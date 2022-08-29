Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичным ученым помогают найти финансирование для своих проектов и заработать на патентах

Иван Кудря
Общество
Столичным ученым помогают найти финансирование для своих проектов и заработать на патентах
Руководитель Центра трансфера технологий Сеченовского университета Сергей Еске помогает исследователям из Москвы и других городов России продвигать свои проекты и находить финансирование на новые научные открытия / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Сеченовском университете начал работу Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий. 29 августа «Вечерняя Москва» узнала, как поддерживают проекты московских ученых.

Директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петр Тимашев вместе со своими коллегами в белоснежных халатах и перчатках готовятся к тому, чтобы выделить из образцов жировой ткани человека стволовые клетки, чтобы потом использовать их для создания лекарств от рассеянного склероза и псориаза.

— Этот проект может стать прорывом в области терапии аутоиммунных заболеваний. В перспективе результаты его реализации позволят усовершенствовать стратегии по персонализированному лечению, — сказал Петр Тимашев.

Этот один из главных проектов столичных ученых университета победил в конкурсе лучших проектов на международном форуме и получил субсидию из федерального бюджета на следующие исследования.

Он, как и многие другие, реализуется в Центре трансфера технологий при Сеченовском университете. Здесь создали систему управления интеллектуальной собственностью, которая обеспечит молодым ученым защиту юридических и патентных прав на их работы, чтобы вывести разработки на рынок биомедицины и фармацевтики.

И главное, что обратиться в центр могут не только сотрудники и студенты Сеченовки. Учреждение сотрудничает с вузами столицы и регионов. Но и индивидуальные ученые могут обратиться за поддержкой.

— Центр берет на себя полное сопровождение проектов — от получения патента до инвестиционной упаковки. За восемь месяцев 2022 года через нас прошло более 50 крупных проектов, — говорит руководитель Центра трансфера технологий Сеченовского университета Сергей Еске.

Он добавил, что с начала года удалось привлечь более 210 миллионов рублей инвестиций для финансирования исследований и подготовки к выводу продуктов на отечественный рынок.

— Сами ученые будут получать фиксированный процент от действия патента и смогут продавать свои разработки, при этом зарабатывая на них, — добавил Сергей Еске.

В рамках поддержки молодых ученых в Москве реализуются девять программ финансирования проектов. Например, ежегодно вручается Премия правительства Москвы. Претендовать на финансовую помощь могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет включительно. Премии присуждаются за разработку и внедрение новых технологий, а также за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований.

Победители получают по два миллиона рублей, что становится хорошим подспорьем для развития медицинских исследований в столице.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным креативного учреждения «Медиацентр» Департамента образования и науки города Москвы, в столице сосредоточено 33,6 процента научных кадров России. Здесь работают 44,5 процента докторов наук и 38 процентов кандидатов наук РАН. Для их обучения действует почти 80 научно-исследовательских институтов и более 100 государственных вузов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кристина Заболоцкая, председатель Гильдии молодых предпринимателей при Московской торгово-промышленной палате:

— Очень важно, чтобы ученые и исследователи могли зарабатывать деньги для своей работы. Нужно помогать деятелям науки, продвигать их, чтобы у них был стимул двигаться вперед. Они должны видеть, что представляют огромную ценность для будущего Москвы и Росcии в целом. Финансовая поддержка — это один из важных факторов достижения поставленных целей. Если научить их тому, как обращаться с деньгами и получать субсидии на проекты, то эта сфера выйдет на новый уровень.

Здоровье Медицина российские разработки Наука
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Нагорный
Алексей Нагорный

Соколиная Гора преобразилась

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Все мнения
О проекте