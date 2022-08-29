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Танкисты уничтожили укрепрайон неонацистов

Николай Бойков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Танкисты уничтожили укрепрайон неонацистов
Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и смелости, проявленных военными в ходе спецоперации на Украине.

Метким ударом разбил врага

Рядовой Владислав Ширенин — помощник гранатометчика в рядах Вооруженных сил России. В ходе наступления на один из захваченных врагов населенных пунктов он обнаружил укрепленный рубеж противника. Получив соответствующий приказ, он вступил в бой. Выбрав выгодную позицию для атаки, рядовой Ширенин поразил БМП противника и ликвидировал группу украинских радикалов.

Сохранили важный рубеж

Ефрейтор Виталий Кондратьев служит заместителем командира боевой машины и наводчиком-оператором. Во время патрулирования он обнаружил диверсионную группу противника. Во время боя с ними он получил ранение, но, самостоятельно оказав себе первую медпомощь, продолжил атаку. Мужество Кондратьева помогло сорвать планы противника и выполнить боевую задачу по охране стратегически важных рубежей.

Противник сдался в плен

Капитан Артем Башкирев — заместитель командира танковой роты. Во время обороны одного из населенных пунктов он обнаружил укрепленные позиции противника в ближайшей лесополосе. Танкисты атаковали боевиков. Укрепрайон был уничтожен, а часть личного состава неприятеля сдалась в плен благодаря стратегическому мышлению Башкирева.

Рядовой Владислав Ширенин / Фото: Минобороны РФ
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Рядовой Владислав Ширенин / Фото: Минобороны РФ
Ефрейтор Виталий Кондратьев / Фото: Минобороны РФ
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Ефрейтор Виталий Кондратьев / Фото: Минобороны РФ
Капитан Артем Башкирев / Фото: Минобороны РФ
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Капитан Артем Башкирев / Фото: Минобороны РФ
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