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Как Великобритания прощалась с королевой Елизаветой II

Анастасия Харламова
Общество
Как Великобритания прощалась с королевой Елизаветой II
Фото: twitter/RoyalFamily

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне началась церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Траурная процессия и церемония публичного прощания с королевой длилась пять дней. За это время Вестминстер-холл посетили примерно два миллиона человек. Как проходили траурные мероприятия — в материале «Вечерней Москвы».

Смерть королевы

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября. Елизавета II находилась на британском престоле больше 70 лет. Она мирно скончалась в замке Балморал, который находится в Шотландии. Елизавета II была самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. После новостей о ее кончине в Великобритании был объявлен десятидневный траур.

Прощание в Шотландии

В воскресенье, 12 сентября, гроб с телом Елизаветы II привезли из резиденции в Балморале в Холирудский дворец в Эдинбурге, столице Шотландии. Кортеж медленно двигался по улицам города, а жители прощались с монархом. За шесть часов катафалк проехал из Балморала через Абердин, Данди и Перт в Холирудский дворец. В дороге Елизавету II сопровождала дочь королевы принцесса Анна с мужем. Отметим, что жителей Эдинбурга не пустили проститься с королевой в Холирудский дворец.

Прощание в Лондоне

Сегодня в Лондоне в 8:30 по московскому времени завершилась церемония прощания с Елизаветой II. Она длилась четыре дня. По предварительным данным, Вестминстер-холл посетили около двух миллионов желающих попрощаться с королевой Великобритании. Многие стояли в очереди более 20 часов.

Дворец был открыт для посетителей круглосуточно. Закрытый гроб покрыли королевским штандартом. Он располагался на специальном возвышении в Вестминстер-холле. Британское правительство заявило, что очередь из желающих проститься с Елизаветой II растянулась более чем на шесть километров.

Не только рядовые британцы, но и знаменитости пришли на прощание с монархом. Например, футболист Дэвид Бекхэм не получил никаких привилегий и отстоял 12-часовую очередь к гробу королевы.

Похороны королевы

Церемония государственных похорон королевы Великобритании Елизаветы II началась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в понедельник, 19 сентября. Во время процессии около 13:00 по московскому времени гроб доставили в Вестминстерское аббатство, где и началась церемония похорон. После церковной службы объявят общенациональную минута молчания.

На церемонию приехало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Вальтера Штайнмайера.

К вечеру понедельника гроб доставят в Виндзор. Там пройдет частная погребальная служба.

Елизавета II Великобритания Похороны
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