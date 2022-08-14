Отвези меня, жулик, отдохнуть: мошенники прикидываются попутчиками для путешествий

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В сезон отпусков мошенники стали обманывать москвичей через популярные сервисы по поиску попутчиков. Аферисты забрали водителей, которые готовы подвезти туристов до места отдыха на своем автомобиле. Корреспондент «Вечерки» провела регулярный сервис.

Сервисы по поиску попутчиков набирают популярность в сезон отпусков. Это онлайн-платформы Bla Bla Car, «Едем.рф», Team2,Travel, «Попутчик», «Подвезу» и другие. Люди через них договариваются с водителями, занятыми с ними по пути, резервируют возможную случайность и оплачивают услуги уже по прибытии на место.

Регистрируюсь в одной из популярных мобильных приложений и указываю маршруты — от Москвы до Санкт-Петербурга. Система выдает множество аккаунтов пользователей, но все они без фото и какой-либо информации о водителях. У большинства очень подозрительно низкие расценки — всего 440 рублей. Пишу одного из них. Водитель по имени Евгений от живого общения быстро и быстро прислал ссылку на «свою личную страницу на сервисе».

Кликаю и попадаю на сайт, дизайн которого в высокой степени повторяет оригинальное оформление услуги, но только на главной странице размещенной формы для заполнения банковской карты. Очевидно, мне попался мошенник: официальный сервис не требует предоплаты.

Продолжаю поиски. И второй водитель Михаил также прислал ссылку на липовый сайт. Но собираюсь пообщаться. Хитрец даже не стал отпираться и похвастался, что зарабатывает на таком обмане по несколько тысяч рублей в день. И, естественно, никуда с ними не едет. Он подтвердил, что на сервисах по поиску попутчиков это вполне себе обычное явление.

— Мы стараемся тщательно отслеживать случаи мошенничества на нашем портале, — комментирует «Вечерке» представитель популярного сервиса по поиску попутчиков Антон Климов. — Мы призываем наших клиентов быть особо бдительными. Не используются по ссылкам, которые присылают другие приложения, не связываются с ними вне приложений и не оплачиваются заранее. Платить лучше наличными после поездки.

Юрист Владислав Багно рассказал «ВМ», как сразу вычислить афериста:

— У большинства новых аккаунтов без информации, без фото, без отзывов, понижение и одинаковая цена за последствия. Как правило, жулики продолжают получать общение в мессенджере, общаться вживую, скорее всего, не согласятся.

Фото: Рixabay

Личные данные защитит закон

9 августа Роскомнадзор запросил у оператора «Теле2» детальную информацию о произошедшей накануне утечке данных абонентов. «Вечерка» узнала, как этот инцидент отразится на пользователях.

Сама компания провела внутреннее расследование и выяснила, что жертвой утечки данных стали участники программы лояльности компании, проведение которой сотовый оператор доверил дружественной IT-организации. В результате в открытом доступе появился список из более чем семи миллионов строк, где были указаны фамилии, имена, отчества, мобильные телефоны и почтовые адреса пользователей сети. Сама компания распространила сообщения, что утечка данных не должна нанести особого вреда.

— Публикация подобных, так называемых установочных данных может нанести вред, — говорит «МВ» специалист из IT-компании Вероника Никифорова. — Но власти страны уже принимают меры, чтобы впредь не допустить подобных ситуаций. Этой осенью Госдума может принять поправки к закону ФЗ-152 о персональных данных, чтобы обязать операторов отслеживать кибератаки и, что самое важное, отчитываться перед властными структурами о соблюдении прав граждан в области безопасности.

Преступник меняет номер

В августе аферисты начали звонить москвичам с городских номеров и сообщать о наличии заявки на изменение телефонного номера. «Вечерка» разбиралась в новом виде мошенничества.

При помощи IP-телефонии мошенники подменяют номер, с которого звонят. Человеку поступает вызов якобы с городского телефона с кодом «495», он берет трубку и слышит голос робота, который сообщает, что в банк поступила заявка на смену его телефонного номера. Далее робот предлагает либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию: для этого нужно нажать определенную цифру на телефоне. После звонок автоматически переводится на «сотрудника банка», который для уточнения всех деталей предлагает дождаться СМС от банка и выудить у жертвы остальные личные и банковские данные, чтобы списать деньги со счета.

— Не столь важно, каким именно способом мошенник связывается со своей жертвой — ведь схемы работы примерно одни и те же, — говорит «Вечерке» аналитик компании по защите данных от внешних угроз Мария Ефремова. — Преступник звонит своей жертве и по заранее отработанному сценарию пытается выманить денежные средства, персональные данные и так далее. Его цель — запугать свою жертву, поэтому и поводы для звонков тоже выбирают устрашающие — звонок из правоохранительных органов, из службы безопасности банков и так далее.

Эксперт уточняет: если вам позвонили с незнакомого номера, нужно сразу включить критическое мышление. Не сообщайте никаких данных и положите трубку. Если собеседник представился сотрудником службы безопасности банка, перезвоните по официальному номеру организации.

— Если же вы все-таки стали жертвой преступления и сообщили конфиденциальные данные мошенникам, то нужно сразу же перезвонить в свой банк для блокировки всех карт и написать заявление в правоохранительные органы, — предупреждает Мария Ефремова.

Председатель коллегии адвокатов Тимур Чанышев отмечает, что мошенники постоянно совершенствуются.

— Тренд этого сезона — сообщения о смене телефона, блокировке счетов, возможности покупки каких-то товаров, невиданной щедрости интернет-магазина, где только вам предлагают купить товары в два раза ниже рыночной стоимости, — рассказывает адвокат. — Я рекомендую не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не сообщать никакой информации — она может быть использована против вас. В суде же, если будут списаны средства, доказать, что перевод денег был осуществлен обманом, будет очень сложно.