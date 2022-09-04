Водители в Харьковской области получают российские автомобильные номера

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В Купянске Харьковской области открыли первое подразделение ГИБДД. Там можно оформить российское водительское удостоверение и государственный номер машины.

Для жителей освобожденной части Харьковской области доступны автомобильные номера российского образца с цифровым кодом «188».

— Расширение географии предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции на освобожденных территориях будет продолжено. Данная работа ведется для того, чтобы жители данных территорий могли получать госуслуги по обмену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений максимально быстро и в комфортных условиях, — сообщили в пресс-центре МВД России.

По мнению ветерана МВД генерал-майора в отставке Виктора Вохминцева, открытие подразделения ГИБДД в Харьковской области облегчит жизнь мирному населению.

— Это прекрасная инициатива. Подразделения ГИБДД открывают по просьбе властей освобожденных территорий.Такие же есть в Запорожской, Херсонской областях, — говорит Виктор Вохминцев. — Появление российского ГИБДД на освобожденных территориях говорит об одном: эти регионы хотят войти в состав нашей страны. И я думаю, что совсем скоро их мечта осуществится.