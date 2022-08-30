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«Пятерочка» выделила более тонны продуктов и канцтоваров для нуждающихся московских семей

Михаил Петров
Общество
«Пятерочка» выделила более тонны продуктов и канцтоваров для нуждающихся московских семей
Фото: Freepik

Приятный сюрприз для нуждающихся московских семей, в которых имеются дети школьного возраста, сделала накануне нового учебного года торговая сеть «Пятерочка». Совместно с банком еды «Русь» в рамках проекта «Корзина доброты» она собрала продовольственную помощь и необходимые учебные принадлежности для нуждающихся семей из столицы.

Продовольственная помощь в преддверии 1 сентября также была оказана малоимущим семьям с детьми из Челябинска, Вологды, Краснодара, Новосибирска, Тулы, Ижевска, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Волонтеры банка еды «Русь» адресно доставили столичным малоимущим семьям 500 наборов, состоящих из канцтоваров, продуктов длительного хранения, сладостей и перекусов на школьных переменах. Продовольственная помощь общим весом около 1 тонны была передана нуждающимся семьям с детьми школьного возраста в Москве.

— К новому учебному году мы собрали для детишек необходимые канцелярские принадлежности — ручки, тетради, альбомы, цветные карандаши. Также уложили в наборы различные сладости и орехи для перекусов на переменах (конфеты, печенье, пряники, ореховую смесь, зефир, мармелад). Впереди каждого школьника ждут новые знания и интересные события. И мы хотим, чтобы дети и их родители не только получили подарок ко Дню знаний, но и почувствовали нашу заботу и внимание, — рассказала руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети Екатерина Демешко.

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