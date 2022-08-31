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Российские имплантаты приживаются без рецидивов

Александр Зосимов
Общество
Российские имплантаты приживаются без рецидивов
Врачи больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Олег Калачев (слева) и Андрей Меркулов держат в руках отечественные имплантаты для лечения грыжи / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова протестировали отечественные имплантаты, которые используются для лечения грыжи. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, чем они лучше иностранных разработок.

Исполняющий обязанности заведующего операционным блоком Олег Калачев держит в руках упаковки с полипропиленовыми сетками-имплантатами со специальным покрытием.

Его особенность в том, что оно не образует спаечный процесс. Если говорить простыми словами, то благодаря этому покрытию ткани пациента не срастаются со стенками имплантатов. Такие сетки, которые изготавливают в Нижнем Новгороде, уже протестировали специалисты Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. Поэтому их используют в России вместо американских разработок.

— Импортозамещающие имплантаты используются при всех грыжах передней и брюшной стенки. Например, пупочной и послеоперационной вентральной грыжах, когда после операции появляется выпячивание в брюшной полости, — говорит Калачев.

Отечественные разработки не воспринимаются организмом как инородное тело, поэтому не вызывают осложнений в организме на протяжении всей жизни, уточняет столичный врач.

— Бывает, что к нам приходят пациенты, которым проводили операции по лечению грыжи еще 20 лет назад. Они рассказывали, что на протяжении этого времени у них не раз происходили рецидивы — защемления внутренних органов, — отмечает Олег Калачев. — А с российскими имплантатами такого уже не будет. По крайней мере, у нас не было пациентов, которые обращались с жалобами на них.

Специалист уточняет, что новые сетки значительно облегчают работу врача-хирурга.

— Ведь раньше операция по лечению грыжи проводилась дольше, а нахождение пациентов в палатах доходило до семи дней, — отмечает Калачев.

Сейчас же пациент может находиться в стационаре сутки или двое после операции.

— Мы начали использовать отечественные имплантаты в начале прошлого года наравне с зарубежными аналогами. В равных условиях доступности они смогли выдержать конкуренцию, — сообщил заместитель руководителя главного врача больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова по хирургической медицинской помощи Алексей Колтович.

Он добавил, что по качеству и характеристикам наши изделия не уступают импортным. А еще они дешевле.

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