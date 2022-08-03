Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Союзные войска защищают населенные пункты от атак врага

Николай Бойков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Союзные войска защищают населенные пункты от атак врага
Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и смелости, проявленных нашими военными и Народной милицией ДНР и ЛНР в ходе спецоперации на Украине.

Медицинское сопровождение

Сержант Ирина Юшкова служит в хирургическом отделении ВС РФ медсестрой с начала специальной военной операции. За это время она много раз оказывала медицинскую помощь солдатам и офицерам как в стационарных условиях, так и в условиях боя.

Когда колонна автомобилей, в которой находилась сержант Юшкова, была атакована силами противника и техника вышла из строя, Ирина спасала раненых бойцов. Несмотря на артиллерийский обстрел, сержант оказала первую помощь девяти военнослужащим. Погрузив раненых в бронетранспортер, медсестра помогла доставить их в полевой госпиталь. Смелость и профессионализм сержанта Юшковой помогли сохранить жизни многим бойцам ВС России.

На пределе возможностей

Гвардии старший лейтенант Александр Прошин служит командиром гаубичной артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Решение вступить в ряды защитников Донбасса он принял в 2015 году, после того как его жена попала под обстрел ВСУ.

Служить Прошин начал в минометном подразделении, учился в боевых условиях. За семь лет прошел путь от заряжающего до командира батареи. Бойцы Александра уничтожают укрепрайоны, боевую технику и артиллерию противника. В сражении в районе Углегорской ТЭС подразделение работало на пределе возможностей, обеспечив огневое прикрытие пехоты и уничтожив четыре танка ВСУ.

Отличившийся взвод

Александр Радченя — командир взвода управления гаубичной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса Народной милиции ДНР. На протяжении нескольких лет он защищает родную землю от националистов. Боевые товарищи и командиры отмечают, что он воюет умело и мужественно.

В числе успешных операций подразделения — бои за Попасное и Троицкое, а также за Углегорскую ТЭС, где взвод Александра Радчени особенно отличился. В этом сражении артиллеристы смогли уничтожить до десяти единиц тяжелой техники и за считаные часы сровнять с землей фортификации противника.

Гвардии старший лейтенант Александр Прошин / Фото: Минобороны РФ
1/3
Гвардии старший лейтенант Александр Прошин / Фото: Минобороны РФ
Сержант Ирина Юшкова / Фото: Минобороны РФ
2/3
Сержант Ирина Юшкова / Фото: Минобороны РФ
Офицер Александр Радченя / Фото: Минобороны РФ
3/3
Офицер Александр Радченя / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции ЛНР:

— За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки и пять единиц специальной автомобильной техники.

ЛНР Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте