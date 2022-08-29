Столичным ученым помогают найти финансирование для своих проектов и заработать на патентах

Руководитель Центра трансфера технологий Сеченовского университета Сергей Еске помогает исследователям из Москвы и других городов России продвигать свои проекты и находить финансирование на новые научные открытия / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Сеченовском университете начал работу Центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий. 29 августа «Вечерняя Москва» узнала, как поддерживают проекты московских ученых.

Директор Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петр Тимашев вместе со своими коллегами в белоснежных халатах и перчатках готовятся к тому, чтобы выделить из образцов жировой ткани человека стволовые клетки, чтобы потом использовать их для создания лекарств от рассеянного склероза и псориаза.

— Этот проект может стать прорывом в области терапии аутоиммунных заболеваний. В перспективе результаты его реализации позволят усовершенствовать стратегии по персонализированному лечению, — сказал Петр Тимашев.

Этот один из главных проектов столичных ученых университета победил в конкурсе лучших проектов на международном форуме и получил субсидию из федерального бюджета на следующие исследования.

Он, как и многие другие, реализуется в Центре трансфера технологий при Сеченовском университете. Здесь создали систему управления интеллектуальной собственностью, которая обеспечит молодым ученым защиту юридических и патентных прав на их работы, чтобы вывести разработки на рынок биомедицины и фармацевтики.

И главное, что обратиться в центр могут не только сотрудники и студенты Сеченовки. Учреждение сотрудничает с вузами столицы и регионов. Но и индивидуальные ученые могут обратиться за поддержкой.

— Центр берет на себя полное сопровождение проектов — от получения патента до инвестиционной упаковки. За восемь месяцев 2022 года через нас прошло более 50 крупных проектов, — говорит руководитель Центра трансфера технологий Сеченовского университета Сергей Еске.

Он добавил, что с начала года удалось привлечь более 210 миллионов рублей инвестиций для финансирования исследований и подготовки к выводу продуктов на отечественный рынок.

— Сами ученые будут получать фиксированный процент от действия патента и смогут продавать свои разработки, при этом зарабатывая на них, — добавил Сергей Еске.

В рамках поддержки молодых ученых в Москве реализуются девять программ финансирования проектов. Например, ежегодно вручается Премия правительства Москвы. Претендовать на финансовую помощь могут исследователи и разработчики в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет включительно. Премии присуждаются за разработку и внедрение новых технологий, а также за выдающиеся результаты фундаментальных и прикладных исследований.

Победители получают по два миллиона рублей, что становится хорошим подспорьем для развития медицинских исследований в столице.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным креативного учреждения «Медиацентр» Департамента образования и науки города Москвы, в столице сосредоточено 33,6 процента научных кадров России. Здесь работают 44,5 процента докторов наук и 38 процентов кандидатов наук РАН. Для их обучения действует почти 80 научно-исследовательских институтов и более 100 государственных вузов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кристина Заболоцкая, председатель Гильдии молодых предпринимателей при Московской торгово-промышленной палате:

— Очень важно, чтобы ученые и исследователи могли зарабатывать деньги для своей работы. Нужно помогать деятелям науки, продвигать их, чтобы у них был стимул двигаться вперед. Они должны видеть, что представляют огромную ценность для будущего Москвы и Росcии в целом. Финансовая поддержка — это один из важных факторов достижения поставленных целей. Если научить их тому, как обращаться с деньгами и получать субсидии на проекты, то эта сфера выйдет на новый уровень.