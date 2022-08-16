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«Реклама кофе помогла мне заработать»: актер Павел Трубинер — о первых съемках, российском кино и критике в соцсетях

Дарья Завгородняя

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Реклама кофе помогла мне заработать»: актер Павел Трубинер — о первых съемках, российском кино и критике в соцсетях
Фото: Из личного архива Павла Трубинера

Завершились съемки продолжения сериала «Судьба по книге перемен» по бестселлеру Татьяны Устиновой. Скоро телезрители увидят очередную порцию приключений Мани Поливановой и Алекса Шан-Гирея, которого сыграл Павел Трубинер. Артист рассказал «Вечерке» об опыте съемок в рекламе, плюсах современного кино и недоброжелателях в сети.

— Павел, вы уже снимались в сериале «Судьба по книге перемен» — в прежней истории. И роль у вас заметная — писатель Алекс Шан-Гирей. Вы говорили, что вернуться в этот проект было приятно. Почему?

— Это была и очень забавная история, и роль интересная, и симпатичная команда, с которой приятно работать. Получил огромное удовольствие. Персонаж — такой странный писатель, есть что сыграть.

— В фильме «Фантазии белых ночей» вместе с Елизаветой Боярской вы играли знаменитую балетную пару. Правда, что вы брали уроки хореографии у Цискаридзе?

— Это кто-то какую-то красивую ерунду написал. У Николая нет столько времени, он слишком занятой человек, чтобы кому-то давать уроки. Мы просто встречались, он помогал нам в съемках, немножко консультировал. Мы были у него в училище с Лизой и режиссером Игорем Зайцевым. А в фильме мы делали больше упор не на танец, а на жизнь, которая его окружает. Кстати, Цискаридзе сказал, что балетного человека видно сразу: сверху по грудь он другой, чем все остальные. Осанка — важный знак отличия.

— Вы окончили ГИТИС, но не пошли служить в театре. Почему?

— Это была середина 1990-х, тяжелые времена. Появилась другая страна, в которой ничего собственно не было — ни кино, ни театра. Поэтому я и не пошел ни в какой театр. Как-то плавал-плавал и доплыл.

«Реклама кофе помогла мне заработать»: актер Павел Трубинер — о первых съемках, российском кино и критике в соцсетях Фото: Из личного архива Павла Трубинера

— Правда, что в какой-то момент вы продавали компьютеры?

— Да, был такой короткий период. Это жизнь.

— А потом вы сыграли в рекламе кофе и появились на всех билбордах. Говорят, это ужас для артиста: снялся в рекламе и попал в «слепую зону» для серьезных режиссеров.

— Это сейчас об этом думают, а тогда никто об этом не думал. Любой артист, даже большой, готов был сняться где угодно, лишь бы заработать. А философия сегодняшнего дня — все прекрасно, есть работа, есть возможность выбирать. А тогда этого не было. Но я и сегодня вспоминаю «рекламный» опыт как позитивный. Это была дорогая, очень качественная реклама. Ее снимали на пленку отличные заграничные режиссеры. Это был целый мини-фильм. Повторюсь: тогда актеры искали всякую возможность поработать по профессии.

— Сейчас тоже актеры жалуются: кругом продюсерское кино. Вместо того чтобы искать талант, ищут просто подходящий типаж. Не личность, не профессионализм, а физическую оболочку.

— О, кино сегодня очень разное. Есть и такое, как вы говорите, а есть и другое — у замечательных, умных и талантливых продюсеров, которых много. Все кино хорошим быть не может. Иначе куда все эти шедевры потом девать? У великих режиссеров тоже не каждая картина гениальна. Есть неудачные работы у всех. Хорошо, что есть разнообразие и конкуренция. Самое главное, что кино у нас есть.

— Говорят, что сегодня все больше сглаживаются различия между массовым, жанровым кино и «высоким». Например, вы играете в сериале по «Бесам» Достоевского. Качественная работа, а продукт массовый, будут все смотреть по ТВ.

— Да, но не всегда получается и Достоевского, Толстого, Чехова хорошо сыграть и снять. В кино ты до последнего момента не знаешь, насколько удачно получилось. Кино — загадочная вещь. Должны звезды сойтись, чтобы получилось.

— Что труднее играть — трагедию или комедию?

— До завершения сезона я играл два антрепризных спектакля — «Последняя женщина сеньора Хуана» по пьесе Леонида Жуховицкого и «Добрый барин» по Островскому. Обе пьесы — смешные спектакли, в которых мне очень нравится играть, потому что комедию играть посложнее, чем трагедию.

— Есть пессимисты, которые предрекают спад российского кино. Мол, Голливуд уходит, зритель отвыкнет смотреть кино вообще, и отечественное кинопроизводство придет в упадок.

— Мне кажется, нет. Оно будет, наоборот, развиваться более активно. Как бы ни сокращался кинопрокат, люди все равно будут ходить в кино и ждать новых фильмов.

«Реклама кофе помогла мне заработать»: актер Павел Трубинер — о первых съемках, российском кино и критике в соцсетях Фото: Из личного архива Павла Трубинера

— Вы не скрываете своей личной жизни. В сетях показываете жену, детей. А как реагируют подписчики? Гадости пишут?

— Я не общаюсь в соцсетях. Ставлю фотографии — просто как в фотоальбом. Диалоги не веду, на нападки не реагирую. Сейчас много критиков. Век информации, и все специалисты буквально во всем. Знают, как тебе нужно играть, что говорить, что делать. Не надо на это обращать внимание.

— В сериале «Медиум» вы играли мужа женщины-экстрасенса, который трепетно верит в ее способности. А вы верите в сверхъестественное?

— Иногда случаются странные вещи. Думаешь, да, не все мы знаем об этом мире. Но актеры абсолютно все верят в судьбу, в его величество случай. Можно быть мегаталантливым, но без счастливого стечения обстоятельств ничего не случится.

— Вы любите ловить рыбу. Необычное хобби для артиста. А где рыбачите?

— В Подмосковье в том числе. В основном люблю ловить хищника — щуку, судака, окуня. Но и карасей, карпов тоже ловлю.

— А что из них готовите?

— Очень люблю уху. Чтобы она получилась особенно вкусной, нужно вылить в нее рюмку водки в конце приготовления. А если уха варится на костре, вынимаю из огня небольшую головешку и опускаю в бульон — он получается более ароматным. По большим праздникам запекаю рыбу в фольге. Например, стерлядку в шампанском — очень вкусно получается.

ДОСЬЕ

Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в Москве в семье инженеров. В 1995 году окончил колледж при Российской академии театрального искусства (ГИТИС), мастерская Бориса Голубовского. Первой киноработой, после которой актера стали узнавать на улицах, стала роль в телесериале «Плюс бесконечность» (2005–2006).

Одаренный двоечник

Актерский талант у Павла Трубинера проявился еще в детстве. Не слишком преуспевая в общеобразовательной программе, будущий артист блистал на сцене школьного театра. В восьмом классе Павел так сыграл персонажа гоголевской комедии «Ревизор» Землянику, что учителя единодушно посоветовали ему стать актером.

Семья

Отношения с первой супругой, чемпионкой мира по пятиборью Ольгой Мухортовой, продлились более 15 лет. В браке родились сыновья Павел (1999) и Александр (2003). Второй женой артиста стала актриса театра «Сатирикон» Юлия Мельникова. Павел и Юлия познакомились на съемках сериала «Грач». Некоторое время сопротивлялись своим чувствам. Но в конце концов все-таки решили соединить судьбы. В 2016 году у пары родилась дочь Лиза.

Похож на Егора Бероева

Поклонники отмечают некоторое внешнее сходство Павла Трубинера с его коллегой Егором Бероевым.

— Главное, чтобы не путали, — говорит Павел Трубинер.

Крым — наш

Летний отпуск Павел Трубинер с семьей собирается провести в Крыму. На вопрос: «Не страшно?» — отвечает:

— А чего бояться? Это наша страна.

Сыграть Гамлета

О ролях века актер не мечтает.

— Если поставить себе конкретную цель, то что будет, когда я ее достигну? На пенсию уходить? После грандиозной роли надо уходить на покой, потому что выше уже ничего не осталось. Поэтому стараюсь как-то слишком амбициозно не фантазировать, — признается актер.

Дети

К отцовству Трубинер подходит ответственно и мудро, сыновей от первого брака не оставляет без внимания.

— Надо уметь находить золотую грань между поучением и воспитанием. Воспитание и гены играют свою роль. Главное, не стоит в детей вкладывать какие-то свои амбиции, реализовывать в них свои нереализованные желания. Это крайне неправильно. Ребенок — отдельный человек, — подчеркивает Павел Трубинер.

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