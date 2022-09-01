В Московской области выросла скорость интернета

Фото: Пресс-служба Ростелеком

Скорость передачи данных по оптико-волоконным линиям связи «Ростелекома» в Подмосковье выросла до 100 Мбит/с. Об этом компания сообщила в своем релизе. Это оптимальная скорость передачи данных, которая позволяет и смотреть фильмы в высоком качестве, и проводить онлайн-трансляции без сбоев.

Несмотря на то что в последние годы интернет-аудитория вообще и аудитория Рунета, в частности, растет в основном за счет мобильной составляющей, от оптических линий связи отказываться никто не спешит: они дают более устойчивое соединение, тарифы на них дешевле, чем на мобильную связь, а подключить к ним можно практически неограниченное количество устройств. Помимо стандартных смартфона, планшета и ноутбука на человека, на квартиру или дом еще приходится как минимум один телевизор и «умная колонка». В результате низких скоростей зачастую не хватает, чтобы в каждой комнате включить Smart TV или подключиться к онлайн-уроку по Zoom.

— В этом году сын идет в школу, поэтому недавно начала задумываться об изменении тарифа на более быстрый. Очень переживала, что нынешнего будет не хватать. А тут такой приятный сюрприз, — говорит Елена Смирнова из Лобни.

В проект попали почти 40 тысяч абонентов из 85 подмосковных городов, при этом ежемесячная абонентская плата не изменилась. Любопытно, что цены на услуги связи в России остаются одними из самых низких в мире. Они практически не растут из-за высокой конкуренции на рынке. В результате дешевизна и быстрота — сегодня главные аргументы операторов в борьбе за клиента.

— Из года в год потребности в скорости интернета только растут. Сейчас почти каждая семья использует несколько устройств для выхода в Сеть, — отмечает Александр Святец, директор по работе с массовым сегментом региона «Центр» «Ростелекома». — Ускоряя интернет, мы не просто идем вслед за современными тенденциями, но и обеспечиваем оптимальную скорость для семейного пользования.

Уведомление о повышении скорости интернета всем абонентам пришло в личный кабинет.

— Я внимательно слежу за всеми сообщениями — мало ли что подключат, кредит оформят или цены повысят. Сын надо мной смеется, а я уверен, что все проблемы от невнимательности людей, сами соглашаются на все, а потом удивляются высоким счетам, — кипятится Андрей Веснин из Мытищ. — В этот раз, правда, новости хорошие — ничего не подорожало.

В личном кабинете можно посмотреть всю информацию о подключенных услугах и сервисах, от чего-то отказаться или что-то добавить, чтобы не переплатить лишнего. Там можно выбирать тарифные планы, заказывать новые услуги, получать счета и просматривать информацию о балансе, контролируя начисления и платежи. Все электронные квитанции сохраняются в личном кабинете, и в любой момент можно увидеть свои расходы. Кстати, если личного кабинета еще нет, то сейчас при его открытии можно получить 200 приветственных бонусов, которые потом можно будет потратить на оплату связи или услуг других компаний.