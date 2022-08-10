Штурмовой роте удалось сорвать контрнаступление противника

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и смелости, проявленных нашими военными в ходе спецоперации на Украине.

Сломили оборону

Рядовой Олег Горбунов служит механиком-водителем на одной из боевых машин ВС России. В составе подразделения он перешел в наступление на стратегический пункт вооруженных сил Украины.

Уклоняясь от огня противника, Горбунов занял правильную огневую позицию, что позволило сохранить жизнь пехоте и уничтожить более десяти боевиков. Далее Олег обошел позиции украинских националистов с фланга и незаметно приблизился к врагу.

Экипаж его боевой машины точным огнем по цели уничтожил два пикапа с личным составом и вооружением. Грамотное стратегическое мышление и профессионализм в управлении боевой машиной Олега Горбунова позволили подразделению получить преимущество над противником и сломить оборону.

Заставили врага отступить

Капитан Владислав Нефедов выполнял задачу по обеспечению бесперебойного канала связи в интересах командного пункта ВС России. Он оперативно восстанавливал оборудование и технику. Во время передвижения в район расположения соседнего подразделения дозор обнаружил засаду боевиков киевского режима.

Капитан распределил личный состав, занял оборону и вступил в бой. Метким огнем Владислав Нефедов уничтожил десять боевиков. Слаженные действия подразделения заставили украинских националистов отступить, и колонна смогла успешно прибыть в пункт назначения без потерь личного состава.

Морпехи окружили боевиков

Гвардии капитан Павел Ендовицкий командует десантно-штурмовой ротой морской пехоты Тихоокеанского флота. Захватив несколько населенных пунктов, его подразделение приняло бой против контратакующих сил противника. Правильное стратегическое мышление и использование рельефа позволили морпехам окружить националистов и нанести удар силами бронегруппы и армейской авиации.

Оказавшись в ловушке, боевики попытались вырваться, но Ендовицкий предпринял встречный рывок и заставил их отступить. В ходе боя Павел получил контузию и потерял сознание, но, придя в себя, вновь принял командование. Его решения сорвали контрнаступление врага и обеспечили продвижение наших военных.

1/3 Гвардии капитан Павел Ендовицкий / Фото: Минобороны РФ 2/3 Капитан Владислав Нефедов / Фото: Минобороны РФ 3/3 Рядовой Олег Горбунов / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции ЛНР:

— Инженерно-саперные подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики продолжают разминирование. В течение 9 августа ими очищено более семи гектаров территории от взрывоопасных предметов, которые оставили украинские националисты в районах населенных пунктов Лоскутовка и Новоивановка.