Предложение от Yota позволит москвичам самим выбирать скорость своего мобильного интернета

Фото: пресс-служба Yota

Федеральный мобильный оператор Yota провел опрос на улицах Москвы, чтобы выяснить, знают ли жители города скорость своего мобильного интернета и смогут ли определить разницу между скоростями на двух разных смартфонах. Полученные результаты удивили.

Оператор спрашивал у случайных прохожих, какая скорость интернета в их тарифе и знают ли они, какой скорости достаточно для обычного пользователя. Затем участникам опроса предложили определить, на каком из двух смартфонов оптимальная скорость интернета, а на каком — максимальная.

После опроса выяснилось, что более 60% респондентов не могут отличить разницу между оптимальной скоростью и более высокой. Еще 30% опрошенных выбрали смартфон с меньшей скоростью интернета, считая, что именно на нем интернет более быстрый. А большинство горожан, оказалось, даже не подозревали, что для серфинга в соцсетях, просмотра видеороликов или же скачивания фильмов максимальная скорость интернета совсем не нужна.

— Мы спросили обычных людей на улице: видят ли они разницу в скорости мобильного интернета? Спойлер: не видят. Зато теперь могут подключиться к мобильному оператору на оптимальной скорости. И еще скидку получат. До 30%. Вот, — комментирует PR-директор Yota Артем Рабчук.

Посмотреть видеоролик о проведенном опросе можно по ссылке.

Yota запустила предложение «Оптимальная скорость» для «Готового тарифа». Оно позволяет клиентам самим выбирать скорость своего мобильного интернета.

При подключении «Готового тарифа» на «Оптимальной скорости» пользователи получают скидку 30%. Таким образом, стоимость тарифа составляет 399 рублей вместо 570 рублей. Также «Оптимальную скорость» можно подключить в конструкторе тарифов. Скидка на пакет связи при этом составит 15%.

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ООО «Скартел»

ИНН: 7701725181

https://www.yota.ru/