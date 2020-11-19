«Это уже цикл»: Мостовой объяснил, почему сборную Россию по футболу часто обыгрывают

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Сокрушительное поражение России в матче с сербами в Лиге наций вызвало бурю негодования среди соотечественников. Одни ругают вратаря Маринато Гильерме, пропустившего четыре мяча в первом тайме, другие — наставника наших футболистов Станислава Черчесова, который не вызвал нападающего Артема Дзюбу на ноябрьские матчи. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у футбольного эксперта, экс-футболиста национальной сборной Александра Мостового, смог бы Дзюба изменить ход игры, если бы ему дали выйти на поле.

По мнению собеседника «ВМ», выйди Дзюба на поле, игра действительно могла бы сложиться по-другому.

— Он реально много значит и для «Зенита», и для всей сборной. Его действия несопоставимы с тем, кто сейчас на его месте играет (Антон Заболотный — прим. «ВМ»). Это просто небо и земля, конечно, — подчеркивает Мостовой.

Однако, продолжает он, Черчесов правильно сделал, что не вызвал Дзюбу. Этого нельзя было допустить после скандала с интимным видео форварда, которое попало в Сеть и стало причиной отстранения игрока от ряда матчей. Таким образом тренер хотел защитить своего футболиста от давления со стороны.

— А как вы хотели — чтобы он после скандала приехал? Чтобы все журналисты, футболисты и другие ребята сидели там и смеялись? А если бы кто-то еще что-нибудь придумал? — вопрошает Мостовой. — Тут, считай, 30 человек в команде, и у всех телефоны, «инстаграмы», — тогда вообще могло бы такое произойти… Ну или надо было говорить: «Ребята, сидим в отеле либо в автобусе, а телефоны — вон в тот ящик». Но так же не сделаешь — все же взрослые люди.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Эксперт напомнил, что Черчесов не раз призывал не возвращаться к этому вопросу, аргументируя это желанием отвести внимание от Дзюбы.

Недоумение, по мнению бывшего футболиста сборной РФ, должно вызывать наличие укомплектованной команды из 25 человек, у которой было достаточно возможностей проявить себя.

— Пожалуйста, выходите, играйте, забивайте, доказывайте, — говорит Мостовой.

Он выразил уверенность, что игроки нашей команды вполне могли бы во втором тайме мачта с Сербией забить один–два мяча, чтобы не проигрывать всухую. Сербы же в свою очередь показали хорошую, местами отличную игру, ловко подкарауливая ошибки наших футболистов.

В заключение собеседник «ВМ» объяснил регулярные неудачи российского футбола тем, что он, как и болельщики, живет прошлым. По сути, чемпиона мира — 2018, проводившийся в РФ, был подарком россиянам, в преподнесении которого огромную роль сыграло элементарное везение.

— У нас многое скрывается за этим ЧМ. У нас живут ассоциациями с тем праздником. И здорово, что его провели, и здорово, что повезло нам с испанцами, которые нас, кстати, мутузили 90 минут. Но ту Лигу наций мы, между прочим, проиграли: нас шведы обошли. И до чемпионата нас тоже половина команд обыгрывала. Это уже цикл, который длится больше четырех с половиной лет, и ничего такого за это время в российском футболе не случилось. А убери ЧМ из памяти — и многое поменялось бы. Надо выше смотреть, — заявил собеседник «ВМ».

Фото: twitter.com/teamrussia

Напомним, в среду, 18 ноября, Россия уступила Сербии со счетом 0:5 и упустила шанс выйти в высший дивизион турнира — лигу A. Также сборная РФ опустились в таблице коэффициентов УЕФА и лишились места во второй корзине при жеребьевке квалификации ЧМ-2022.

Скандал с Дзюбой

Ранее в Сети появился ролик интимного характера, в котором запечатлен похожий на Артема Дзюбу мужчина. После этого футболист закрыл свой аккаунт в Instagram. Вскоре выяснилось, что злоумышленники, заполучившие ролик, потребовали у спортсмена 386 миллионов рублей за то, чтобы видео не было опубликовано. Дзюба отказался перечислять средства мошенникам, поэтому интимные кадры появились в интернете.

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