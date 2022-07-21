Внимание ко всем деталям

1953 год. Рабочие во время управления проходческим буром на строительстве Московского метрополитена имени Л. М. Кагановича (сейчас имени В. И. Ленина) / Фото: ТАСС

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В четверг, 22 июля 1937 года, читатели узнали о недостатках, которые заметили в метрополитене корреспонденты «Вечерней Москвы».

Обычно тон материалов о подземке был восторженным. Метро превозносили, славили, им восторгались. Конечно, в период строительства критиковались нерасторопные инженеры, отстающие бригады, но это подавалось как исключение, временное явление, которое должно и будет устранено. И все-таки метрополитен, несмотря на личное кураторство высших руководителей СССР, не был совсем вне критики. Так, например, газета рассказывала, что около нового метромоста лежит строительный мусор!

«Остались груды строительных материалов после окончания второй очереди Арбатского радиуса. Кое-где еще сохранились деревянные будки. Их также забыли снести, — перечисляет «Вечерняя Москва». — Оказывается, еще четыре месяца назад, когда происходила приемка второй очереди Арбатского радиуса, Совнарком Союза ССР обязал Моссовет снести деревянные строения, прилегающие к эстакадам метромоста, — пишет газета. — Увы, первые сносы начались только три недели назад. Если до конца лета не удастся убрать мусор, то он останется до будущего года».

Но были и хорошие новости. Инженеры шахты № 75 метростроя Полухин, Росновский и Стрельцов сконструировали механическую лопату для погрузки породы в вагонетки в штольнях.

До этого момента насыпка вагонеток для откатки извлеченной породы производилась исключительно вручную. Это было относительно дешево, но при этом малоэффективно, поскольку все упиралось в мощность не лошадиных, а человеческих сил. Как утверждали изобретатели, механическая лопата, управляемая только одним человеком, сможет погрузить до 240 кубических метров породы за сутки. Что значительно увеличит эффективность откатки грунта. Инженеры передали чертежи механической лопаты на заводы метростроя.

Механическая лопата выглядит похожей на экскаватор, только ее задача не рыть, а собирать извлеченную породу и потом пересыпать ее в вагонетки. Это и другие новшества активно внедрялись при строительстве метро, поскольку оно было передовым участком науки и техники. Им заслуженно гордились. Увы, газета не написала, удалось ли довести проект механической лопаты до серийных образцов, зато читатели узнали, что «на днях в Москву прибудут героические летчики — Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков, которые только что совершили беспосадочный перелет через всю Страну Советов».

ЦИФРА

150 метров — длина основного пролета первого метромоста, построенного через Москву-реку.

КСТАТИ В одном из кадров документального фильма Дзиги Вертова «Колыбельная» (1937), посвященного достижениям советской власти за 20 лет, можно увидеть поезд, въезжающий на метромост. С тех пор он появлялся во многих фильмах, как узнаваемая деталь Москвы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ. ЧТО

5 апреля 1953 года движение поездов Арбатско-Покровской линии было переведено на новую трассу глубокого заложения, регулярное движение по мосту прекращено. Оно было возобновлено 7 ноября 1958 года.