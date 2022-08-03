Студентов-иностранцев волнуют вопросы оплаты и медицинской помощи

Студенты РУДН Ивана Марова из Болгарии, Одай Ханун из Палестины и Дебора Чиринос из Перу беседуют с ректором вуза Олегом Ястребовым (слева направо) / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

2 августа ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов встретился со студентами-иностранцами. Они обсудили вопросы проживания в общежитии, проведения занятий, а также различные возможности для оплаты обучения.

Дебора Чиринос из Перу собирает в один файл сообщения от иностранных студентов, которые те прислали на электронную почту вуза. Распечатав документ, она несет его ректору. Мужчина выступает в роли посредника, зачитывая вопросы, поступившие от иностранцев, и отвечая на них.

— Есть ли возможность продлить проживание в общежитии тем, кто выпускается в этом году, но не может уехать домой в связи со спецоперацией? — озвучивают вопрос студента с Украины в зале Ученого совета РУДН.

Ректор Олег Ястребов отвечает, что обязательно поднимет этот вопрос: необходимо будет проконсультироваться со специалистами университета, чтобы принять грамотное решение. А потом вернется с ответом к студенту.

На встрече иностранцев очень интересовал вопрос, связанный с рассрочкой на оплату обучения, — будет ли она действовать в наступающем учебном году.

— Такая возможность будет всегда. У нас не было такой практики, когда мы кому-то в этом отказывали. Также есть вариант разбить оплату на несколько частей, — говорит ректор РУДН.

Дистанционно студенты обратились к руководству вуза с проблемой оплаты обучения в долларах. Один из обучающихся пояснил, что ему удобнее платить за образование по контракту в рублях. Проректор по работе со студентами РУДН Сергей Базавлук сказал, что не видит в этом серьезной проблемы.

Некоторые вопросы, которые озвучивал ректор Олег Ястребов, были от иностранцев, которые присутствовали на мероприятии в зале.

— Когда я собирала вопросы, я запомнила один. Его прислала студентка, которая просила рассылать сообщения о событиях в вузе на испанском языке, — сказала Дебора Чиринос. — Я понимаю, что в РУДН очень много обучающихся из Латинской Америки. Но согласна с ректором, что ведения сайта вуза и его соцсетей на этом языке более чем достаточно. В конце концов, мы должны адаптироваться к языку, потому что учимся в России.

Сама же студентка из Перу спросила у ректора, можно ли снизить стоимость медицинской страховки. Руководство вуза отметило, что рассмотрит этот вопрос, но установленная сумма гарантирует высокое качество услуг.

А студент из Йемена Хайсам Махюб побеспокоился за своих соотечественников, которые из-за войны в своем государстве могут не успеть приехать в Россию к сентябрю.

Ректор ответил, что у них в практике были такие моменты. Скорее всего, будут рассматривать возможность дистанционного обучения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Ястребов, ректор Российского университета дружбы народов:

— На сегодняшний день руководство университета хочет, чтобы занятия для студентов, в том числе и иностранных, проходили в очном формате.

Но мы, конечно, будем с пониманием относиться к индивидуальным запросам, касающимся дистанционного обучения. Потому что есть такие студенты, у которых есть сложности с приездом в Россию. Мы заинтересованы в качестве образования как на теоретическом, так и на практическом уровне. Поэтому призываем по возможности учиться в стенах университета.