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До 900-летия рукой подать: какой будет Москва

Ирина Петрова
Общество
До 900-летия рукой подать: какой будет Москва
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Традиция оставлять послания потомкам в виде капсулы времени появилась давно. В обращении к «преемникам» люди разных возрастов и статусов писали, каким представляют будущее — то время, когда, как планировалось, это письмо будет вскрыто. Мы решили расспросить руководителей ведомств столицы — а какой они видят Москву через четверть века, на ее 900-летие?

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города:

— Вообще рестораны и кафе в Москве — одни из новаторов в сфере услуг: оригинальная подача блюд, молекулярная кухня, доставка в любую точку города... Эти и другие сервисы обязательно получат свое развитие и в будущем. Можно представить еду в тюбиках, которую доставит вам дрон... Но из года в год, от столетия к столетию самым важным остается качество продуктов, их экологичность. Производители, держите всегда высокую планку, добивайтесь отменного качества продуктов и сегодня, и через четверть века! А вот в сфере торговли, думаю, ставку сделают на быстрый сервис. Здесь не стоит забывать про новации и традиции отрасли!

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы:

— Если и есть в нашей столице территория, достойная называться, как говорится, сбычей мечт, то это, вне всякого сомнения, Новая Москва. Начнем с того, что Москва «новая» в полтора раза больше Москвы «старой». Тут понастоящему есть где развернуться. Вспомним и то, что за минувшие десять лет здесь произошла градостроительная революция. Прекрасные станции метро, современные автодороги, жилые комплексы, более сотни соцобъектов, парки гектаров на двести — все это с чистого листа.

А что будет через четверть века? Конечно, прибавится количество станций метро, километров дорог и прочих квадратных метров. Но не это станет главным. Уверен, что акцент будет сделан на масштабные, поражающие наше нынешнее представление о Новой Москве общественные пространства. В Административноделовом центре возведут комплекс зданий, превышающий «Москву-Сити». Создадут сафарипарк — один из крупнейших в Европе. И животные там будут жить почти как в природе. Нужен и детский парк по типу Диснейленда, только с героями наших сказок, фильмов, чтобы сюда приезжал народ со всей России. Для таких креативных проектов в Новой Москве обязательно найдутся и место, и инвесторы.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы:

— Москва стремительно развивается во всех отраслях и направлениях! Посмотрите, как сегодня строят метро! О таких мощных проходческих щитах не мечтали еще 90 лет назад. Кажется, что такие механизмы созданы фантастами, а мы — в фильме наподобие «Путешествия в центр Земли». Москва в свои 900 лет, уверен, будет такой же прекрасной, как и сегодня. Надо помнить, что наша столица — это не просто современный мегаполис, где есть все новое. Важно сохранить и многовековую историю. Уверен, что знаковые сооружения и здания будут сохранены, некоторые — восстановлены, а современные решения будут гармонизировать с историческими постройками.

Игорь Войстратенко, председатель Мосгосстройнадзора:

— Москва будущего — это цифровой мегаполис. Его мы создаем уже сегодня, закладывая основы для информационного моделирования зданий и сооружений, «осматривая» их строительство с помощью лазерного «зрения» — радаров и сканеров. Дорогие наши потомки! Я надеюсь, что наши усилия пойдут на благо города! Все мы за процветание столицы, ее благосостояние и крепкий фундамент для будущего всех ее жителей!

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