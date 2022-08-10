Самое дорогое в жизни — близкие люди

Кадр из фильма «Маленькая Вера» / 1988 год

Народный артист России Андрей Соколов готовится отмечать 60-летний юбилей. В преддверии знаменательной даты он рассказал о лучших подарках, близких друзьях и грядущих премьерах в кино и театре.

— Андрей Алексеевич, как собираетесь отмечать юбилей?

— Обычно я праздную так называемые пятилетки. То есть справляю день рождения один раз в пять лет. В этот раз, по идее, должен отмечать. Но, если честно, сейчас такое время, когда хочется посидеть, подумать в тишине. Поэтому пока я не определился, буду ли праздновать юбилей. Хотя это повод собрать людей, которых я давно не видел.

— А кого обычно приглашаете на день рождения?

— Самых близких. Кстати, я недавно осознал, что люди, которые окружали меня 40 лет назад, до сих пор со мной. Это мое прошлое, настоящее и, надеюсь, будущее. Самое дорогое, что есть в жизни.

— Какой подарок был для вас самым полезным на день рождения?

— Я люблю получать и дарить полезные вещи, не «пылесборники». И мои друзья тоже. Однажды они подарили мне добротную лодку, знали, что я обожаю рыбалку. Это, я считаю, показатель того, насколько друзья внимательны ко мне.

— У вас, насколько я знаю, грядет множество кинопремьер.

— Да. Уже закончена работа над фильмом «Храм», где я играю одну из главных ролей. Скоро на телеэкраны должен выйти многосерийный фильм «Стюардесса» режиссера Дмитрия Черкасова. Это наша с ним вторая творческая работа. Еще выхода ждет фильм «Уголь». Его мы снимали в Ростовской области несколько лет назад на настоящих шахтах. И сейчас заканчиваем работу над вторым сезоном «Вампиров средней полосы». А еще я выступил сопродюсером детского фильма «Друг». Сейчас не хватает добрых фильмов. Покажем осенью.

— А театральную сцену не забросите?

— Конечно нет. Будем продолжать играть спектакль «Люболь», который я поставил. И у меня уже есть идея нового спектакля.

ДОСЬЕ

Андрей Алексеевич Соколов родился 13 августа 1962 года в Москве. В 1986 году окончил Московский авиационно-технологический институт (ныне технологический университет имени К. Э. Циолковского), в 1990 году получил диплом Высшего театрального училища имени Б. В. Щукина. С 1990 года служит в театре «Ленком». Сотрудничает с Театром Луны и Театром имени Моссовета.