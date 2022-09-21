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Эксперт по этикету Грохотова назвала шесть самых странных правил королевской семьи

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по этикету Грохотова назвала шесть самых странных правил королевской семьи
Фото: EPA/ТАСС

Правила этикета королевской семьи всегда вызывают интерес у общественности. Многие из них соблюдаются неукоснительно, некоторые можно нарушить в особых обстоятельствах, а есть и те, что вызывают у людей недоумение. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по этикету и межкультурным коммуникациям Светланы Грохотовой самые странные правила королевской семьи.

Кто ест первый

Как рассказала Грохотова, за обеденным столом король или королева всегда приступают к еде первыми. Только после них все остальные могут начать трапезу.

— При этом покончить с приемом пищи нужно вместе с ними, так как есть после них за столом считается нарушением этикета, — пояснила эксперт.

Собеседница «ВМ» поделилась интересным случаем из истории, который поспособствовал возникновению этого правила:

— Королева Виктория была человеком, который всегда быстро поглощал пищу. Во время ее правления многие за столом не успевали приступить к трапезе, так как королева заканчивала есть очень быстро.

Также эксперт по этикету отметила, что это правило применимо и в повседневной жизни.

— Когда человек принимает дома гостей, он должен первым подать сигнал к приему пищи и не поглощать ее слишком быстро, чтобы гости успели попробовать угощения, — пояснила Грохотова.

Нет морепродуктам

По словам специалиста, в поездках королевская династия отказывается от морепродуктов.

— Королевская семья воздерживается от этого вида пищи из соображений безопасности, так как морские деликатесы часто являются переносчиками различных инфекций, — прокомментировала специалист.

Трогать запрещается

По правилам королевского этикета, как отметила Грохотова, прикасаться к королю или королеве запрещено.

— Даже будучи в солидном возрасте, Елизавета II выходила из машины самостоятельно. Ей не подавали руку, потому что правилами запрещен тактильный контакт с королевой, — объяснила эксперт.

Никаких автографов

Эксперт по этикету сообщила, что члены королевской династии, будучи в учреждениях, оставляют подписи только в памятных книгах.

Однако в истории есть случай, когда это правило было нарушено:

— Единственный раз принц Чарльз (ныне — Карл III) нарушил это правило. Он дал автограф тяжело больному человеку, чтобы тот выручил средства для проведения операции, — поделилась Грохотова.

Черная одежда

Как рассказала эксперт по этикету, это правило возникло после смерти короля Великобритании Герцога VI — отца Елизаветы II.

— В момент его смерти Елизавета находилась в путешествии, не имея при себе траурной одежды. Королева сходила с трапа самолета в Англии в черном пальто, которое ей принесли подданные, однако под верхней одеждой можно было заметить повседневный наряд, — рассказала Грохотова.

С тех пор, по словам собеседницы «ВМ», появилось правило, чтобы все члены королевской семьи брали с собой черную одежду даже в короткие поездки.

Не фотографируются

Собеседница «ВМ» отметила, что королева Елизавета II никогда не фотографировалась с людьми, однако в истории был один интересный случай, когда это правило было нарушено.

— Елизавета II сделала с фото с Юрием Гагариным. Эти кадры не попали в прессу, но в архивах королевского дома они есть, — поделилась Грохотова.

По словам эксперта по этикету, Елизавета заявила, что правила королевской династии не были нарушены, так как Гагарин является «неземным» человеком.

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