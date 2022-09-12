Публицист Михаил Шахназаров: Многие перебежчики прикрываются знаменем патриотизма

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Ряд известных представителей российского шоу–бизнеса после начала специальной военной операции на Украине отправились за границу, откуда начали агрессивно критиковать страну, где совсем недавно зарабатывали очень приличные гонорары. Журналист, писатель и блогер Михаил Шахназаров утверждает, что мотивы звезд на самом деле связаны только с финансовыми интересами. О культуре в эпоху перемен блогер поговорил с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Михаил Шахназаров считает себя патриотом России, хотя в любимом им хоккее всегда болел за две сборные — России и родной ему Латвии, где жили его друзья, родственники и просто близкие люди. Сегодня бывшие республики СССР относятся ко многим своим «детям» хуже, чем к пасынкам. Ситуация, увы, не нова. Но есть и те, кого ситуация вполне устраивает, — целый сонм знаменитых имен, с кем обычно привыкли ассоциировать современную русскую культуру, на чьих песнях, спектаклях, фильмах, выросло уже не одно поколение жителей современной России. В один миг привычные лица, которые зрители видели на концертах и новогодних «голубых огоньках», превратились в искаженные злобой личины. Присвоив себе монопольное право судить и оценивать, признавая свободу только своего слова, богема обижается на тех, кто отвечает ей тем же. Михаил Шахназаров в выражениях не стесняется.

— Михаил Сергеевич, вы сам уроженец Риги, и многие наши артисты уехали как раз в Латвию. Там медом намазано?

— Точно не медом. И Чулпан Хаматова, так отважно критиковавшая Россию, при этом почему-то забыла отказаться от званий и наград, врученных ей руками «кровавого режима». Чулпан и другие скоро почувствуют на себе прелести европейской свободы, когда на их спектакли просто перестанут ходить. Гордый отказ от российского газа сделал свое дело — счета за коммуналку в Латвии такие, что не до спектаклей, в минус бы не уйти.

— Они же артисты, у них это получится...

— Им придется быть русофобами из русофобов. Переплюнуть в своей ненависти к России таких признанных мастеров жанра, как Макаревич (признан в России иноагентом. — «ВМ») или Невзоров (признан в России СМИ-иноагентом. — «ВМ»). Хотя это и нелегко, но нет предела совершенству.

— Может, они все-таки верят в то, что делают?

— Российские артисты столько раз за последние 10–15 лет меняли свою позицию, что заподозрить их в искренности очень сложно. Все, что им нужно, — это деньги и доходы. Все их действия нужно рассматривать именно с этой позиции. Где деньги, там нам хорошо. Тот же Максим Покровский. Думаете, нужна ему эта Украина? Ему нужны деньги. И всем им нужны деньги. Только это имеет значение. Вот Макаревич уже написал, что гонорары падают, и придется искать другую планету. Космическое самомнение. Он живет в своей вселенной, полностью оторванной от реальности. Такое невероятно раздутое самомнение — их характерная черта. Не только Макаревича. Невзоров тоже жаждет быть внесенным в список, чтобы встать в один ряд с Солженицыным. Можно как угодно к Солженицыну относиться, но писательский талант у него был. А тот, другой — бездарь.

— Но они так отчаянно протестуют!

— А когда это началось? В феврале. До этого они были слепыми? Причем выступать на корпоративах людей, принимавших решения, против которых они протестуют, им ничто не мешало. И это более искренняя позиция. Кто-то из них убежал в Европу после 2014 года, когда Крым вернулся в Россию? Нет!

— А почему?

— Потому, что их все устраивало. Санкции не сильно прижимали, Европа была открыта, концерты не отменялись. Так зачем протестовать, если все и так хорошо, а война идет где-то там далеко. Хаит и Барац, уроженцы Одессы, где сожгли людей в мае 2014 года, ничего не говорили про Украину. Ни слова! Как артисты они состоялись именно в России. Здесь они зарабатывают деньги. И себе они прощают то, в чем обвиняют других. При этом они знают, что как артисты они будут востребованы только в русскоязычных странах.

— Это делает артиста плохим?

— Это показывает его истинное значение для культуры. Лично я полагаю, что есть некие вещи, которые демонстрируют определенный уровень. Например, платиновые альбомы, мировые туры и прочее. Я и мои друзья в юности слушали иностранный рок, поскольку в Латвии, которая была все-таки ближе к загранице, это сделать было намного проще. Группы AC/DC, Queen, Iron Maiden и многие другие аналогичные им музыкальные команды были нашими кумирами. И эту музыку слушали не только советские подростки, но и практически все подростки в мире. Эти команды могли приехать в любую страну и собрать там самый большой стадион. Вот это уровень. Вот это мировое признание. Сколько народу пришло на концерт «Металлики»? В любой стране пришло столько же. Кто-то из наших звезд может похвастаться тем, что соберет полный стадион где-нибудь в Рио-де-Жанейро? Вот это уровень.

— Так можно сказать и о всей советской эстраде.

— Да, к советской эстраде в юности и я относился иронически. Да, у них не было заграничных туров. Но сегодня я понимаю, что во многом был неправ. Мой скептицизм был от незнания. Были артисты с уникальными голосами, таких сегодня нет.

— Может, и наши артисты, которые сформировались как раз в последнее десятилетие СССР, тоже как–то обижены на советскую власть за то, что не давала им слушать иностранную музыку?

— Кому кто не давал? Назовите фамилии! Макаревичу кто-то не давал слушать The Beatles? Он так сейчас говорит. При этом в СССР он носил импортные шмотки, которые было не купить в открытой продаже, играл на вполне приличном музыкальном оборудовании, тоже, кстати, импортном. И зарабатывал в СССР он тоже очень хорошо. Это так его зажимали и не давали? Боря Гребенщиков тоже не бедствовал, не сидел в ГУЛАГе. Кто им что не давал? Не пускали на концерты в Кремль? Так не только их не пускали. Потому что Кремлевский дворец — это уровень, и нельзя просто выпустить на сцену гитариста, поющего гнусавым голосом. Но вот прошло совсем немного лет, и туда стали пускать всех! Так что не надо кричать, что советская власть кого-то там прижимала и что-то не давала. Ельцина они тоже сердцем выбирали на бесплатных вроде как концертах.

— Михаил Сергеевич, но тогда же были худсоветы.

— И это давало свои плоды — кого не пускали к микрофону, кого худсоветы притормозили, кто слышал эту музыку? Уверяю вас, что это совсем не Карузо. Даже близко. При этом что значит притормозили? Просто не дали выступать на сцене. Но на кухнях — играйте, пожалуйста.

— Чего вы так накинулись на бедных артистов?

— Они совсем не бедные, кстати. И совсем не бессребреники. Когда оскорбляешь всех, кто живет в России, то странно не ожидать ответной реакции. Вы пытаетесь одурачить зрителя, так зрители недовольны в ответ и отвечают вам непринятием. Это нормальная реакция. Вот Галкин уже заговорил на латышском. Но ему еще нужно работать над произношением. И он скоро будет говорить на том же языке, что и люди, которые на нем пишут приказы о сносе памятников эпохи СССР. Тех, что посвящены Победе в войне. И тогда новые хозяева его, наверное, похвалят. Знаете, это как если бы он выступал перед фашистскими офицерами, а они бы одобрительно кивали головами и говорили, что он смешной и они дадут ему мороженого. Будет стараться — еще дадут. Шутов вообще любят. Тем более что в Израиле становится все теснее от приехавших, и на всех поляны не хватит. Уже не хватает, поэтому принялись окучивать Прибалтику. Но не тут-то было! Придется еще доказать свою полную лояльность режиму.

— Как сейчас живут в Латвии русские?

— В моих жилах течет кровь разных народов. Я считаю себя носителем русской культуры, при этом Латвия, Рига — моя родина. Я болел за хоккейный клуб рижское «Динамо» и радовался их победам над российскими командами. Как всегда радуются в спорте, это, разумеется, не какая-то там мстительная радость, нет, просто спорт. Но сейчас в Риге остается все меньше моих друзей. Кого-то, к сожалению, уже нет в живых, а кто-то уехал, потому что лучше было уехать.

— Подальше от такой свободы?

— От той свободы, как ее понимают сегодня в прибалтийских странах бывшего Советского Союза. В Латвии сегодня очень эффективно борются с советским наследием — уже развалили и уничтожили всю промышленность, которая досталась от проклятого СССР. И даже любимые с детства не одним поколением советских людей шпроты стали уже не те.

— Что не так со шпротами?

— Нормы Евросоюза привели ктому, что качество продукции изменилось. У купленных в Риге шпрот вкус странный, не такой.

— Сегодня Рига та или уже нет?

— Я давно переехал из Латвии, как раз потому, что Рига уже не та, которая была в моей юности, когда я, как и многие мои сверстники, пытался заработать деньги. Моя работа была связана с Москвой, где я проводил рабочую неделю, а на выходные летел в Ригу. Честно признаюсь, что Москва меня пугала. Это была совсем не та среда, к которой я привык с детства. И я с нетерпением ждал конца недели, когда наконец смогу сесть на самолет и вернуться. Нынешняя Рига — не мое... При этом я даже не мог представить, что когда-то скажу эти слова, что родной город стал не моим. Но сегодня уезжают многие.

— Михаил Сергеевич, вы поддержали идею худсоветов, почему? Ведь цензура!

— А почему бы не цензурировать тех, кто вас постоянно обманывает, оскорбляет, желает вам всяческих бед. Худсоветы в каком-то виде, конечно, нужны, но тут скрывается подводный камень — коррупция. Непременно появится кто-то, кто предложит членам худсовета пачку долларов и попросит пропустить какого-нибудь мальчика или девочку.

Это всегда работает. Многие ведь оказались на эстраде именно так. Их сделал продюсер. Например, Бузова — это продюсерский проект. Да, очень хороший, но что Бузова мне может показать как зрителю или что-то мне рассказать? Я видел ее книги в аэропортах. Они продаются по цене, внимание, семь тысяч рублей! Но что там такого будет, чего я не знаю, что нового или хотя бы интересного?

Это насаждение дурновкусия. Худсоветы как раз боролись с таким дурновкусием. Неплохо, если бы они сейчас стали бы так делать, но... Как я уже сказал, деньги могут перевесить все. И так было и в СССР.

— И в творческой сфере?

— Да. В журналистике — вполне. В юности я сотрудничал в рижской газете «Советская молодежь», и бывало так, что просили поставить в печать материалы каких-то нужных людей. Бездарные, переписанные профессионалами, но такое было требование свыше. Блат решал, конечно, многое.

— Уровень журналистики поднялся?

— Не думаю. Авторы «Советской молодежи» — вот это был золотой фонд. Их репортажи, заметки были известны далеко за пределами Латвии, да и атмосфера в редакции была очень дружественна к молодым сотрудникам. Их поддерживали, вытягивали на определенный профессиональный уровень. Была очень творческая атмосфера. Я запомнил это на всю жизнь.

— Какое будущее у журналистики сегодня?

— У нас сегодня те, кто уехал за границу и там занимает антироссийскую позицию, уверены, что будущее — это именно они. Что только они знают и говорят правду.

А все, кто с ними не согласен, — это орки, зомби, которых не жалко. Что характерно, Украина сегодня действует по той же логике в отношении людей, живущих на территории ЛНР и ДНР. Они для них все зомби, орки, которых не жалко. По которым можно стрелять. Надеюсь, что для такой журналистики в России будущего нет. Тех, кто сегодня льет воду на мельницу фашистов, просто не пустят в Россию, не должны пустить. Но ведь и кроме них много талантливых журналистов, которые сегодня работают в Донбассе и поддерживают Россию там, где идут бои. Что характерно, ни один из тех, кто уехал за рубеж в поисках свободы, не оказался на Украине. Тем более с оружием в руках не пошел воевать против России.

Поддерживать Киев в клубах Берлина или барах Лондона, конечно, намного проще. А главное — безопаснее и сытнее. Кто бы сомневался. Это трусы. Циничные трусы, которые добиваются не прекращения спецоперации, асохранения личного комфорта. Интересно было бы провести эксперимент — вот если бы не было санкций, если бы не отменили концерты, многие бы стали пацифистами, как сегодня? Думаю, что результаты такого эксперимента нас бы очень сильно удивили.

— С другой стороны, артисты, блогеры ведь и правда не бойцы и воюют на фронте информационном.

— А много ли бойцов среди мужчин, задержанных на улицах украинских городов и отправленных на передовую? Много ли воинов среди вчерашних водителей, айтишников, продавцов, офисных работников? Их отправляют в бой, не научив даже обращаться с оружием. И они гибнут. Но чаще предпочитают сдаться в плен. Значит, вот этих простых мужиков можно отправлять в бой, а блогеров нельзя?

Почему же так происходит? Возможно, потому, что наши так называемые несогласные, которые постулируют борьбу за некие демократические права, сами не готовы поступать в соответствии с провозглашаемыми принципами? Ведь они же за равенство! Так почему рядовых граждан Украины можно выпихнуть на передовую без военной подготовки, а их нельзя? Может, потому, что они считают себя равнее остальных? Равнее своих зрителей? Это такие демократические принципы, за которые они борются? Ну-ну...

— Что их ждет?

— Судьба всех эмигрантов, которые считали, что стали жертвами политических репрессий, людей, оказавшихся в вакууме. Кто-то устроится за границей, кто-то сопьется, кто-то окажется за чертой бедности, кто-то сгинет в безвестности. Все это мы уже видели на примерах эмигрантов разных эпох. Люди, которые умеют только осваивать бюджеты, но не умеют ничего создавать, очень сильно рискуют. Вот и сейчас они как-то пытаются приспособиться к новым обстоятельствам. Пишут русофобские посты, проклинают народ и русскую культуру. Даже учат другие языки, чтобы максимально продемонстрировать Западу, что они не такие, они другие. Но площадки Риги — это гораздо более тесный мир, чем Россия. Места всем не хватит, поэтому скоро начнется грызня за место под солнцем и среди людей с «хорошими лицами».

ДОСЬЕ

Михаил Шахназаров родился 28 августа 1967 года в Риге. В юности занимался хоккеем в местном клубе «Динамо», однако из‑за травмы вынужден был уйти из спорта. В последствии руководил филиалом латвийского банка в Москве, страховой компанией. Оставив предпринимательство, стал журналистом. Перебравшись из Латвии в Москву, работал ведущим в «Русской службе новостей» и на телеканале «Царьград», обозревателем в изданиях «Известия», Life и Russia Today. Специализировался на спортивных, музыкальных и политических материалах. В настоящее время Михаил Шахназаров — один из популярных блогеров с аудиторией в несколько сотен тысяч пользователей. Член Союза писателей России, автор YouTube (организация, нарушающая российское законодательство), канала «Шах и Мат» и «Телеграм»-канала «Ыыху Москвы Z».

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