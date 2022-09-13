60 процентов молодых москвичей находят работу при поддержке службы занятости

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Около 16 тысяч горожан до 30 лет нашли работу при поддержке столичной службы занятости населения с начала 2022 года. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2021-го. Чаще всего молодые люди выбирают ретейл, сервисную индустрию, сферу транспорта и логистики, образования и ИТ.

— Молодые специалисты приходят в центр занятости с разными запросами. Одним нужна помощь в поиске первой работы, другим — в развитии и продвижении своей карьеры. В «Моей работе» есть возможности для каждого. Сегодня в нашей агрегированной базе свыше 330 тысяч актуальных вакансий, из них 62 тысячи — для соискателей без опыта. При этом наши специалисты помогают кандидатам не только в подборе вакансий. В зависимости от конкретной ситуации центр «Моя работа» предлагает комплексную индивидуальную поддержку.

Она может включать помощь в составлении конкурентоспособного резюме, разработку персонального карьерного трека, профориентационное тестирование на выявление развитых навыков, интерактивные молодежные тренинги по самопродвижению эффективному трудоустройству. Только с начала этого года около 16 тысяч молодых специалистов до 30 лет трудоустроились при нашей поддержке, это на 20 процент больше, чем за аналогичный период 2021 года. В основном они работают в сервисной индустрии, на офисных позициях, в ритейле, а также в направлении e-commerce, — рассказала заместитель директора центра занятости «Моя работа» Анна Петухова.

Она также отметила, что популярностью пользуются вакансии в транспорте, логистике и IT. Также наблюдается высокий спрос молодежи на альтернативные формы занятости: доля начинающих предпринимателей до 30 лет составляет около 30 процентов от общего числа горожан, открывших свое дело с помощью центра «Моя работа».

Москвичка Алиса Смирнова — выпускница РАНХиГС, после успешной сдачи экзаменов хотела трудоустроиться по специальности — бухгалтером. По совету мамы девушка обратилась в центр занятости «Моя работа».

— Понимала, что при самостоятельном поиске работы могу столкнуться с большим количеством сложностей, ведь компании не так охотно берут начинающих кандидатов. Конечно, могла найти временную подработку, чтобы хоть что-то написать в резюме в графе «опыт работы», но все-таки хотелось устроиться именно по специальности. Поэтому решила обратиться за помощью к профессионалам в центр занятости. Довольно скоро карьерный консультант нашла подходящую вакансию. В итоге, как и хотела, сейчас работаю бухгалтером в крупной государственной организации, — отметила Алиса.

У жителя столицы Сергея Малютина большой опыт предпринимательской деятельности, он раньше имел бизнес. После некоторого перерыва Сергей снова решил открыть собственное дело.

— Сначала хотел открыть ИП. Уже был в курсе всех аспектов ведения такого бизнеса, но все же решил обратиться за дополнительной консультацией к специалисту центра «Моя работа». Оказалось, что ИП — это не единственный подходящий мне вариант, еще была возможность зарегистрировать статус самозанятого. Много слышал про самозанятость, но никогда не погружался в нюансы. Эксперт мне подробно объяснил особенности налогообложения, бухгалтерские и юридические тонкости. Уже около месяца работаю в качестве самозанятого: занимаюсь разработкой дизайна, оклейкой и мелким ремонтом автомобилей, постепенно расширяю свою клиентскую базу.

Еще в самом начале своего профессионального бизнес-пути в этом статусе, но уверен, все еще впереди. Могу точно сказать, если появятся какие-то вопросы, связанные с развитием моего дела, снова обращусь в центр занятости. Меня приятно удивили профессионализм, вовлеченность и клиентоориентированность сотрудников «Моей работы», — поделился своим опытом Сергей.