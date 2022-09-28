Людям нужны пластинки

Сюжет:«Вечерке» – 100 лет
Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.
В конце сентября 1966 года рубрика «Справочное бюро», как обычно, помогала горожанам находить ответы на их вопросы. Часто жителей интересовала культура. На такие вопросы отвечали подробно эксперты.
В номере от 24 сентября 1966 года читатель М. Никитенко задал короткий вопрос: в каких международных конкурсах будут участвовать исполнители из СССР. Рубрика ответила со всеми подробностями.
Для ответа был привлечен редактор отдела международных и всесоюзных конкурсов Госконцерта СССР Г. В. Сергеев. Оказалось, что советские музыканты участвуют практически во всех значимых международных конкурсах.
Например, совсем скоро планировался конкурс имени Бартока — Листа в Будапеште, в котором должен был принять участие молодой пианист из СССР Юрий Шустер.
В этом же месяце пианистов ждали и в английском Лидсе. А в октябре в Цвиккау ожидался конкурс вокалистов имени Роберта Шумана.
Далее сообщались подробности о конкурсах скрипачей и виолончелистов, которых принимали практически все страны Европы. До конца 1966 года читатель знал обо всех важных международных музыкальных событиях.
В номере от 26 сентября читатель В. Россихин спрашивал, почему в продаже нет набора пластинок с записями произведений русской литературы для младших школьников? Оказывается, что в продаже их не было и не ожидалось, поскольку фонохрестоматия, так назывался набор пластинок, вышла по заказу Министерства просвещения РСФСР, но не для продажи, а для планового распределения по школам.
Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.
Сергей Тарасов, житель района Щукино, 56 лет. Вопрос: Где в Москве можно моржевать?
Ответ редакции «ВМ»: Одно из популярнейших мест для моржевания — Строгинская пойма. Также любители зимнего купания собираются на Верхнем Царицынском пруду. Возле некоторых водоемов, например у Академического пруда, установлены кабинки для переодевания.