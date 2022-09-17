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Создатель советского Шерлока: умер кинорежиссер Игорь Масленников

Илья Ашуров

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Общество
Создатель советского Шерлока: умер кинорежиссер Игорь Масленников
Фото: ТАСС / Виталий Белоусов

В субботу, 17 сентября, на 91-м году жизни скончался советский и российский режиссер Игорь Масленников. Его фильмы о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона покорили сердца многих поколений зрителей. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты из жизни режиссера.

Из журналистики в режиссуру

Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). Вскоре после этого его семья переехала в Ленинград, где отец получил место на заводе. В восемь лет жизнь Игоря чуть не оборвалась: у него воспалилось среднее ухо, из-за чего мальчик перенес сложную операцию по трепанации черепа. Судьба уберегла будущего режиссера и во время блокады: Масленникова-старшего вместе с семьей эвакуировали в Челябинск, там он руководил производством танков Т-34.

В детстве родители часто водили Игоря в театр, ребенок посещал рисовальные классы и литературную студию. Но помыслов о кинокарьере не было, и после школы он поступил на филфак Ленинградского университета, который окончил в 1954 году. Затем годы работы в газете, на телевидении и оформление спектаклей для театров.

Под занавес хрущевской оттепели Игорь Масленников решается сменить профессию и поступает на Высшие режиссерские курсы при «Ленфильме». В 1967 году выходит его первая картина «Личная жизнь Кузяева Валентина», снятая в соавторстве с Ильей Авербахом. Дебютная работа не получила широкой известности у зрителя и сейчас почти забыта. Настоящая слава придет к режиссеру спустя 13 лет.

Советский Шерлок

Сценарии первых двух эпизодов сериала о Шерлоке Холмсе написали сценаристы Юлий Дунский и Валей Фрид. Сделали они это не под заказ, а по собственной инициативе. И сами в 1979 году отнесли рукописи на «Ленфильм», где их и прочел Игорь Масленников.

Режиссер не был поклонником творчества Конана Дойла, но ему очень понравился сценарий. Позже он будет вспоминать, что охотно принялся за работу над сериалом, потому что Дунскому и Фриду удалось изобразить Холмса, как «живое олицетворение верности и надежности», а именно эти качества во все времена нужны людям. Кроме того, сценаристы противопоставили характеры сыщика и его помощника, что также, по мнению Масленникова, должно было обеспечить успех экранизации.

Первый фильм с Василиев Леоновы (Холмс) и Виталием Соломиным (Ватсон) в главных ролях вышел на экраны в марте 1980 года. Картина сразу же приобрела популярность у зрителей и разошлась на цитаты. Вот одна из них, произнесенная персонажем Леонова:

— Человеческий мозг — это пустой чердак, куда можно набить все что угодно. Дурак так и делает: тащит туда нужное и ненужное. И наконец наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь.

Секрет успеха

Масленников снял все пять многосерийных фильмов о приключениях английского сыщика и его помощника. Последний — на заре перестройки в 1986 году. Эти картины признаны одной из лучших попыток экранизации историй о Шерлоке Холмсе, зрители любят их и вспоминают по сей день. В чем же секрет успеха советского Шерлока? Масленников так ответил на этот вопрос в год своего 90-летия:

— Вы думаете, люди смотрят эти фильмы, потому что они захвачены сюжетом? Этот сюжет они знают с детства. Они в книжках уже давно все прочитали и про «Собаку Баскервилей», и про другое. Нет, люди смотрят за отношениями между людьми. А отношения там с легкой издевкой, с иронией, с улыбкой. А это всегда интересно понаблюдать.

За год до выхода последнего советского фильма о Шерлоке в свет вышла первая часть трилогии «Зимняя вишня» — драма о жизни разведенной молодой женщины, в одиночку воспитывающей сына. В картине также уделено особое место человеческим отношениям. Критики считают «Зимнюю вишню» еще одним большим творческим успехом Масленникова.

Последние годы

Свой последний фильм «Банкрот» (по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтемся») Масленников снял в 2009 году. После этого он занимался руководством петербургской киностудии «Троицкий мост», преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения и Высшей школе режиссеров и сценаристов.

Утром 17 сентября 2022 года о смерти режиссера сообщила его дочь. Похороны Масленникова организует Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

«Вечерняя Москва» выражает соболезнования родным и близким Игоря Масленникова.

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