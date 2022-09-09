Три московские школьницы отправились в «Путешествие мечты» по всей России

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В путешествие по городам России отправился первый поезд «Путешествия мечты». В нем едут 150 участников — победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Среди них московские школьницы — ученицы 8-х классов Лилия Перелыгина (школа № 1194), Ульяна Пискунова (школа № 1208), Дарья Тимофеева (школа № 1329). Еще 150 победителей отправятся вторым рейсом.

Победители «Большой перемены» проедут на уникальном поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и остановятся в разных городах нашей страны, где их будут ждать интересные экскурсии и увлекательные образовательные программы. Также участники путешествия станут амбассадорами Российского движения детей и молодежи — ребята провезут через всю страну новое знамя. В городах, где будет останавливаться поезд, запустят деятельность движения.

Организатором программы мероприятий проекта в столице является Московский центр «Патриот.Спорт». В Москве поезд совершил первую остановку. На Ленинградском вокзале прошла торжественная передача флага Российского движения детей и молодежи активистам детских общественных организаций и объединений города Москвы — Юнармии, Российского движения школьников, «Цивилизации юных», «Большой перемены». Далее ребята разделились на пять групп, каждая из которых посетила отраслевой интегратор «Русатом — Аддитивные технологии», национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», «Сбербанк», офисы «ВКонтакте» и «Убиратор», после чего все участники побывали на экспозиции «Подвиг народа» в Музее Победы и Красной площади.

Далее поезд совершит остановки в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске и Владивостоке. Участники путешествия также увидят Уральские горы, озеро Байкал, посетят Космодром «Восточный».

В дороге детям скучать не придется. В образовательном вагоне будут проходить лекции и мастер-классы экспертов в области культуры, искусства, волонтерства и коммуникаций. Для комфортной поездки в составе поезда два вагона-душа, вагоны-рестораны и вагон-медиастудия.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодёжи.