

— анонимность;

— финансовая доступность процедуры.

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