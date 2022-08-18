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Тактически верное командование помогает союзным силам побороть врага

Николай Бойков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Тактически верное командование помогает союзным силам побороть врага
Фото: Минобороны России

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и смелости, проявленных нашими военными и солдатами Народной милиции ЛНР в ходе спецоперации на Украине.

Смелость привела к победе

Сержант Руслан Волченков служит в Десантных войсках ВС России. В составе батальонно-тактической группы он выполнял боевую задачу по освобождению от украинских националистов одного из населенных пунктов. В ходе обследования местности сержант Волченков обнаружил замаскированную позицию противника. Оценив ситуацию, он открыл огонь. Смелость и профессионализм Руслана Волченкова, вступившего в неравный бой с врагом, превосходящим десантников по численности, позволили подразделению разгромить неприятеля и освободить населенный пункт.

Надежный товарищ

Гвардии рядовой Иван Сидоров — наводчик орудия минометной батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Он работал на одном из местных энергетических предприятий, но после начала спецоперации стал артиллеристом.

Командиры отмечают, что Сидоров — исполнительный подчиненный и надежный боевой товарищ. В задачи Ивана и его батареи входят поддержка наступающей пехоты, уничтожение фортификаций, бронетехники и личного состава противника. Артиллеристы освободили уже не один десяток населенных пунктов и получили значительный боевой опыт.

Освободили важный пункт

Старший лейтенант Василий Тяпкин служит заместителем командира роты Вооруженных сил РФ. В ходе наступления на позиции украинских боевиков он обнаружил боевую группу противника и вступил с ними в бой. Атака старшего лейтенанта Тяпкина застала националистов врасплох.

В ходе боя Василий получил ранение, но продолжил выполнять боевую задачу, оказав себе первую помощь. Героизм и тактически верное командование офицера Тяпкина позволили нанести врагу значительный урон и освободить от Вооруженных сил Украины стратегически важные территории.

Старший лейтенант Василий Тяпкин / Фото: Минобороны РФ
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Старший лейтенант Василий Тяпкин / Фото: Минобороны РФ
Сержант Руслан Волченков / Фото: Минобороны РФ
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Сержант Руслан Волченков / Фото: Минобороны РФ
Гвардии рядовой Иван Сидоров / Фото: Минобороны РФ
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Гвардии рядовой Иван Сидоров / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуард Басурин, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР:

— Войска русской коалиции ликвидировали более 20 националистов в ходе наступательной операции при участии подразделений армии ДНР в Донбассе. Совместными действиями были уничтожены танк и две гаубицы противника.

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