Фабрика фейков: как блогеров используют в информационных войнах

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Черный список блогеров, действующих против интересов России, может появиться в ближайшее время. Как же используют блогеров в информационных войнах?

В общем смысле блогер — это любой, кто делится в интернете уникальной информацией: текстами, фото, видео. Но ведь все то же самое делаем и мы, обычные пользователи соцсетей: переписываемся со знакомыми и друзьями, с той или иной регулярностью делаем записи на своей страничке, выкладываем фотки и ролики. Так чем же мы отличаемся от тех, кого именуют блогерами?

— Блогер — это автор уникального контента, который отражает позицию и компетенции автора, как профессиональные, так и человеческие. Блогеров также называют лидерами общественного мнения, или инфлюэнсерами, от английского influence — «влияние». Инфлюэнсерам доверяет большое количество людей. Отличие блогера от обычного человека, который завел себе страничку в социальной сети, в том, что пользователь выставляет свои фотографии, высказывает мысли на разные темы, которые его взволновали. У блогера четко выраженная специфика, определенная тема своей страницы, — такое определение дает президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берек.

По ее словам, качественный контент (от английского content — «содержание») невозможно создавать без хорошего знания темы: и если автор профессионал в своей области, то и его блог становится своего рода образовательной платформой, на которой подписчики могут найти полезную информацию по конкретной теме.

Но это в идеале. На деле блогер от обычного пользователя отличается аудиторией, а точнее, количеством подписчиков — это и есть наиглавнейший показатель. Если на вашу страничку подписано меньше, скажем, 1000 человек (цифра условная, но тем не менее), вряд ли вас можно причислить к блогерам. Если больше, то поздравляем, вы — блогер. Причем не важно, что именно публикует человек — кулинарные рецепты, способы выращивания кактусов или высказывается относительно политической и экономической ситуации в стране и мире.

При этом блогинг отнюдь не равен журналистике. В чем же разница?

— Журналист — это профессия. Он подчиняется редакции, формату своего издания, у каждого издания своя направленность, он связан цензурой, а блогеры не связаны ничем, — поясняет Ольга Берек. — Журналист обязан проверять информацию и указывать источник. Инфлюэнсер не обязан. Это люди, которые высказывают свое мнение в рамках своей собственной жизни, они ничем не связаны и никому не должны. Лидеры мнений могут работать на основной работе и параллельно вести блог, могут заниматься только блогингом. Им доверяют больше, потому что их никто не контролирует и подписчики и аудитория воспринимают их как равных, как «одного из нас». Инфлюэнсер — это человек, который живет такой же жизнью, как все, сталкивается с теми же проблемами, но когда блогер освещает ту или иную точку зрения, его считают независимым, так как в блогосфере не существует никаких регулирующих органов, кроме правил той сети, в которой находится блог. Здесь имеются и минусы, ведь есть авторы, которые набрали свой капитал на непроверенной информации и скандалах.

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Однако в условиях информационной войны, которую западные и прозападные СМИ целенаправленно ведут против России, блогеры с их многими тысячами (а то и миллионами) читателей и зрителей становятся важным ресурсом.

— Информационная война — это максимальное проникновение в массы определенной информации. Блогеры имеют огромную силу и влияние на ту аудиторию, с которой они взаимодействуют постоянно, общаются с теми, кто на них подписан, — говорит Берек. — Блогеры — это люди из народа, которым доверяют миллионы, поэтому на них и обрушилась самая первая и жестокая волна в момент начала спецоперации со стороны недружественных стран и других блогеров, имеющих противоположную точку зрения. На российских блогеров посыпались угрозы и требования вывести людей на демонстрации против спецоперации. Большинство российских блогеров отказались от этого. Тогда они столкнулись с угрозами удаления аккаунтов. На тех, кто поддерживал Россию в своих аккаунтах, посыпались жалобы. Мы долго доказывали, что мы не нарушали никаких правил в социальной сети, и говорили, что мы всегда будем за свою страну, мы русские люди и никогда не будем против своей Родины, против своей земли.

Самым напряженным моментом стало начало спецоперации на Украине. 40 процентов пользователей перестали вести аккаунты в заблокированной соцсети и закрыли их.

— Когда началась спецоперация, я на следующий день создала штаб блогеров, чтобы понимать, как нам действовать в текущей ситуации. Начались серьезные кибератаки со стороны недружественных пользователей, которые жестоко отнеслись к лидерам мнений. Наша команда помогала людям в те моменты, когда они получали негатив и блокировку аккаунтов российских инфлюэнсеров, которые выступили в поддержку собственной страны. Агрессивно настроенные пользователи жаловались в сообщества, в которых было более миллиона человек, и начинали травлю, и, конечно, в такой ситуации не смог устоять ни один аккаунт, — рассказывает Ольга Берек.

Цифровой мир нуждается во внутренних регуляторах. Так была создана Ассоциация блогеров и агентств, которая ввела новую систему неюридического воздействия на недобросовестных авторов и рекламодателей. Наличие в черном списке будет означать потерю большого числа потенциальных клиентов.

В стоп-листы попадут и рекламодатели, которые нарушают права авторов цифрового контента. Национальная ассоциация блогеров и Общественная коллегия по жалобам на прессу подписали соглашение о взаимодействии в области развития этического саморегулирования в блогерской среде. Любой пользователь или блогер может подать жалобу на блогера и получить экспертную оценку его контента. А блогер может подать жалобу на блокировку своего аккаунта и получить оценку правомерности этого решения.

— У блогеров и их аудитории появился еще один защитник. Как президент ассоциации я радуюсь такой возможности, мы шли к ней несколько лет, — отмечает Ольга Берек. — Сейчас 60 процентов интернет-пользователей в России считают, что блогеры потеряли независимость и находятся под воздействием рекламодателей или государства.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По словам президента Ассоциации блогеров и агентств Татьяны Ивановой, механизм занесения блогера в черный список работает по системе желтых и красных карточек, которая принята в футболе.

— Если агентство доказывает, что блогер некорректно себя повел, то он получает сначала одно предупреждение в виде желтой карточки, потом — еще одну и еще одну. Наличие трех желтых карточек означает, что автор контента получает красную карточку, и члены ассоциации перестают с этим человеком работать, — поясняет она.

Как отмечает Ольга Берек, когда в независимый контент верит лишь треть аудитории, это подрывает кредит доверия к блогерам.

— Пора вынести вопрос этичности контента в публичную сферу. 80 процентов считают, что и обычные пользователи позволяют себе слишком много. 3 процента россиян думают, что отвечать за свои слова в сети должны только блогеры с большой аудиторией и никто больше, — говорит она.

В августе выйдет «Этико-правовое пособие для блогеров». Чтобы помочь ориентироваться в законодательстве, ограничивающем контент, в правилах публикации рекламы, в эмоциональной окраске текстов.

— Недостоверную и непроверенную информацию часто используют недобросовестные блогеры для привлечения внимания к своей персоне, чтобы получить быструю популярность, хайп. Мы боремся против таких вещей и объясняем, что к своей аудитории нужно относиться с уважением, — говорит Ольга Берек, бизнес-блогер и президент Национальной ассоциации блогеров.

Проблема распространения в соцсетях непроверенной, недобросовестной и откровенно лживой информации стоит сегодня особенно остро. В июле аналитики информационного портала lapsha.media опубликовали результаты своего исследования, согласно которому 40 процентов фейков в медиа пространстве посвящены специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине. Вторую и третью строчку в рейтинге фейков занимают внутренняя политика и уровень благосостояния граждан. Больше всего недостоверной информации зафиксировали в «Одноклассниках» — 21,7 процента, «ВКонтакте» — 21,3 процента и «Телеграме» — 15,7 процента.

Наказание за патриотизм

Екатерина Максимова, член Национальной ассоциации блогеров, пострадала из-за своей гражданской позиции. Катя, у которой было более миллиона подписчиков, выступила в социальной сети «Инстаграм»* в поддержку специальной военной операции, которую Россия проводит на Донбассе и Украине. К слову, очень мало кто из российских «многотысячников» и «миллионщиков» рискнул открыто поддержать свою страну. Кто-то вообще начал поливать Россию и ее народ помоями, а большинство предпочли стыдливо отмолчаться.

— Катя, каково это — быть белой вороной?

— 27 февраля я сняла ролик о наболевшем и выложила его в социальную сеть «Инстаграм»*. В нем я высказалась в поддержку нашего народа. Я продолжала выкладывать патриотические ролики, ссылаясь на историю России, аккуратно, чтобы никого не обидеть, потому что у меня было 12 процентов подписчиков с Украины.

— И какова была реакция?

— Я написала четыре стихотворения, и они разлетелись по всему миру, но потом мне пришлось их удалить из «Инстаграма»*, потому что меня подвергли сильнейшей травле. Мои видео стали размещать украинские артисты Потап, Монатик — с призывом меня блокировать. Одно видео разместил политик Алексей Гончаренко и в своем «Телеграм» канале написал: как жаль, что мы не придумали биологическое оружие против таких.

Особенно украинских блогеров раздражало стихотворение, где я говорю, что мы были братьями, а ведь я с детства выросла на постулате, что украинцы — это братский народ. Украинские власти взяли этот ролик и сделали закадровый текст с самыми отборными ругательствами. После этого мой аккаунт заблокировали.

— А поддержка хоть какая-то была?

— Да, я получила много хороших отзывов о своем творчестве. Среди них был и такой: «Катя, у меня было другое мнение о спецоперации, но вы так все разложили по полочкам, что мир перевернулся, я теперь поддерживаю и президента, и политику России». Запомнила я и такое сообщение с Украины: «Я вам говорю спасибо... Мы поддерживаем ваши слова, нам нельзя пикнуть, мы очень боимся...»

*Соцсеть «Инстаграм» принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta, соцсеть тоже заблокирована в РФ.

СПРАВКА

Национальная ассоциация блогеров (НАБ) была создана в 2019 году. Члены НАБ присутствуют в семи социальных сетях, а общая численность их аудитории достигает на сегодня 478 миллионов человек. Ассоциация проводит профильные конференции, чтобы определить, что это за профессия — «блогер», какой контент этичен, а какой не этичен, как правильно создать материал для своей страницы, чтобы избежать дезинформации и создания фейковых новостей.

ЦИФРА

40% фейков в русскоязычном сегменте интернета касается специальной военной операции на Украине.