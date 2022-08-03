Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Студентов-иностранцев волнуют вопросы оплаты и медицинской помощи

Александр Зосимов
Общество
Студентов-иностранцев волнуют вопросы оплаты и медицинской помощи
Студенты РУДН Ивана Марова из Болгарии, Одай Ханун из Палестины и Дебора Чиринос из Перу беседуют с ректором вуза Олегом Ястребовым (слева направо) / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

2 августа ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов встретился со студентами-иностранцами. Они обсудили вопросы проживания в общежитии, проведения занятий, а также различные возможности для оплаты обучения.

Дебора Чиринос из Перу собирает в один файл сообщения от иностранных студентов, которые те прислали на электронную почту вуза. Распечатав документ, она несет его ректору. Мужчина выступает в роли посредника, зачитывая вопросы, поступившие от иностранцев, и отвечая на них.

— Есть ли возможность продлить проживание в общежитии тем, кто выпускается в этом году, но не может уехать домой в связи со спецоперацией? — озвучивают вопрос студента с Украины в зале Ученого совета РУДН.

Ректор Олег Ястребов отвечает, что обязательно поднимет этот вопрос: необходимо будет проконсультироваться со специалистами университета, чтобы принять грамотное решение. А потом вернется с ответом к студенту.

На встрече иностранцев очень интересовал вопрос, связанный с рассрочкой на оплату обучения, — будет ли она действовать в наступающем учебном году.

— Такая возможность будет всегда. У нас не было такой практики, когда мы кому-то в этом отказывали. Также есть вариант разбить оплату на несколько частей, — говорит ректор РУДН.

Дистанционно студенты обратились к руководству вуза с проблемой оплаты обучения в долларах. Один из обучающихся пояснил, что ему удобнее платить за образование по контракту в рублях. Проректор по работе со студентами РУДН Сергей Базавлук сказал, что не видит в этом серьезной проблемы.

Некоторые вопросы, которые озвучивал ректор Олег Ястребов, были от иностранцев, которые присутствовали на мероприятии в зале.

— Когда я собирала вопросы, я запомнила один. Его прислала студентка, которая просила рассылать сообщения о событиях в вузе на испанском языке, — сказала Дебора Чиринос. — Я понимаю, что в РУДН очень много обучающихся из Латинской Америки. Но согласна с ректором, что ведения сайта вуза и его соцсетей на этом языке более чем достаточно. В конце концов, мы должны адаптироваться к языку, потому что учимся в России.

Сама же студентка из Перу спросила у ректора, можно ли снизить стоимость медицинской страховки. Руководство вуза отметило, что рассмотрит этот вопрос, но установленная сумма гарантирует высокое качество услуг.

А студент из Йемена Хайсам Махюб побеспокоился за своих соотечественников, которые из-за войны в своем государстве могут не успеть приехать в Россию к сентябрю.

Ректор ответил, что у них в практике были такие моменты. Скорее всего, будут рассматривать возможность дистанционного обучения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Ястребов, ректор Российского университета дружбы народов:

— На сегодняшний день руководство университета хочет, чтобы занятия для студентов, в том числе и иностранных, проходили в очном формате.

Но мы, конечно, будем с пониманием относиться к индивидуальным запросам, касающимся дистанционного обучения. Потому что есть такие студенты, у которых есть сложности с приездом в Россию. Мы заинтересованы в качестве образования как на теоретическом, так и на практическом уровне. Поэтому призываем по возможности учиться в стенах университета.

РУДН Образование Иностранцы Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте