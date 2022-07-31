Играй, гармонь: как санкции повлияли на рынок музыкальных инструментов

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Власти столицы сообщили, что в Москве построят завод по производству ударных музыкальных инструментов. Он появится в районе Соколиная Гора. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас обстоят дела с музыкальными инструментами в России.

По словам историка музыки и создателя единственного в РФ Музея фортепиано Алексея Ставицкого, в стране всегда выпускали хорошие музыкальные инструменты.

— И это напрямую связано с нашими лесными ресурсами. Сейчас в стране отлично налажено производство деталей для музыкальных инструментов из ценных пород дерева. Из комплектующих инструменты делают в Туле, Калуге и Санкт-Петербурге. Кстати, за последнее время в России почти не подорожало фортепиано, — рассказал Алексей Ставицкий.

Относительно стабильно все и с производством аккордеонов. Их изготавливают в городе Шуе. Там расположен единственный в России завод по производству аккордеонов.

— Раньше мы из Чехии получали планки, из КНР — целлулоид — это все необходимые детали для изготовления аккордеонов. После введения санкций планки для музыкальных инструментов мы используем только наши, отечественные. А целлулоид по-прежнему получаем из Китая. В целом наша продукция подорожала примерно на 15 процентов, а спрос как и был, так и остался на прежнем уровне, — рассказала заместитель генерального директора завода в Шуе Марина Карасева.

Он добавила, что рынок музыкальных инструментов в России устоявшийся, хоть и не такой большой. А сами аккордеоны всегда были и остаются востребованными в стране. А вот с люксовыми зарубежными музыкальными инструментами все немного иначе. Их ввоз в страну невозможен из-за санкций. Однако, как отмечают эксперты, всегда можно обратиться к частным отечественным мастерам.

По словам менеджера одного из самых крупных в России магазинов музыкальных инструментов Олега Селиванова, в связи с санкциями также произошел резкий скачок цен на ходовой зарубежный товар. Например, заметно увеличилась стоимость барабанных палочек американского производства.

— В целом цены на зарубежные инструменты стабилизируются. Многие товары снова становятся дешевле. В среднем музыкальные инструменты, конечно, на процентов 10 дороже обычной стоимости, но это нормальное явление, — отметил Олег Селиванов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что вскоре на базе компании, работающей в столице с 1981 года и являющейся крупнейшим российским производителем ксилофонов и колокольчиков, появится новый завод по изготовлению ударных музыкальных инструментов.

— Ежегодно предприятие будет выпускать более трех тысяч единиц продукции, — добавил Овчинский.