Парфюмерный стилист рассказала, как создать духи в домашних условиях

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25 июля, мир отметил Международный день духов. Многие зарубежные бренды духов ушли с российского рынка, но это не проблема! Парфюмерный стилист Татьяна Кирпикова рассказала «Вечерней Москве», чем заменить популярные ароматы, и поделилась рецептами, которые помогут создать духи в домашних условиях.

Чтобы создать индивидуальный аромат, парфюмеру недостаточно просто смешать компоненты. Все начинается гораздо раньше: я изучаю внутренний мир, желания и стремления человека, представляю, какие чувства он должен испытать. Нужно знать, какие запахи заставят влюбиться, а какие, наоборот, успокоят нервы и настроят на рабочий лад. Каждый парфюмер немного психолог.

Ароматы — как одежда. Они подбираются под разные случаи и обстановку. Работая с парфюмером, человек не просто покупает духи. Он получает то, что делает образ целостным, завершенным, получает помощь в достижении поставленных целей.

Аромат-хамелеон

Если соединить вместе ароматы дыни и ванили, то получится дерзкое и привлекающее сочетание, которое на каждом раскрывается по-разному. Многие девушки признаются, что через некоторое время они и окружающие слышат на коже аромат белого шоколада.

Микс бодрости

Если утром не хватает бодрости, то обязательно нужен микс ароматов красного апельсина, мандаринов, лимона, бергамота и грейпфрута. А если добавить пару травяных нот, то получим настоящий энергетический коктейль.

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Подарят уверенность

Ежевичный аромат отлично подойдет для женщин. Он теплый, нежный и свежий. Ежевика отлично сочетается с черной смородиной и мятой. Последняя добавляет уверенности в собственных силах. А вот черная смородина бодрит и делает вас смелее. Также чувство уверенности подарят сандал, амбра и ирис.

Для мужчин и женщин

Кожаные и табачные ноты в духах подходят всем. Эти ароматы имитируют естественные мужские феромоны. Женщине можно смело выбирать такие духи, если она хочет добавить себе твердости. А вот мужчинам советуют подобные ароматы для привлечения к себе внимания.

Законсервируй счастье

Когда испытываешь сильные эмоции — влюблен или путешествуешь — нужно купить новые духи и регулярно их использовать. Затем спрятать их, например в коробку. Запах «законсервирует» те эмоции и поможет вновь извлечь их из памяти.

Приворотное зелье

Аромат вербены относят к группе зеленые цветочные. Этот запах получил популярность еще в Средние века. Считалось, что если цветок растереть на ладонях, а потом дотронуться до предмета своей любви, то он моментально испытает взаимные чувства. Именно этот цветок использовали в приготовлении любовных напитков.

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Связывает судьбы

Аромат пачулей использовался в свадебных церемониях в Индии. Применяют его и сейчас, ведь считается, что этот аромат «связывает судьбы». Также пачули являются одним из сильнейших афродизиаков. Используются как в мужских, так и в женских ароматах.

Правильные пропорции

Все ингредиенты для духов можно разделить в соответствии с их летучестью на три группы. Для удобства используйте колбочки. Верхние ноты — отвечают за первое впечатление. Они довольно быстро испаряются. Средние ноты (обычно мягкие и теплые) звучат до трех часов. Базовые обладают насыщенным, тяжелым характером и образуют основание композиции, ее шлейф. Начинающим парфюмерам лучше придерживаться пропорций, где 15–20% составляют верхние ноты, 20–30% — базовые ноты, остальное — средние.

Персики в цветах

Добавьте 8 капель эфирного масла ландыша, 6 капель эфирного масла цветов гвоздики, 10 капель розового эфирного масла, 2 капли эфирного масла персика. Наливаем в концентрат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

Пряные фрукты

Чтобы получить этот аромат, нужно смешать 8 капель эфирного масла ванили, 3 капли эфирного масла мускатного ореха, 2 капли эфирного масла корицы, 4 капли эфирного масла персика. Добавляем в концентрат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

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Цитрусовый микс

Нужно смешать эфирные масла: 4 капли нероли, 6 капель ладана, 8 капель мандарина/танжерина, 8 капель лимона, 6 капель сладкого апельсина. Добавляем 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

Весеннее дыхание

Смешиваем 4 капли эфирного масла дубового мха, 6 капель эфирного масла цикламена, 8 капель эфирного масла ландыша, 12 капель эфирного масла гиацинта. Добавляем в концентрат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

Восточная красавица

Для получения этого аромата необходимо добавить 5 капель эфирного масла пачулей, 12 капель эфирного масла гардении, 8 капель эфирного масла розы, 8 капель эфирного масла жасмина, 4 капли эфирного масла сирени. Налейте в концентрат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы. Масла следует смешивать в том порядке, в каком они перечислены. Ароматы на спирту необходимо оставить дозревать в темном месте на 3–4 недели, не забывая перемешивать.

Юная роза

Для получения этого нежного аромата нужно смешать 6 капель эфирного масла амбры, 3 капли эфирного масла розы, 10 капель эфирного масла иланг-иланга, 3 капли эфирного масла лимонной вербены. Не забываем добавить в концентрат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы. Дайте аромату настояться, чтобы он лучше раскрылся.

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Японский стиль

В Японии работоспособность офисных сотрудников повышают ароматами эфирных масел. Запах лимона разлетается по кабинетам ранним утром в начале дня, чтобы люди сосредоточились на своих задачах. Когда приходит время бизнес-ланча, распыляют аромат розы. Пачули, сосна и мирра — послеобеденные запахи. Москвичи часто не могут расслабиться в выходные. Их преследуют мысли о работе. Психологи советуют по примеру японцев выработать своеобразный рефлекс — использовать разные ароматы для работы и отдыха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Элина Арсеньева, основатель школы парфюмеров и владелец Музея парфюмерии:

— Духи — это смесь душистых веществ в растворителе. Душистые вещества бывают синтетические и натуральные. Из них по формуле готовится парфюмерный концентрат, который потом обязательно разбавляют, потому что он пахнет очень сильно и в чистом виде его наносить нельзя. По моим наблюдениям, существует сезонность ароматических предпочтений. В холодное время года — амбра, мускус, варенье, полынь, а в теплое — запахи воды и фруктов.