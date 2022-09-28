Панове, бузя не треснет? Почему Варшава требует у Москвы репараций

Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Польша требует у Германии репараций за ущерб, который немцы нанесли полякам во Вторую мировую войну. Аналогичные претензии Варшава планирует предъявить и Москве.

Чтобы стать политиком, надо соответствовать многим требованиям. Чтобы стать политиком в Польше, надо обладать одним обязательным качеством. Надо быть очень обидчивым и постоянно предъявлять претензии соседним странам. Польские политики всех мастей требуют от Германии репараций по итогам Второй мировой войны в размере 1,3 триллиона евро.

Через 75 лет после окончания войны прикинули. Вышло неплохо — три годовых бюджета Польши. Президент страны Анджей Дуда говорит, что подобные требования будут обращены и к России, но их объем пока неизвестен. Лидер правящей партии Ярослав Качиньский яростно поддерживает и направляет эти настроения.

Вторая мировая война — общая трагедия. Надо обладать тривиальным взглядом на историю, чтобы указать пальцем на отдельного виновника. Множество политиков вели мир к трагедии. В авангарде — президент Польши Юзеф Пилсудский, который первым из европейских лидеров сошелся с Адольфом Гитлером. Общий язык нашли на почве совместных аппетитов в отношении огромных пространств восточного соседа.

Маршал Пилсудский прямо говорил о намерении забрать территории СССР в границах 1772 года, то есть до первого раздела Польши при Екатерине II. Сталин прекрасно знал об этих планах. Гитлер побывал на похоронах Пилсудского и уронил скупую слезу из-за утраты единомышленника. Единственный случай в биографии фюрера, когда он посетил похороны на государственном уровне.

Не у каждого народа национальный характер становится политическим фактором. У Польши немало достижений, но слишком густо пропитавшая шляхту гордыня приводит к непомерным амбициям и потере здравого смысла. Невыносимо видеть, как сосед на востоке и сосед на западе каждый на свой лад добились исторического величия, а Речь Посполитая, которая мечтала об империи от моря до моря, развалилась и оказалась на вторых–третьих ролях. Неутоленная обида ведет к требованиям репараций от России и Германии.

А чем Чехословакия хуже Польши? С точки зрения заносчивых польских политиков — никакого сравнения. В 1938 году Польша вместе с Великобританией и Францией согласилась с претензиями Гитлера на Судетскую область в Чехословакии.

Польша отказала СССР в военной помощи Чехословакии, закрыв проход Красной армии. Германия сбросила с барского стола Польше сладкий кусочек — чешский Тешин. Это не начало Второй мировой? Так что жалобы Польши по поводу пакта Молотова — Риббентропа — крокодиловы слезы. Сами подкармливали волка, пока он не отъелся настолько, что сорвался с цепи.

Сталин со всей его политической мизантропией по неведомой причине относился к Польше с симпатией. Может быть, это странные отголоски неудачного похода Красной армии с участием Сталина в Польшу в 1920 году. Так или иначе, третий тост на торжественном обеде в Кремле в 1945 году Сталин провозгласил за Польшу. После войны Сталин за счет Германии прирезал Польше огромные наделы, где исторически располагались Пруссия, Померания, Силезия со старинными городами Данциг, Бреслау, Щецин с развитой промышленной инфраструктурой.

Сотни тысяч немцев были насильственно выселены из этих областей. Общая площадь дарованных земель — 115 тысяч квадратных километров, это примерно как Литва и Латвия вместе взятые. И от СССР вождь добавил еще 27 тысяч квадратных километров с населением больше 1 миллиона. Аттракцион неслыханной щедрости, увы, не первый и не последний в истории СССР.

Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр во время визита в Москву в 1955 году прямо говорил о несправедливо отторгнутых в пользу Польши восточных землях. Однако ГДР в начале 1950-х годов подписала с Польшей договор, где границы были признаны. Польша в свою очередь отказывалась от претензий по воду репараций. Окончательно проблемы были сняты после объединения ФРГ и ГДР в 1990 году.

Но через 30 лет Польша на новом историческом витке оживилась и вспомнила о старых, как она считает, долгах. Потому что польская обида — это такая штука, которая никогда не проходит. А тут еще и немецкий канцлер Олаф Шольц намекнул, что можно вернуться к вопросу о восточных землях Германии. Но ведь и Россия может вспомнить вторжение Польши в 1919 году, а также гибель в польских конц лагерях десятков тысяч красноармейцев. Почему молчим, непонятно.

Польша любит изображать из себя невинную овечку. Почему же сразу после Второй мировой десятки тысяч евреев бежали из Польши, где процветали антисемитские настроения? Еще до войны в польских университетах студентам-евреям не разрешалось сидеть рядом с поляками. Немцы знали об этих настроениях, и большинство лагерей смерти, начиная с Освенцима, строили именно на территории Польши, привлекая для обслуживания местное население.

После войны поляки категорически отказывались возвращать евреям имущество. До конца 1947 года от руки поляков погибли 1500 евреев. В порядке вещей были еврейские погромы, что кажется дикостью после нацистского холокоста. До войны в Польше проживали 4 миллиона евреев, сейчас — 20 тысяч.

Верните награбленное, если у вас такая хорошая память! Однако о своих грехах власти Польши забыли. Потому что поляки не могут никого обидеть. Но самим полякам положено обижаться на весь белый свет, который им всегда должен. Вот только возникает вопрос: рож..., простите, бузя* не треснет?

* — С польского buzia (бузя) переводится как личико, мордашка, рожица.