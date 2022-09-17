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«Искусство принадлежит народу»: могут ли в России легализовать пиратство голливудских фильмов

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Искусство принадлежит народу»: могут ли в России легализовать пиратство голливудских фильмов
Фото: Unsplash

В Рунете становится все больше нелегальных версий кино и сериалов. Особой популярностью у «пиратов» пользуются голливудские новинки, законный доступ к которым для россиян закрыт. В связи с этим в обществе обсуждается вопрос о легализации пиратства на такого рода контент. Могут ли в России частично разрешить пиратство? Как это отразится на отечественных онлайн-кинотеатрах? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

«Пираты» набирают популярность

Весной из России ушли крупные иностранные дистрибьюторы кино и стриминговые сервисы. По этой причине россияне лишились легального доступа к новинкам западной киноиндустрии. На фоне этого в российском сегменте мировой паутины начали усиливаться пиратские видеосервисы. По данным «Яндекса», на которые ссылается «Коммерсантъ», число ссылок на нелегальные версии фильмов и сериалов за июнь — август 2022 года увеличилось на 42 процента по сравнению с прошлым летом. Чаще всего «пираты» выкладывают голливудские новинки.

В беседе с «ВМ» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко отметил, что, покинув российский рынок, крупные иностранные правообладатели прекратили защиту своего контента. В то же время в 2018 году поисковые системы подписали Антипиратский меморандум, обязывающих их удалять ссылки на пиратские ресурсы без вынесения решения суда.

— При этом обладатели простых неисключительных лицензий на иностранный контент не вправе пресекать его пиратское распространение. Сейчас закон предоставляет защиту только правообладателю или обладателю исключительной лицензии, — добавил собеседник «ВМ».

Таким образом, цифровые пираты оказались в более благоприятном положении из-за повышения спроса на иностранные фильмы и сериалы в нелегальном сегменте и ослабления контроля со стороны правообладателей.

«Искусство принадлежит народу»

В России интернет-пиратство запрещено по закону. Так или иначе властям придется реагировать на повышенную активность нелегальных сервисов. Но делать это нужно с учетом интересов граждан, которых фактически извне ограничили в выборе контента. Здесь просматриваются два пути.

Первый — бороться со всеми цифровыми «пиратами» без оглядки на то, какие фильмы и сериалы они выкладывают — российские или иностранные. Как отметил в разговоре с «ВМ» координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев, в таком случае наиболее продвинутые пользователи Рунета все равно смогут посмотреть желаемый фильм или сериал, воспользовавшись VPN (сервисы обхода интернет-блокировок — прим. «ВМ»).

— Россияне по-прежнему имеют широкий доступ к интересующему их контенту. Если человек хочет выйти на какой-то зарубежный сервис, даже ушедший из России, то в конце концов VPN никто не отменял, — сказал он.

Но есть и другой вариант — легализовать пиратство иностранного контента, в том числе фильмов и сериалов, из недружественных стран. По словам Парфентьева, на фоне слома существующих норм такой выход выглядит вполне логичным:

— Мы наблюдаем двойные стандарты, отход от верховенства закона в пользу верховенства силы со стороны в первую очередь западных стран. В случае с иностранными фильмами российские власти могли бы «отступить» от закона, чтобы обеспечить права граждан. Здесь уместно вспомнить слова Ленина: «Искусство принадлежит народу». А важнейшим из искусств, как известно, является кино.

Частичная легализация

Авторские права российских правообладателей будут соблюдаться в нашей стране в любом случае. Речь может идти лишь о частичной легализации пиратства на контент, созданный в недружественных странах. В таком случае Россия вступит на путь выборочного правоприменения, ведь страна уже многие годы выполняет международные нормы, регламентирующие права на интеллектуальную собственность.

О потенциальном механизме частичной легализации пиратства «ВМ» рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов:

— Последние 10–15 лет иностранные авторские права в России неукоснительно защищались. Но после 24 февраля взаимоотношения изменились: незыблемые принципы перестали существовать во многих отраслях права. С моей точки зрения, в нынешних реалиях нормы права в отношениях с иностранными государствами должны существовать выборочно: с дружественными странами — соблюдаться, с недружественными, то есть пытающимися нанести ущерб России и ее гражданам, — нет.

При этом юрист напомнил, что по действующему законодательству наказание за интернет-пиратство предусмотрено в том числе и Уголовным кодексом. Согласно 146-й статье УК РФ, «пираты» могут получить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Негативные последствия

Частичная легализация пиратства ударит по отечественным онлайн-кинотеатрам и в целом негативно скажется на киноиндустрии, уверен Сергей Плуготаренко. По его словам, из-за своей «нерыночной» доступности иностранный контент выиграет борьбу у российского, что в свою очередь нивелирует инвестиции в производство последнего.

Кроме того, важно обратить внимание на еще одно негативное последствие. Распространение пиратства приведет к падению культуры потребления контента в Сети.

— Последние 10 лет российских пользователей «приучали» к цивилизованным и удобным моделям потребления контента, в том числе через платформы-агрегаторы и экосистемы. И если теперь они пойдут к «пиратам» за нелегальными фильмами и сериалами, то с большой степенью вероятности они там и останутся, — заключил Плуготаренко.

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