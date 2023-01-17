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Боксер Дмитрий Бивол: Русский дух не сломить

Иван Кудря

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Эксклюзивы ВМ
Спорт
Боксер Дмитрий Бивол: Русский дух не сломить
Боксер Дмитрий Бивол / Фото: из личного архива

Боксер Дмитрий Бивол стал первым россиянином в истории, которому удалось получить приз «Боксер года» (2022) от Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA). В понедельник, 16 января, лучшим нашего спортсмена назвал и американский журнал The Ring.

— Дмитрий, в 2022 году вы дважды защитили титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, и американцы не смогли спорить с фактами. Мотивирует ли признание тренироваться усерднее?

— В большей степени я рад, что смог продолжить свою серию поединков без поражений. В 2022 году не было бойца, который бы сделал больше, чем я, и я рад, что это не осталось без внимания экспертов. Я горжусь тем, что представляю нашу страну. Мотивацию черпаю в спорте, стараюсь с каждым днем становиться лучше. А награды — приятный бонус.

— Вы планируете вернуться на ринг весной, и соперниками могут стать британцы — Каллум Смит или Джошуа Буатси. Почему именно они? И с кем вы больше всего хотите подраться?

— Я хочу бросать вызов только лучшим. Каллум очень неплох, и я думаю, это будет первая серьезная проверка на прочность в 2023 году. А в целом я бы хотел провести бой со многими. Если бы мы были с Майком Тайсоном в одной весовой категории, то вышел бы с ним. Для себя я самый сильный боец, и я выхожу на ринг только с этой мыслью, невзирая на то, кто мой соперник.

— Ваша жена Екатерина сказала как-то: «Бокс — мое проклятие и спасение одновременно». Сложно ей было полюбить этот вид спорта?

— Немногие женщины любят, когда мужья занимаются таким травмоопасным видом спорта. Катя за меня волнуется, но давно приняла то, что я из бокса не уйду. Сама она не тренируется, но мне всегда помогает. Готовит блюда, положенные мне по диете, следит за распорядком дня. Мы на одной волне. Можем и бокс посмотреть, и поиграть в настольные игры.

— Вы вместе с 16 лет. Это любовь с первого взгляда?

— День нашей встречи я могу назвать самым счастливым днем в моей жизни. Заметил Катю в аэропорту, когда улетал на сборы. Подождал, пока ее мама отойдет, подошел, познакомился. Обменялись контактами. И с того момента я полюбил. Это моя первая и единственная любовь — вроде юношеская, но она переросла в прекрасный брак. Киношная история со счастливым концом.

— Ваши сыновья Мирон и Никон смотрят ваши бои? Хотят стать такими же, как папа?

— Смотрят вместе с мамой и всегда звонят после боя, поздравляют первыми! Мы с ними тренируемся, Катя водит их в секцию бокса. Думаю, они могут стать лучше меня, но говорить об их будущем в спорте пока рано. Дети должны сами выбрать будущее. Но занятия боксом им на пользу: учатся стоять за себя и быть в форме.

Боксер Дмитрий Бивол: Русский дух не сломить Боксер Дмитрий Бивол с супругой Екатериной и детьми Мироном и Никоном / Фото: из личного архива

— Брюс Ли говорил: «Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч разных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз». Как находите баланс между творческим подходом к боксу и рутиной?

— Для меня нет понятия «рутина». Каждая тренировка — это что-то новое. Это и тактическая подготовка под соперника, и разбор ошибок с тренером, и новые комбинации, упражнения.

— Вы говорили в интервью, что каждый бой — сложный и вы переживаете. Чаще бойцам свойственна бравада. Тот же Хильберто Рамирес (до встречи с Биволом не проигрывал. — «ВМ») говорил, что за вами «охотился». Что вы думаете о провокациях перед боем?

— Я не люблю пустословить перед боем и лить грязь на соперника, как это делает тот же Рамирес. Доказывать что-то нужно на ринге, остальное неважно. Бокс — это в первую очередь уважение к сопернику. Ты должен победить его, а не унизить. С другой стороны, людям, которые занимаются бизнесом в этой сфере, нужны такие спортсмены, чтобы повышать охват аудитории. Но эта история не про меня.

Боксер Дмитрий Бивол: Русский дух не сломить Дмитрий Бивол (справа) / Фото: Личный архив

— Бокс — один из немногих видов спорта, где сейчас могут выступать россияне. Почему он не оказался так зависим от политики, как, скажем, футбол, где нам не дали шанса побороться за чемпионство?

— Это заслуга тех людей в России, которые отстаивали мои права и права наших соотечественников в боксе. Они смогли остановить этот беспредел. Я не знаю, почему в футболе и других видах спорта такого не произошло. Видимо, наши силы там не такие значимые. Мне обидно за наших ребят, но надеюсь, что они станут только сильнее после этого.

— Вам пришлось выйти на бой с Рамиресом без российского флага. А после боя с Канело вы узнали, что выходили как спортсмен из Кыргызстана. Как вам попытки «отменить» русских спортсменов? И что думаете о тех, кто меняет гражданство ради карьеры?

— Я думаю, что никому в мире не удастся сломить русский дух. Все сильные спортсмены понимают, что жизнь на этом не заканчивается и Родина важнее соревнований. Как я знаю, ни один олимпийский призер или чемпион не уехал из России. Ушли те, кому места в сборной не давали, они решили так отомстить. Это их дело. Может, у них все сложится, но они должны отдавать себе отчет в том, что сюда они не вернутся, никто их уже не ждет.

— Вы связываете жизнь с Россией, но тренируетесь и в США. Почему?

— Есть две сильнейшие школы бокса: российская и американская. Наши более спокойны. Мне важно перенимать у обеих сторон, чтобы быть вариативнее.

— Можно ли сказать, что сейчас расцвет российского бокса?

— Я считаю, что и заката у нас не было. Всегда было, есть и будет несколько бойцов в российском боксе, которые могут дать фору любому. Другой вопрос, что у нас не так много ярких личностей, которые, например, переезжают выступать в США. Нужно наших ребят пиарить, чтобы они развивались, а в России не так много турниров, где выступают сильнейшие.

ДОСЬЕ

Боксер Дмитрий Бивол: Русский дух не сломить Боксер Дмитрий Бивол с отцом Юрием Биволом / Фото: из личного архива

Дмитрий Бивол родился 18 декабря 1990 года в городе Токмаке, Кыргызстан. В 2002 году переехал жить с отцом, матерью и двумя сестрами в Санкт-Петербург. В 2007 году получил звание мастера спорта международного класса по боксу. В 2014 году дебютировал в профессиональном боксе против уругвайца Хорхе Родригеса Оливейры.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Большую часть времени я провожу со своей семьей. Можем пойти в парк с детьми, покататься на аттракционах — я это занятие очень люблю. Иногда готовлю национальные киргизские блюда: бешбармак, плов, лагман. Вроде бы всем нравится, да и мне приятно, что помогаю жене. На даче люблю полежать в гамаке.

— Известно, что вы любите футбол. Что думаете о возможном переходе наших клубов в Азиатскую конфедерацию?

— Не то чтобы я люблю смотреть футбол — больше играть в него. Чемпионат мира смотрел, но не все матчи, только самые интересные. Что касается перехода, не думаю, что это лучший выход для наших команд в нынешней ситуации. Как я знаю, уровень Азиатской лиги намного ниже, чем в Европе, да и командам лишние перелеты тоже не особо нужны. Если совсем не будет другого выхода, то нужно будет думать.

— Вы получили юридическое образование. Планируете опираться на него в том далеком будущем, когда завершите карьеру? Кстати, многие представители единоборств начинают сниматься в кино — не рассматривали для себя такой путь?

— Я не думаю, что имею потенциал как актер. У меня есть планы — открыть свой бизнес. Но пока говорить о них не хочу. Как придет время для этого, как я пойму, что не гожусь в боксеры, тогда и буду думать и реализовывать идеи. Наработки есть, и это главное.

— А тренерство? Вы часто посещаете Киргизию, проводите тренировки для местных боксеров. Есть ли уже те, кто с вашей помощью делает какие-то успехи в профессиональном боксе?

— Пока нет, но я надеюсь, что в скором времени появятся такие ребята. Я бы очень хотел стать тренером, чтобы передавать свой опыт полностью.

— Что бы вы сказали тем, кто хочет связать свою жизнь со спортом, но сомневается в себе?

— Как и в любом другом деле, в боксе главное — чтобы человек верил в себя и шел к своей цели. Грыз землю, цеплялся за каждый шанс и не ленился. Главный наш враг — это мы сами. Человек может стать кем угодно, если захочет этого.

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