Кино прорубило окно: российские видеосервисы замещают зарубежный контент

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Отечественные видеосервисы набирают обороты. После ухода с нашего рынка иностранных стриминговых сервисов число российских ТВ-площадок в сети заметно увеличилось. «Вечерка» узнала, как сейчас обстоят дела с онлайн-кинотеатрами на российском рынке.

Весной онлайн-кинотеатры РФ столкнулись со сложностями при получении доступа к европейскому и американскому контенту, отмечает представитель одной из отечественных компаний-кинодистрибьюторов Иван Рыжков:

— Было решено заменять контент продукцией из дружественных стран. Популярными стали турецкие сериалы. Однако сотрудничество с независимыми иностранными студиями продолжается.

Сейчас российскими интернет-гигантами с большой библиотекой фильмов со всего мира считаются сервисы Wink, Okko, «Амедиатека», «Кинопоиск» HD. Именно на них, по подсчетам экспертов, перешли те, кто пользовался Netflix или Apple TV.

— Особой популярностью на этих платформах пользуются сериалы «Постучись в мою дверь», «Черная любовь», «Эйфория», «Не оставляй меня», — добавляет Рыжков.

А такие онлайн-кинотеатры, как Premier, Start и More.TV, и вовсе не пострадали от ухода иностранного контента, так как занимаются собственным производством и специализируются преимущественно на показе отечественных кинопродуктов.

— Эти сервисы за полгода получили около 50 процентов новых подписчиков и ускорили производство. Среди отечественного контента популярны сериалы «The Телки», «Нулевой пациент», «Чикатило», «Киллер», — добавил эксперт.

По его прогнозам, иностранный контент через пару лет вернется, а пока многие фокусируются на сотрудничестве с Китаем, Турцией, Корей, Индией, Сербией.

Кадр из фильма «Календарь ма(й)я» / 2022 год

Наши фильмы лидируют

В первые выходные сентября российские кинотеатры посетили на 70 процентов больше зрителей, чем в первые выходные августа, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. «Вечерняя Москва» выяснила, что сейчас предпочитают смотреть зрители.

Несмотря на заявления экспертов о том, что к осени большинство кинотеатров может закрыться из-за пониженного спроса, российские зрители, напротив, начали массово посещать кино. Так, с 1 по 4 сентября насладиться новинками пришла 751 тысяча человек — это на 100 тысяч больше, чем на прошлой неделе. Важно отметить, что это первый положительный показатель с весны этого года.

— Пока зарубежного контента в кинотеатрах мало, зрители решили открыть для себя российское кино. Поэтому сейчас оно лидирует в прокате. Многие новинки вышли раньше запланированных дат, — рассказал представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Дмитрий Кравченко.

По количеству киносборов за прошедшую неделю лидером стал семейный фильм «Календарь ма(й)я», который рассказывает о фантастических приключениях подростков в прошлом. Всего его посмотрели 159 тысяч зрителей.

На втором месте разместился американский фильм «После. Долго и счастливо». Это одна из немногочисленных иностранных новинок. Фильм снят по одноименной книжной серии, которая пользуется большой популярностью у школьников старшего возраста.

— Появление иностранных фильмов в последнее время очень радует зрителей, поэтому спрос на такие фильмы высокий. Мы не прекращаем показывать европейский и американский контент, однако преимущественно от независимых студий, — добавил Кравченко.

Также среди киноновинок особую популярность у зрителей набирают мультики отечественного производства — «Турбозавры, вперед!», «Барбоскины. TEAM», «Легенды орленка».

— Качество российской мультипликации значительно выросло. Нет желания смотреть только голливудские мультфильмы, так как наши стали гораздо качественнее и добрее. Поэтому родители с удовольствием ходят на них вместе с детьми, — рассказал Дмитрий Кравченко.