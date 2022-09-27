Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров: Приоритет отдаем профилактике

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров / Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Появляется все больше специальных сервисов, помогающих выявлять незаконные постройки в городе. Какие технологии внедряет Госинспекция по недвижимости, 27 сентября в интервью «Вечерней Москве» рассказал глава ведомства Иван Бобров.

— На данный момент в судах разных инстанций находится порядка двух тысяч дел, связанных с самовольным строительством. Иван Владимирович, объектов какого плана больше всего в этом списке?

— В судах рассматриваются дела по различным объектам недвижимости: и тем, что обладают признаками нарушений, но стоят на кадастровом учете и имеют зарегистрированные права собственности, а также по частным зданиям и строениям без кадастрового учета. Пристройки, надстройки, незаконные меж этажные перекрытия — подобные нелегальные строения встречаются чаще, чем возведение отдельных зданий без разрешительной документации. С точки зрения функционального назначения «лидера» определить сложно — это и автосервисы, предприятия общепита, магазины, склады, шиномонтаж и другие.

— Какие еще незаконные постройки выявляете в городе?

— Есть и некапитальные сооружения, обладающие признаками незаконных объектов, большинство из которых составляют шлагбаумы, заборы. Также предметом нашей надзорной деятельности является контроль за самовольным ограничением доступа на землю общего пользования, целевым назначением участков, их самозахватом, использованием без документов, а также за городской недвижимостью, находящейся в аренде у бизнеса.

— Какую профилактическую работу проводит Госинспекция по недвижимости с собственниками и арендаторами, чтобы предупредить появление таких нарушений?

— Безусловно, мы рассчитываем на добросовестность правообладателей: информация о правилах пользования городской недвижимостью находится в открытом доступе. Кроме того, наше ведомство ведет разъяснительную работу, чтобы не допускать нарушений или пресекать их на начальном этапе. Профилактика — наш приоритет. Мы постоянно рассказываем о механизмах и порядке возведения зданий и сооружений, как правильно их ремонтировать и реконструировать, как при необходимости менять вид разрешенного использования земельных участков.

Если такие меры игнорируются, то включаются механизмы ответственности: гражданской, административной, а иногда и уголовной. И тут, на мой взгляд, важна неотвратимость наказания как меры, призванной обеспечить правопорядок.

— Какие консультации могут получить представители бизнес-сообщества от ГИН?

— К открытию готовится дискуссионный центр, в котором предприниматели смогут получать очные консультации и ответы на вопросы.

— Сейчас работает проект «Доброволец ГИН». Как часто москвичи помогают выявить самострой?

— Проект позволяет нам обучать горожан, готовых проявлять активное участие в жизни столицы. Наши специалисты рассказывают о характерных признаках нарушений. После такого обучения доброволец может более точно сообщить о них в ведомство. Наши инспекторы оперативно проверяют информацию. Обращения от добровольцев рассматриваются за три дня. Сегодня добровольцы — команда из 400 человек. Две трети их обращений попадают в цель — выявляются незаконные шлагбаумы, заборы, захламление территорий.

— А жители — не участники проекта — обращаются в ваше ведомство с жалобами на самострой в Москве?

— Безусловно. Срок рассмотрения их обращений по закону составляет до 30 дней. Но мы стараемся обработать запросы и принять меры по устранению нарушений раньше. Кроме того, для более оперативного взаимодействия мы с коллегами из Департамента информационных технологий города создали специальные сервисы — чат-боты в телеграм «Свободный доступ» и «Самострой.net». По ним жители получают ответ в течение трех дней.

— Расскажите об этом подробнее.

— Цель чат-ботов — упростить и ускорить взаимодействие москвичей и Госинспекции по недвижимости по вопросам незаконного строительства и самовольного ограничения доступа на земли общего пользования. Бот «Свободный доступ» поможет быстрее найти нелегально установленные заборы и шлагбаумы. А чтобы проверить объект недвижимости на признаки самовольного строительства, нужно воспользоваться чатом «Самострой.net». Данный сервис помогает добросовестным приобретателям избежать покупки самостроя или совершения другой сделки с недвижимостью. Сегодня в разработке находится еще один сервис для удобства бизнеса «Онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушений». Его цель также — профилактическая работа.

ДОСЬЕ

Иван Владимирович Бобров родился 8 сентября 1980 года в Москве. В 2002 году окончил Московскую гуманитарно-социальную академию. В разные годы работал преподавателем колледжа, в строительной компании, позже — в Департаменте городского строительства, консультантом в Москомстройинвесте. 21 марта 2022 года назначен начальником Госинспекции по недвижимости города.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала года в Москве было ликвидировано свыше 1700 объектов, демонтировано 387 тысяч квадратных метров самостроя. Всего за последние пять лет — с 2017 по 2021 год — выявлено 11,8 тысячи незаконных объектов, из них 9211 уже ликвидировано. Сейчас внимание Госинспекции по недвижимости акцентировано на профилактике. Ведомство продолжит борьбу с нелегальными постройками.