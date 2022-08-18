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К морю за 15 тысяч: путешествие в Мурманск

Игорь Синельников

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Общество
К морю за 15 тысяч: путешествие в Мурманск
Фото: Игорь Синельников / Вечерняя Москва

Три дня, 15 тысяч рублей и желание вырваться из городской суеты и отдохнуть у моря. В спецпроекте сайта «Вечерняя Москва» наши корреспонденты отправились в пять разных городов, чтобы убедиться: в России немало удивительных мест и красивых уголков, которые ничем не уступают классическому отдыху на черноморском побережье. Как интересно отдохнуть и при этом уложиться в скромный бюджет, что посмотреть на новом месте и, главное, где найти сюрприз от редакции сайта — в нашем материале.

Третьим пунктом путешествия стал Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Он славится невероятно красивыми горами, чистым морским воздухом, вкусной арктической кухней и необычными северными ягодами.

Дорога и проживание

Самолет. Если стоит задача добраться максимально быстро, выходом станет авиаперелет: время в пути составит чуть меньше двух с половиной часов. «Вечерняя Москва» предпочла именно такой способ поездки: за несколько недель до начала путешествия нам удалось приобрести билет за 5000 рублей в обе стороны. Если искать билеты заранее, найти удобный рейс по сопоставимой цене не составит труда.

Поезд. В Мурманск проложена железная дорога, однако этот вариант дороже самолета: даже за 60 суток до отправления стоимость билета в плацкарте составляет около 6000 рублей в обе стороны. Время в пути составит полтора дня.

Личный автомобиль. На машине, если ехать непрерывно, придется провести за рулем около суток. Так что машина — реальный вариант, если сделать промежуточную остановку для ночлега.

В Мурманске есть большое количество отелей, гостиниц и хостелов на любой вкус и кошелек. Они присутствуют во всех популярных сервисах бронирования. («ВМ» хостел обошелся в 1450 рублей за две ночи.)

Аэропорт

Аэропорт Мурманска находится примерно в 30 километрах от центра города. Добраться от него можно на 106-й маршрутке (время в пути около часа, стоимость проезда — 100 рублей) или на такси (35 минут, около 700 рублей). Я прилетел в 9:20 по местному времени, а уже в 11:00 отправился из Мурманска к загородным достопримечательностям.

День первый: вокруг Мурманска

Сразу после приезда на автовокзал Мурманска я пересел на 111-й автобус и выехал в сторону сельского поселения Междуречье. Стоимость проезда до этой остановки составила 142 рубля. От поселения я пешком дошел до водопада на реке Лавне.

К морю за 15 тысяч: путешествие в Мурманск Фото: Скриншот Яндекс.Карты

После посещения водопада я пошел дальше вдоль реки, а затем на такси отправился в микрорайон Абрам-Мыс. Там расположены смотровые площадки с панорамным видом на Мурманск.

Затем я сел на 24-й автобус и отправился в центральный Мурманск. Там пересел на другую маршрутку и вышел рядом с началом экотропы на гору Горелая. Путь на вершину горы с учетом всех остановок занял около часа, еще примерно полчаса я провел на вершине.

После посещения горы я поехал в популярный мурманский ресторан «Терраса», который предлагает разнообразные блюда северной кухни. Там я оказался около 20:00. В ресторане я провел около часа и к 21:30 уже дошел пешком до хостела.

Средний чек на человека: 1500 рублей.

Адрес: г. Мурманск, проспект Ленина, 69.

День второй: Териберка

Я проснулся в 8:00. На второй день поездки мне предстояла поездка в поселок Териберка на берегу Баренцева моря в 130 километрах от Мурманска. Для поездки я воспользовался услугами гида (средняя стоимость однодневной туристической поездки — 5000 рублей), который забрал меня на микроавтобусе в 9:00.

По пути в Териберку мы останавливались для сбора северных ягод, совершили также несколько других остановок. В 13:00 приехали в поселок и сделали предзаказ в ресторане «Сияние севера», затем отправились гулять по набережной. В 14:00 пообедали в ресторане, за обед заплатил чуть меньше 1000 рублей.

Средний чек: 1000 рублей.

Адрес: пос. Териберка, Центральная улица, 10.

После обеда мы снова пошли по набережной и заглянули на ржавый корабль, выброшенный волнами на берег. Дальше наша группа посетила оленью ферму. Около 16:00 мы сели в машину и отправились к другим местным достопримечательностям рядом с Териберкой: пляжу «Яйца дракона», Батарейскому водопаду, кладбищу кораблей и т. д.

После того как все достопримечательности были осмотрены, гид отвез нас в поселок, чтобы попрощаться с морем. Затем мы поехали обратно в Мурманск. У хостела я оказался примерно в 23:00.

День третий: Мурманск

В 8:00 я вышел из хостела и через центр города направился в сторону морского вокзала. Там я посмотрел на один из главных местных туристических объектов: атомный ледокол «Ленин».

После осмотра морского вокзала я позавтракал в шаурмичной, затем посетил сувенирную лавку, после чего на троллейбусе отправился в сторону памятника защитникам Заполярья. По пути прогулялся вдоль озера Семеновского. До памятника я добрался примерно в 13:00. Затем пешком дошел до памятника погибшим морякам на проспекте Героев-североморцев.

Около 15:00 я сел на маршрутку в сторону автовокзала, затем пересел на маршрутку в аэропорт. Поездка заняла около часа. В 18:45 мой самолет вылетел из Мурманска, а в 21:20 я уже вышел из московского аэропорта Шереметьево.

Сюрприз от «Вечерней Москвы»

Перед отъездом домой наш корреспондент оставил фирменную бутылку «ВМ» для воды и сувенир в кустах за памятником защитникам Заполярья.

К морю за 15 тысяч: путешествие в Мурманск Фото: Скриншот Яндекс.Карты

P.S.: Подарок сайта «Вечерняя Москва» уже нашел своего счастливого обладателя.

Полную версию путешествия читайте в нашем материале — «К морю за 15 тысяч: Мурманск — Баренцево море, горы и изобилие северных ягод».

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