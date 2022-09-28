Людям нужны пластинки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

В конце сентября 1966 года рубрика «Справочное бюро», как обычно, помогала горожанам находить ответы на их вопросы. Часто жителей интересовала культура. На такие вопросы отвечали подробно эксперты.

Молодые таланты

В номере от 24 сентября 1966 года читатель М. Никитенко задал короткий вопрос: в каких международных конкурсах будут участвовать исполнители из СССР. Рубрика ответила со всеми подробностями.

Для ответа был привлечен редактор отдела международных и всесоюзных конкурсов Госконцерта СССР Г. В. Сергеев. Оказалось, что советские музыканты участвуют практически во всех значимых международных конкурсах.

Например, совсем скоро планировался конкурс имени Бартока — Листа в Будапеште, в котором должен был принять участие молодой пианист из СССР Юрий Шустер.

В этом же месяце пианистов ждали и в английском Лидсе. А в октябре в Цвиккау ожидался конкурс вокалистов имени Роберта Шумана.

Далее сообщались подробности о конкурсах скрипачей и виолончелистов, которых принимали практически все страны Европы. До конца 1966 года читатель знал обо всех важных международных музыкальных событиях.

Хрестоматия на виниле

В номере от 26 сентября читатель В. Россихин спрашивал, почему в продаже нет набора пластинок с записями произведений русской литературы для младших школьников? Оказывается, что в продаже их не было и не ожидалось, поскольку фонохрестоматия, так назывался набор пластинок, вышла по заказу Министерства просвещения РСФСР, но не для продажи, а для планового распределения по школам.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Сергей Тарасов, житель района Щукино, 56 лет. Вопрос: Где в Москве можно моржевать?

Ответ редакции «ВМ»: Одно из популярнейших мест для моржевания — Строгинская пойма. Также любители зимнего купания собираются на Верхнем Царицынском пруду. Возле некоторых водоемов, например у Академического пруда, установлены кабинки для переодевания.