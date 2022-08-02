13 автомобильных путепроводов через железнодорожные пути построят в ближайшие годы в столице

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Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов на выставке «Город для каждого», которая открылась сегодня в «Манеже».

— В ближайшие годы в Москве планируется построить еще 13 автомобильных путепроводов через железнодорожные пути. В настоящее время идет реконструкция шести сооружений, еще два объекта находятся на стадии проектирования. Еще по пяти путепроводам разрабатывают необходимую для строительства градостроительную документацию, — рассказал журналистам Рафик Загрутдинов.

Напомним, что в период с 2022 по 2026 год в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы предусмотрена реализация восьми путепроводов: Старо-Рублевский путепровод и путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 на улице Барклая, реконструкцию которых завершат уже в этом году, а также путепровод в районе 24–25 километров Ленинградского шоссе, Дмитровский путепровод, «Текстильщики-1», путепровод через пути Савеловского направления, который соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную, а также вблизи улицы Академика Королева и улицы Хачатуряна.

— В планах — после 2026 года построить еще пять путепроводов. Четыре из них будут расположены в Северо-Восточном административном округе, и один — в Юго-Восточном административном округе. Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, реализация этих дорожных проектов позволит улучшить транспортную ситуацию в городе и создать для водителей дополнительные маршруты передвижения, уменьшая заторы, — также отметил Рафик Загрутдинов.