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Алексей Елистратов: Только помогая ближним, мы сможем преодолеть трудности

Андрей Объедков

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Алексей Елистратов: Только помогая ближним, мы сможем преодолеть трудности
Фото: Unsplash

В сентябре актер и музыкант Алексей Елистратов отправится выступать перед участниками спецоперации. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщался с ним в преддверии поездки и узнал, почему важно поддерживать солдат.

— Алексей Анатольевич, почему вы решили выступить перед участниками спецоперации?

— Это мое внутреннее решение, порыв и желание. Я знаю, как тяжело приходится нашим ребятам. И своим выступлением хочется подарить минуты счастья и частичку тепла мужественным героям, создающим большой фундамент, из которого будет выстраиваться новая Россия. Они сейчас по кирпичикам закладывают то, что будет держать столетиями нашу крепкую страну, как держится наш Кремль и храмы, которые строились с любовью и душой. Поэтому разговора, выступать или нет, не было — я очень рад, что мне представится такая возможность.

— Какую программу готовите?

— На всех своих концертах я пою песни о вечном: любви, доме, надежде и вере. Думаю, как-то специально менять программу не буду. Ведь эти чувства и эмоции понятны всем без исключения. Обязательно исполню песню «Не уходи», которая, скорее всего, для каждого отзовется своей личной историей.

— Вы поддерживаете спецоперацию и президента России Владимира Путина. Как относитесь к тем, кто говорит, что наша страна не права в этом вопросе?

— Я слушал президента, когда он объяснял, почему началась спецоперация, и согласился с его словами. Это же вообще-то не свежая история, она длилась давно, как минимум с 2014 года. Я россиянин, живу в нашей прекрасной стране, которая подарила миру прекрасных писателей, поэтов и композиторов: Александра Пушкина, Сергея Есенина, Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского и других важных для истории личностей. Для меня Россия — это зрители, которые приходят на мои выступления, соседи, педагоги, которые вложили в меня очень многое.

Я очень благодарен своей стране, которая дала возможность мне записывать музыку, которую я исполняю, талантливых людей, у которых я снимался в кино. Именно поэтому я не могу не поддержать свою страну и нашего президента хотя бы потому, что мы единое целое! А насчет тех, кто говорит, что мы не правы... Главное — быть грамотным человеком, разбираться в ситуации и не быть ленивым, чтобы изучить историю и понять, кто прав, а кто нет. Я считаю, правда на нашей стороне!

— Сейчас многие артисты уезжают из России и негативно высказываются о государстве...

— Знаете, я считаю, что каждый принимает то или иное решение самостоятельно. Если эти люди решили, что страна больше не их дом, потому что у них стало меньше концертов или из-за чего-то другого, что их пугает, то это просто человеческая слабость. Отказаться от Родины — это серьезный и трагический поступок в судьбе каждого человека. Можно вспомнить хотя бы примеры из истории и интеллигенцию, которая после революции уезжала за границу. Большинство из них потом жалели об этом и мечтали вернуться в Россию. Многие артисты уезжали из страны в 1990-е годы в поисках хорошей жизни, но мало кто смог по-настоящему прижиться и найти себя в тех же Соединенных Штатах Америки.

Мне кажется, что не зря в пословице говорится: «Где родился, там и пригодился!» Я не понимаю тех, кто уезжает, но уверен, что жизнь все расставит на свои места. Наш народ пережил несколько крупномасштабных войн, блокаду и огромное количество масштабных событий. И только благодаря тому, что мы помогали друг другу, у нас получалось преодолеть даже самые тяжелые моменты истории. Ведь человек остается человеком только тогда, когда может оказать поддержку другому, кто нуждается в этом.

ДОСЬЕ

Алексей Анатольевич Елистратов родился 8 июля 1976 года в городе Орске Оренбургской области. Приехал в Москву в начале 1990-х годов, чтобы поступить в цирковое училище, которое окончил по специальности «артист разговорного жанра». Солист поп-группы «Револьверс». Снимался во многих известных фильмах: «Любить по-русски-2», «Клубничка», «Дети понедельника» и др.

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