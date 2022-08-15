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Тактическое мастерство ломает оборону противника и обращает его в бегство

Николай Бойков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Тактическое мастерство ломает оборону противника и обращает его в бегство
Фото: ВКонтакте / Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и смелости, проявленных нашими военными и солдатами Народной милиции ЛНР в ходе спецоперации на Украине.

Точная работа ополчения

Александр Режигло служит в гаубичном самоходном дивизионе 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. На защиту родного края он встал в 2014-м вместе с товарищами по «Княгининской» шахте. Военную науку Александр изучал на передовой — враг был близко, и иных вариантов просто не существовало. Сейчас расчет его машины действует умело и слаженно.

Среди недавних успехов артиллеристов — ювелирное попадание в люк танка противника. На счету гаубиц дивизиона десятки уничтоженных боевых машин, разрушенных фортификаций и стационарных орудий. Бойцы подразделения также отправляют на территорию ВСУ агитационные снаряды с инструкциями, как сдаться в плен и спасти свою жизнь. Александр, как и многие ополченцы, готов вернуться к работе на шахте, но пока враг не разбит, он будет защищать свою землю.

Удержали переправу

Сержант Анатолий Амагзаев служит командиром отделения тактического воздушного десанта ВС России. Вместе с подчиненными он выполнял боевую задачу по удержанию стратегически важной мостовой переправы. Бойцы находились под постоянным обстрелом украинских националистов. Враг применял авиацию, ствольную и реактивную артиллерию. Но Амагзаеву удалось при помощи ручного противотанкового гранатомета уничтожить грузовик противника, а затем еще пять боевиков из стрелкового оружия. Отделение сержанта отбило шесть атак противника, тем самым выполнив боевую задачу и удержав стратегически важный объект.

Точный огонь

Старший сержант Казбек Дигоев — командир расчета (орудия) пушечного самоходно-артиллерийского взвода. В ходе наступления его подразделение оказывало поддержку батальонно-тактической группе.

Под встречным огнем противника Дигоев тактически грамотно обстреливал позиции украинских националистов. Точный разрушительный огонь артиллеристов сломил натиск противника и заставил его отступить. Это позволило бойцам ВС России занять крупные населенные пункты и организовать укрепленные позиции для дальнейших боевых действий.

Боец Народной милиции ЛНР Александр Режигло / Фото: Минобороны РФ
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Боец Народной милиции ЛНР Александр Режигло / Фото: Минобороны РФ
Сержант Анатолий Амагзаев / Фото: Минобороны РФ
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Сержант Анатолий Амагзаев / Фото: Минобороны РФ
Старший сержант Казбек Дигоев / Фото: Минобороны РФ
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Старший сержант Казбек Дигоев / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Филипоненко, представитель Народной милиции Луганской народной республики:

— Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование. В течение 14 августа ими очищено более шести гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Шипиловка и Приволье.

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