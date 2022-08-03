Союзные войска защищают населенные пункты от атак врага

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и смелости, проявленных нашими военными и Народной милицией ДНР и ЛНР в ходе спецоперации на Украине.

Медицинское сопровождение

Сержант Ирина Юшкова служит в хирургическом отделении ВС РФ медсестрой с начала специальной военной операции. За это время она много раз оказывала медицинскую помощь солдатам и офицерам как в стационарных условиях, так и в условиях боя.

Когда колонна автомобилей, в которой находилась сержант Юшкова, была атакована силами противника и техника вышла из строя, Ирина спасала раненых бойцов. Несмотря на артиллерийский обстрел, сержант оказала первую помощь девяти военнослужащим. Погрузив раненых в бронетранспортер, медсестра помогла доставить их в полевой госпиталь. Смелость и профессионализм сержанта Юшковой помогли сохранить жизни многим бойцам ВС России.

На пределе возможностей

Гвардии старший лейтенант Александр Прошин служит командиром гаубичной артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Решение вступить в ряды защитников Донбасса он принял в 2015 году, после того как его жена попала под обстрел ВСУ.

Служить Прошин начал в минометном подразделении, учился в боевых условиях. За семь лет прошел путь от заряжающего до командира батареи. Бойцы Александра уничтожают укрепрайоны, боевую технику и артиллерию противника. В сражении в районе Углегорской ТЭС подразделение работало на пределе возможностей, обеспечив огневое прикрытие пехоты и уничтожив четыре танка ВСУ.

Отличившийся взвод

Александр Радченя — командир взвода управления гаубичной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса Народной милиции ДНР. На протяжении нескольких лет он защищает родную землю от националистов. Боевые товарищи и командиры отмечают, что он воюет умело и мужественно.

В числе успешных операций подразделения — бои за Попасное и Троицкое, а также за Углегорскую ТЭС, где взвод Александра Радчени особенно отличился. В этом сражении артиллеристы смогли уничтожить до десяти единиц тяжелой техники и за считаные часы сровнять с землей фортификации противника.

1/3 Гвардии старший лейтенант Александр Прошин / Фото: Минобороны РФ 2/3 Сержант Ирина Юшкова / Фото: Минобороны РФ 3/3 Офицер Александр Радченя / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции ЛНР:

— За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 60 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, три артиллерийские установки и пять единиц специальной автомобильной техники.