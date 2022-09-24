Золотая пора прививок: Роспотребнадзор объяснил, зачем нужна вакцинация от гриппа

Медсестра Инга Жиздан делает прививку от гриппа пациентке Евгении Герасименко в одном из мобильных пунктов / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве открываются бесплатные пункты вакцинации от гриппа. 19 сентября о них рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Вечерка» узнала, кому необходимо вакцинироваться, и когда лучше это сделать.

Прививочная кампания в этом году, по словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, будет особенной. В первую очередь это связано с самой вакциной.

— В трехвалентной вакцине заменены два компонента из трех, остался прежним только вариант для гриппа H1N1. Антигены вирусов гриппа А(H3N2) и вируса гриппа В заменены на актуальные версии текущего сезона. В четырехвалентной вакцине стабильными остались два компонента и два изменены, — рассказала она.

Отмечается, что вакцина от гриппа уже доставлена в субъекты РФ.

— Ученые предполагают, что этот сезон по гриппу будет достаточно напряженным, и мы готовимся заранее, — добавила Анна Попова, уточнив, что в этом году необходимо привить не менее 60 процентов совокупного населения РФ и 75 процентов от групп риска.

Что касается мер профилактики, то вакцинация остается самым надежным и безопасным способом.

— В состав современных вакцин против гриппа, применяемых на территории РФ для иммунизации населения, входят только фрагменты генетического материала рекомендованных ВОЗ штаммов вирусов гриппа, поэтому вакцины не могут вызвать заболевание. Но этих коротких участков генома вирусов достаточно, чтобы в организме сформировался иммунный ответ, — пояснили в Роспотребнадзоре, отметив, что прививку против гриппа следует делать до начала эпидемического подъема заболеваемости.

— Оптимальным временем вакцинации против гриппа является период сентябрь-октябрь, — подчеркнули в Роспотребнадзоре. — Вакцинация от гриппа не дает 100 процентов защиты. Вместе с тем она защищает от тяжелого течения заболевания и его осложнений, препятствует широкому распространению гриппа.

Делать прививку можно даже детям, начиная с шести месяцев, но с разрешения врача. В Москве продолжается вакцинация от ковида. Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.