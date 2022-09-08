Медицина нового уровня для всех

Проект скоропомощного стационарного комплекса на базе Городской клинической больницы имени В.В. Вересаева в САО / Фото: Пресс-служба соцкомплекса Москвы

На базе шести ведущих столичных больниц создают сеть уникальных скоропомощных стационарных комплексов (СКК). Это клиники, по уровню не имеющие аналогов в РФ, которые будут работать по новому стандарту экстренной медицинской помощи.

При их проектировании и строительстве были учтены опыт и передовые решения зарубежных клиник, специализирующихся на оказании экстренной и неотложной помощи в США, Японии, Великобритании, ОАЭ. Строительство ведется рекордными темпами. Уже в этом году планируется завершить возведение первых трех комплексов: в Горбольнице имени В. В. Вересаева, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифософского и Боткинской больнице. Еще в двух строительные работы закончатся в 2023 году: в Больнице № 15 имени О. М. Филатова, ГКБ имени В. М. Буянова. Также в следующем году завершится ремонт корпуса под ССК в Первой градской больнице имени Н. И. Пирогова.

— Каждый из комплексов органично вписан в окружающую архитектуру, фасады зданий гармонируют с застройкой районов.

Особое внимание уделяется выбору долговечных и практичных в эксплуатации материалов, а современные интерьерные решения дают возможность сформировать максимально комфортные условия для пациентов, их близких, а также медперсонала, — отметили в пресс-службе соцкомплекса столицы.

Все здания комплексов изначально спланированы с учетом медицинской логистики, то есть оптимального передвижения пациентов и медперсонала, а также выполнения необходимых диагностических и лечебных процедур. Приемные отделения всех скоропомощных комплексов будут работать по единому стандарту, в рамках которого в них будет использоваться цифровая система медицинской оценки состояния поступающих пациентов, согласно которой при поступлении пациентов делят на несколько категорий в зависимости от степени тяжести их состояния. К «красной» категории относят тех, кому требуется реанимация или оперативное вмешательство, к «желтой» — кому требуется наблюдение, к «зеленой» — больных, чье состояние стабильно удовлетворительное.

После оперативного оформления в приемном отделении пациентов будут размещать в диагностическом зале, а затем все осмотры и процедуры будут выполняться непосредственно у кровати больного в соответствии с принципом «врач к пациенту». Для проведения сложных диагностических исследований (таких как КТ, МРТ) или для операции пациента транспортируют в соответствующие помещения. В новых комплексах оборудуют разнопрофильные операционные, в том числе гибридные. Врачи смогут выполнять сложнейшие высокоточные операции и манипуляции.

Одной из важных особенностей станет создание максимально комфортных условий как для медиков и больных, так и для родных пациентов.

— В то время как пациентам оказывают медпомощь, важно снизить уровень стресса для их близких и родственников. Для этого создаются комфортные зоны ожидания и кабинеты психологической поддержки, — отметили в соцкомплексе. — В рамках пациентоориентированного подхода впервые в штате стационара появятся социальные координаторы, которые возьмут на себя немедицинские функции.

Первых пациентов новые ССК примут уже в 2023 году.

ИНФРАСТРУКТУРА

Одним из самых успешных примеров создания в столице современных транспортных узлов можно назвать ТПУ «Нижегородская». Здесь пересекаются линии метро, МЦК и МЦД, есть остановки наземного городского транспорта. Благодаря этому пассажиры могут выбрать максимально удобный маршрут. К этим преимуществам ТПУ добавилось и новое здание вокзала. Оно позволит обслуживать пассажиров не только пригородных электричек, но и поездов дальнего следования. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» стал оператором этого крупного проекта. Он является генпроектировщиком путепроводов, оператором строительства метро и ключевых магистралей в столице. В портфеле холдинга и другие крупные реализованные проекты, например парк «Зарядье» и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ

Больницы для размещения новых скоропомощных комплексов выбирали так, чтобы максимально сократить время транспортировки экстренных пациентов из любого района Москвы. Строительство ССК на территории опорных многопрофильных больниц обеспечит равномерное распределение потоков пациентов. Шесть комплексов будут интегрированы со скорой помощью, центром медицины катастроф, санитарной авиацией, фактически становясь ядром экстренной медицинской помощи.

Интеграция обеспечит готовность столицы к нештатным ситуациям любого масштаба. Пациентов будут доставлять в новые комплексы каретами скорой помощи, а также при помощи санитарной авиации. В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и Больнице имени С. П. Боткина вертолетные площадки оборудуют на крышах новых комплексов, на территории ГКБ № 15 им. О. М. Филатова вертолетная площадка уже работает. Две новые вертолетные площадки — в ГКБ имени В. М. Буянова и ГКБ имени В. В. Вересаева — построят на территории рядом с новыми зданиями.

ЦИФРА

20 объектов площадью свыше 330 тысяч квадратных метров построено для столичного здравоохранения за три года. Капитально отремонтировано более 80 объектов площадью свыше 310 тысяч «квадратов».