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Школьник Андрей Арчаков снял фильм в 13 лет. Почему этот факт не стал сенсацией

Ольга Кузьмина  
Общество
Школьник Андрей Арчаков снял фильм в 13 лет. Почему этот факт не стал сенсацией
Семья Арчаковых: Сергей и Ольга (родители), Андрей и Лада (дети) / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Страна наша всегда славилась детьми-вундеркиндами. В момент возникновения имени очередного таланта им принимались бурно восхищаться, чуть позже восхищение сменялось завистью. Родителям вундеркиндов завидовали тоже, затем зависть сменялась подозрениями: а все ли тут чисто? Или это родители реализуют свои амбиции за счет дитяти? О том, просто ли пробиться таланту и какова в этом роль его семьи, и пойдет разговор.

Категория «талантливый ребенок» мягче, чем определение «вундеркинд». И очень талантливых детей, которые делают нечто нетривиальное, у нас немало. Выявлению талантов способствует телевидение — от «Голоса» (Первый канал), «Ты супер!» (НТВ), «Синей птицы» (Россия) до «Щелкунчиков» (Россия-Культура). Вал талантов велик, невольно подумаешь — а не смоет ли он часом прежнее поколение? Но отчего-то не смывает. Почему? Боюсь, ответ на этот вопрос пришел ко мне неожиданно и, в общем, недавно. А потому, что на самом деле мы не очень любим талантливых детей, а заодно (или еще больше) их родителей. Коренится ли это в многоцветном пламени зависти или в нашей ментальности, где давно живет убеждение, что лучше быть как все, — не скажу, ибо не знаю. Но факт: нередко таланты вызывают настороженность, а «выскочки» — неприятие.

Откуда и к чему все эти размышления? Они — из истории, которая уже попадала в СМИ. Это история о том, как 13-летний московский школьник Андрей Арчаков снял фильм «Екатерина II. Закат Великой» — о последних годах жизни императрицы. И о том, как отреагировало на это общество. Кстати, горячая новость: с 25 августа фильм выходит в прокат по всей России — эксклюзивно в сети кинотеатров «Формула Кино» и «Синема-Парк». И это, конечно, круто.

Не будем скрывать — с отцом Андрея, Сергеем, мы знакомы давно. Он работал в нашей редакции, а потом в «Комсомольской правде». Что сказать про Арчакова-старшего? Амбициозен, как нормальный мужик. Не в простоте рожден, не без хитринки. Правда, с годами, после каких-то личностных тренингов, стал и мягче, и как-то влюбленнее, что ли, в человечество. Говорит о себе — я Сергей Счастливый. Этим гордится.

Гордится он и женой Олей — энергичной, резкой, но открытой. И они вместе гордятся своими детьми. И позиционируют себя людьми мира и единой командой. Их кредо — «мы». С ощущением этого «мы» они растят и детей, понимая, что каждый их них — индивидуальность.

Младшая дочка Арчаковых, Лада, в два с половиной года научилась читать, выучив буквы по «говорящей» игрушке, сейчас свободно говорит на английском, взялась сама учить японский. Ладка — обычный ребенок, скачет по дивану, лопает печеньки в ожидании чая и уморительно серьезно называет по моей просьбе японские иероглифы. А тут оказалось, что у нее есть и вокальные данные. Арчаковы ищут место для занятий: надо развивать вокал! После общения с ними я понимаю: нет, это не желание вырастить гениев, а нормальное желание поддержать любое душевное устремление ребенка, подталкивать его там, где «толкается».

Маленькое отступление. Речь — не о вундеркиндах. Просто о детях, любая способность которых поддерживается, но без фанатизма. Лично слышала, как сотрудники одного музыкального учебного заведения говорили про юного пианиста с невероятной техникой: «Зря мама его бромом поит, да, гормоны заплясали, за рояль не усадишь, но ведь переусердствовать может!» За хрупкой спиной Ники Турбиной всегда маячили тени ее амбициозных мамы и бабушки. А многие имена тех вундеркиндов, что были притчей во языцех в СССР, забылись. Из последних ярких звезд в памяти, конечно, Алиса Теплякова — рано поступившая в университет. Недавно Тепляков-старший рассказал о невероятных данных сына — он тоже сдал ЕГЭ чуть ли не в младенческом возрасте.

У Арчаковых — другое. Они не превращают историю своих детей в фарс, но и не ленятся вкладывать в их развитие всю свою энергию. Как расплачиваются за это? Успехами детей и неприятием многих и многих взрослых.

На стене в комнате — картины. Симпатичная, детская, и почти взрослая, более уверенной рукой написанная. «Андрей рисовал», — комментирует Сергей, приглашая на чай и просмотр фильма, снятого сыном. До встречи с самым молодым режиссером России, а то и мира, Андреем, представляю: сейчас выйдет залюбленный родителями сынок, давший уже немало интервью, в короне гения. А появляется обычный улыбчивый мальчишка с вишневыми глазами, уверенный в себе, но без «понтов», привыкший, скорее, обороняться, а не нападать.

Да, он взрослее своих лет. Странно, когда говоришь с ребенком на равных... Забегая вперед, скажу, что на вопрос: «К тебе это «сверху» приходит?» — Андрей, прекрасно поняв, о чем речь, помотал головой: «И да, и нет. Но когда приходит, я знаю, что так надо…»

В 11 лет Андрей был так впечатлен сериалом «Великолепный век. Империя Кесем», что увлекся турецкой историей и языком. А потом, поразмыслив, решил, что если сериал может «возжечь» такой интерес к истории другой страны, отчего бы русскому сериалу про яркую личность не увлечь зрителей историей России?

— Я начал книги читать про Екатерину, где в подробностях описывается жизнь царского двора ее эпохи, — вспоминает он. — Смотрел про нее фильмы, сериал «Романовы», наполовину документальный и наполовину драматический, мне там понравилась музыка…

Поняв, что хочет стать режиссером, Андрей наметил план: стать профессионалом, окончив, наверное, ВГИК, и начать снимать. Но движение в эту сторону он начал уже пять лет назад, когда по мультфильму «Лего Ниндзяго» решили снять одноименный фильм и объявили конкурс на озвучку. Отправив на него свою работу, Андрей месяц ждал результата и, узнав, что проиграл, не расстроился, а медитировал: «Я, Андрей Арчаков, никому меня не сломить, я буду озвучивать этот фильм!» И наутро случилось чудо: один из призеров отказался от участия, его место перешло Андрею. Так он поверил в то, что мысли помогают материализовать даже самую крутую мечту. Андрея начали приглашать и на другие проекты.

Его киноистория началась, но идея снять фильм его не оставляла. Он придумал в нем все, видел сцены — такими, какими они будут в картине, представлял все до деталей — которые были исполнены потом почти с фотографической точностью. И после школы он не только делал уроки, успевал заниматься в «художке» и посещать театральную студию, но и работал как архивист: собирал материалы, что-то отсеивал, чтобы потом из этого всего и родился им же написанный сценарий. Правда, как снимать фильм и на что — не знал никто. Но однажды мама, Ольга Арчакова, услышала про программу «Миллион на мечту»…

— В программу обращался человек, у которого была мечта, на осуществление которой ему не хватало миллиона рублей. Он выступал перед жюри, и оно решало, дать ему деньги или нет, — вспоминает Андрей. — И мы отправили заявку.

— В жюри были Яна Рудковская, Настасья Самбурская, бизнесмен Андрей Трубников и Дмитрий Губерниев, — рассказывает Ольга Арчакова. — Андрей все рассказал, и уже было похоже, что миллион ему не дадут — 13 лет пацану! Но тут Трубников, создатель компаний «Натура Сиберика» и «Бабушка Агафья», сказал, что окажет проекту спонсорскую помощь в размере миллиона. Условие было одно: все, от написания сценария до подбора актеров и костюмов, Андрей должен будет сделать только сам.

— У нас переписка сохранилась с ним, — рассказывает Сергей. — Он даже в соцсетях писал, что ему интересно посмотреть, как воплотит свои планы в жизнь мальчишка, у которого есть идея. И написал трогательно — мол, хочу, чтобы когда-нибудь, когда этот мальчик станет великим (это не я, а он так написал) режиссером, он вспомнил меня добрым словом как человека, который дал ему этот первый толчок.

И колесо завертелось…

Вспоминать о том, что началось, когда стало известно о планах Андрея снять-таки фильм, родителям даже больнее, чем их сыну.

— У нас друзей не осталось, — по лицу Ольги пробегает тень. — Дружили с несколькими семьями — дети, мы. А потом мы всех начали раздражать. Тем, что носимся со своими детьми, с их идеями. Тем, что получили этот миллион...

— Вспоминать страшно, что сыну вынести пришлось! — кивает Сергей. — Кошмар. Андрей с диким хейтом столкнулся, еще когда озвучивал «Лего». Сначала переживал, у нас даже мысль была ограничить ему доступ в сеть, но он был против, говорил: «Я буду доказывать, объяснять, что я не такой, я хочу, чтобы они видели, что я не спрятался и не убежал, что я не боюсь». Зная горячего ростовского парня Серегу Арчакова, могу предположить, как чесались у него тогда кулаки. Но в интернете морду не набьешь.

Да и Андрей бы не простил. Чесались они, думаю, и когда сына начали троллить в школе, превращая чуть ли не в изгоя. Впрочем, сам Андрей и об этом говорит по-взрослому:

— Я переживал, но потом понял, что надо делать вид, что ничего не происходит, и все, — рассказывает он. А потом морщит нос: — За один момент мне стыдно. Это в художественной школе было. Мне нарисовали на листе бумаги что-то типа могилы — мол, убить и закопать меня, что-то такое. И я плеснул водой в девочку, которая это организовала. Нельзя так было поступать, конечно. До сих пор стыдно! Троллинг прошел — когда вышел фильм.

Впрочем, это были далеко не все испытания. Выделенный на съемки миллион многим не давал покоя. Он вызывал негатив, настороженность, а у кого-то — откровенное желание к этим деньгам присосаться. А противостоял этому 13-летний пацан. В то, что родители ни во что не вмешивались, многие не верят и сейчас.

— Андрей писал сценарий сам. Он знаете, какой? Видит цель перед собой — и все, детали его не интересуют. С детства если что решил, так не переубедишь. Когда эти деньги были получены, я понимала, что мы ничем ему помочь не можем, и просто молилась, чтобы нашлись люди, которые разделили бы его интерес и искренне ему помогли, — рассказывает Ольга. — И такие люди нашлись! А знаете, как он сценарий писал? Под музыку из «Романовых»: под каждую тему придумывал сцену. А потом ему одной композиции не хватило, на важную сцену. Ему стала предлагать музыку одна композитор в сети — бесплатно. Написала раз, два, а ему — все не то. Андрей переживал, говорил — она пишет музыку, старается, а я отказываю, неудобно… Но ничего не получалось! Тогда он разыскал через соцсети композитора Бориса Кукобу, того, что музыку к «Романовым» писал, заказал композицию ему. Все получилось. Он такой, да…

Школьник Андрей Арчаков снял фильм в 13 лет. Почему этот факт не стал сенсацией Фото: Unsplash

Миллион — это много. Но только не для кино. Арчаков-младший научился считать даже копейки. И реально сам писал сценарий, сам искал реквизит. С трудом, но раздобыл нужные парики. Родители помогали, но технически — ему было 13 лет, и не все были готовы воспринимать его всерьез, оформлять бумаги и договоры. И единомышленники появились. Одной из первых к проекту подключилась продюсер Виолетта Баринова.

Она помогла найти большую часть актеров, организовала съемочный процесс и в том числе так умно составила смету, что фильм удалось снять за миллион. Роль Екатерины Андрей предложил актрисе Ольге Лебедевой — она давала ему частные уроки актерского мастерства, он же нашел и «Потемкина».

Лебедева нашла художников по костюмам — Екатерину Барынину и Алену Лагарькову, а они попросили помощи у легендарного гримера Мосфильма Людмилы Раужиной. Так собралась команда, которая в юного режиссера поверила. Он, кстати, оказался не душкой, а мучителем: показывал актерам, как стоять, двигаться, Лебедеву замучил дублями. Но ведь для дела!

— Андрей сам сделал эскиз трости государыни, нашел фабрику, которая делает бутафорию, — вспоминает Ольга. — За любым предметом, что в кадре, стоит история… Арчаков-старший присутствовал на обсуждении вопроса о съемках в музее-усадьбе Кусково. Директор Сергей Авдонин был принципиален, как, собственно, и должно быть: ни поблажек, ни скидок на возраст. Сын справился. Сергей не влезал: дал слово. Но все равно не верят!

— После одного фестиваля к нам подошла женщина из публики, начала Андрея и нас поздравлять, и говорит: «Вместе писали, да?» Это как ножом в печень! Я сценарий слышала раз — когда Андрей его читал, а я замеряла хронометраж.

Потому и на съемках накосячила. Услышала фразу, которую говорит Екатерина, мне она показалась странной, я и влезла — мол, нескладно! Съемочная группа на меня уставилась квадратными глазами — убедились, что я и правда не знаю сценария, если не поняла! А когда говорят про реализацию родительских амбиций...

В нашем случае это бред. Если бы мы что-то такое могли сделать, сделали бы для себя. А детей всегда будем поддерживать. Потому что заниматься надо тем, что тебе нравится. Я вот переживаю, что Сергей не стал музыкантом: не настояли близкие, а у него и группа была, и любит он это. Способности детей упускать нельзя!

— Андрюш, честно — не боялся со взрослыми актерами работать, не боялся ошибиться?

«Вишни» смотрят на меня добро, но уверенно:

— Чего мне бояться? И почему я должен ошибиться? Я знаю, что делаю правильно. И на съемках, кстати, ко мне относились как к режиссеру, равному члену команды, несмотря на возраст.

Но тебе было 13, хочется сказать. А сейчас — 15. Но молчу. Я уже не знаю, сколько ему лет... Самоуверенный? В какой-то степени. Но ему есть что предъявить! Печалит всех Арчаковых лишь то, что Андрей Трубников, поверивший в Андрея, не увидел фильм готовым:

— Андрей Вадимович скончался неожиданно 7 декабря 2021 года. Мы работали над цветокоррекцией. Папа ему отправил версию без нее, но он написал: «Посмотрю, когда выйдет»…

— Пока шла работа над фильмом, мы боялись, опустошались и наполнялись заново раз пятьдесят, — говорит Сергей. — Может, у меня идеалистическое восприятие мира, но я думаю: как было у «Битлов»? Играли парни, пришел человек и сказал им: давайте вместе перевернем эту землю! У нас многие себя называют филантропами, но я их не вижу. Андрей и в Минкульт писал, и куда только не обращался — нет интереса к тому, что произошло. В мае он получил на кинофестивале в Лондоне приз «Лучший молодой режиссер». И это в известных обстоятельствах! Он патриот, снимает исторический фильм, самое время показать, что молодое поколение у нас — хорошее, но никому и дела нет!

А Андрей уже работает над новым проектом. Хочет снять кино еще об одной исторической личности. Какой — секрет. Пока.

— Я в «Ленинку» записался, — рассказывает он. — Спросил: а можно мне в архив? Сказали — нет. Туда только ученых пускают или тех, у кого есть доказательство, что это по работе нужно. А у меня этого нет.

Известие о прокате для семьи Арчаковых — великая радость. Андрей доволен, конечно. Раньше он мерил жизнь мечтами, теперь — целями. Не видит препятствий. А которые видит — победит. И родители поддержат.

ФАКТЫ

Фильм Андрея Арчакова уже получил призы: «Лучший молодой режиссер» (Евразийский кинофестиваль ECG Film Festival, 2022, Лондон), был назван «Лучшим дебютом» на Московском международном кинофестивале MosFilmFest (2021) и Феодосийском международном кинофестивале (2021). Его признали «Лучшим историческим фильмом» на Международном кинофестивале «Белые ночи» (Санкт-Петербург, 2022), на Российско-американском кинофестивале «Мосты» («Bridges», 2022) и на Сочинском международном кинофестивале этого года, где он победил и в номинации «Лучший режиссерский дебют». Фильм стал официальным выбором («Official selection») кинофестивалей Black Hils Film Festival, 2022, США, Flathead lake international cinemafest, 2022 , США, «Short to the point» 2021, Венгрия. Ныне картина представлена на кинофестивале молодежного патриотического кино «ZOV».

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Жиляев, психолог и психотерапевт:

— Талант ребенка жизнерадостен. Но то, что воплощено в екатерининской эпохе, жизнеутверждающей позиции ребенка не соответствует. Если жизнь нашего героя не трагична, а это так, то это все же воплощение чаяний взрослых людей, которые невольно превращают ребенка в проект.

Даже в очерке видно, какое количество профессиональных людей принимало участие в действии. Мальчик был персонифицирован центральной фигурой. Да, он талантлив, но помогайте ему дозреть до реализации таланта. Напомню: гениальность всегда сопровождается оплатой чем-то иным... Меня тревожит, когда ребенок обречен платить эту плату, не успев вырасти.

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