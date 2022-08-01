Офицер помог раненым солдатам выбраться из-под обстрела

Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и находчивости, проявленных нашими военными и Народной милицией ДНР в ходе спецоперации на Украине.

Эвакуировал подразделение

Подполковник Роман Разваляев руководил развертыванием сети связи для обеспечения наступления подразделений Вооруженных сил России. При исполнении боевого долга офицер вместе со своим подразделением попал под обстрел украинских националистов. Враг пытался лишить наших солдат устойчивых каналов управления и взаимодействия.

Поэтому начал обстрел командного пункта подразделения российских войск. Подполковник Роман Разваляев получил тяжелую контузию и травму из-за близкого взрыва мины. Но, несмотря на это, он смог организовать эвакуацию личного состава и запросить медпомощь по радиостанции. Мужество и профессионализм полковника Разваляева помогли сохранить жизни семи военнослужащих. После этого подполковник вернулся к выполнению боевой задачи и установил линию связи, что позволило перейти в контрнаступление и разбить врага.

Поддержал огнем

Гвардии старший сержант Андрей Сулохин командует танковым взводом в рядах 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики. С 2015 года Андрей защищает родную землю от украинских войск в составе народного ополчения. Сейчас подразделение, которым командует военнослужащий, — одно из лучших в бригаде. В задачи взвода входит огневая поддержка пехотных подразделений и уничтожение укреплений и вооружения неприятеля по наводке беспилотных летательных аппаратов. В бою под Авдеевкой экипаж боевой машины под командованием военнослужащего уничтожил больше десяти единиц техники противника и вышел победителем из нескольких танковых дуэлей.

Прикрыл товарищей

Огнеметчик подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики Николай Мастеренко раньше работал монтером железнодорожных путей, но последние шесть лет с оружием в руках защищает родной Донбасс. За это время Мастеренко не раз проявил свои лучшие качества. Так, его подразделение обеспечило огневое прикрытие, позволив пехоте сгруппироваться, совершить маневр и захватить подконтрольный украинским войскам укрепрайон.

1/3 Подполковник Минобороны РФ Роман Разваляев / Фото: Минобороны РФ 2/3 Командир танкового взвода 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР гвардии старший сержант Андрей Сулохин (3) / Фото: Минобороны РФ 3/3 Огнеметчик подразделения 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР Николай Мастеренко / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции ЛНР:

— За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, четыре бронетранспортера, шесть единиц специальной автомобильной техники.