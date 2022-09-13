«Заслуга родителей»: почему успешные в детстве актеры не добиваются успеха во взрослой жизни

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В начале нулевых начинающий актер Павел Сердюк стал звездой комедийного ситкома «Моя прекрасная няня». В сериале он сыграл сына знаменитого продюсера Дениса Шаталина. Вторая волна популярности к юному артисту пришла с выходом молодежной ленты «Ранетки», посвященной популярной рок-группе. Имя Сердюка долго не сходило со страниц прессы в связи с романом, который у него завязался с солисткой группы Анной Рудневой. Впоследствии они поженились, у них родилась дочь. Однако красивая история любви завершилась банальным разводом. Сейчас 32-летний актер отрастил бороду и набрал лишний вес. Из актерской профессии он ушел и работает в автосервисе. «Вечерняя Москва» решила узнать, почему люди, ставшие суперзвездами в детстве, не могут сохранить былой успех.

По мнению врача-психолога, психиатра и психотерапевта Евгения Фролова, большинство знаменитых личностей, чей звездный час приходится на юные годы, в силу неопытности не способны всецело оценить успех, который на них обрушился:

— Ребенок, который не ходил на серьезные кастинги, не обивал пороги мастерских, не оканчивал театральных институтов, не может понять, что его популярность — это заслуга продюсеров, режиссеров, съемочной площадки, его родителей, которые его привели на кастинг. Да и сам человек в детском возрасте и вовсе мог не желать идти в актерскую профессию и только благодаря взрослым, которые его подталкивали к этому, обрел славу.

Эксперт отметил, что, даже повзрослев, такие люди не способны до конца понять, что многие артисты, вышедшие из «трущоб», проходят немыслимо сложный путь, чтобы достичь успеха, который так легко достался их юным коллегам.

Это играет с такими личностями злую шутку:

— Когда же человек — в прошлом звезда понимает, что он, по сути, ничего не сделал для получения им статуса медийной личности, он пытается наверстать упущенное, начинает самостоятельно рваться в бой, чтобы понять свою значимость. Но сталкивается с трудностями и осознает, что за былые заслуги и красивые глаза на роль никто не берет. Наступает серьезное разочарование. Самооценка сразу падает, и наступает тяжелый психологический период.

Особенно тяжело выслушивать таким «актерам с детства» критику из уст маститых кинорежиссеров, которые их направляют получать профильную профессию для того, чтобы их вновь позвали в кино:

— Они эту конструктивную критику могут воспринять как оскорбление: «Как так?! Я, звезда уже состоявшаяся, должен идти наравне с остальными учиться». Они не понимают, что их былой харизмы уже недостаточно для игры в кино для более искушенной публики.

В этом, по словам специалиста, и кроется главная проблема личностей, которые в детстве обретают успех, но во взрослой жизни становятся неудачниками.

Помимо психологических расстройств, у таких людей появляются всевозможные химические зависимости и страсть к алкоголю, что неминуемо отражается в том числе и на их внешности.

Дабы избежать такой участи, им нужно понять, что повторить успех из детства в более сознательном возрасте можно, только если прилагать огромные усилия, обивать пороги мастерских и не отказываться от любых, даже эпизодических ролей. Только придерживаясь принципа «К успеху — шаг за шагом», можно вновь обрести популярность, заключил собеседник «ВМ».