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«Стрельба» по живым мишеням
Биатлонист Александр Логинов / Фото: YouTube/«Тюменская арена»

«Стрельба» по живым мишеням

Руслан Карманов

Спорт

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток».

Меньше недели остается до чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения) — пожалуй, главного зимнего старта сезона, к которому будет приковано внимание российских болельщиков. И до сих пор мы не знаем, выступит ли на соревнованиях главная звезда российского биатлона — Александр Логинов.

Накануне чемпионата мира «сверкнула молния» — независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала вину экс-президента Андерса Бессеберга и бывшего генерального секретаря организации Николь Реш в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов в период с 2008 по 2015 год. Якобы господин Бессеберг годами получал взятки от российской стороны в виде бесплатной охоты на медведей, дорогущих часов и других интересных услуг.

Во время обыска норвежская полиция изъяла из дома Бессеберга 13 наручных часов люксовых брендов. Одни из них стоимостью 20 тысяч евро он получил в подарок на свое 65-летие в Ханты-Мансийске в марте 2011 года.

Норвежская прокуратура настроена решительно: Бессеберг может получить 10 лет тюрьмы за коррупцию. Но нам сегодня куда важнее не судьба норвежского дедушки, а каков будет «гром» после «молнии» для всего российского биатлона.

Руководитель независимой группы IBU Джонатан Тэйлор в своем докладе«телеге» на 220 страниц не указал, какие именно российские биатлонисты кушали допинг с 2008 по 2015 год. Так, основанием для проверки деятельности или, точнее сказать, бездеятельности Бессеберга послужила информация от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова. Якобы данные в паспортах крови ряда российских биатлонистов были запятнаны подозрительной информацией. Наверняка в самое ближайшее время достоянием гласности станет и закрытая часть доклада Тэйлора, и «свежий» допинговый скандал коснется имени чемпиона мира — 2020 Александра Логинова. Он уже отбывал дисквалификацию за применение допинга в 2015 году. Тогда все спортивные результаты россиянина начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года были признаны недействительными.

Поэтому не стоит удивляться, если за гонками чемпионата мира — 2021 лучший биатлонист России будет наблюдать у телевизора. Ведь решение о том, кто из российских стреляющих лыжников выступит в Поклюке, будут принимать чиновники ВАДА, изучив расширенную заявку сборной России.

Эти тертые калачи не хуже нашего знают, что без Логинова российская команда фактически будет обречена на провал. Поэтому на ЧМ-2021 у сборной России нет никакого медального плана. Хотя он мог бы выглядеть вполне оптимистичным и близким к выполнению, учитывая, что в этом году наши биатлонисты резко прибавили обороты и после долгого перерыва завоевали три медали на этапах Кубка мира.

Казалось бы, отбыв наказание за прошлые грехи, биатлонисты могут двигаться к новым спортивным вершинам. Но похоже, ВАДА будет биться не на жизнь, а насмерть против того, чтобы российские спортсмены в обозримом будущем могли претендовать на медали крупных международных соревнований. Впрочем, возможно, у представителей ВАДА уже есть в рукаве неопровержимые доказательства вины действующих российских биатлонистов, и именно в канун ЧМ-2021 антидопинговое агентство собирается выложить свои козыри, чтобы удар по нашим надеждам был больнее, а полный крах выглядел как можно позорнее.

Факт, что в современном мировом спорте российские биатлонисты все чаще выполняют роль живых мишеней. И без того в Поклюке наши биатлонисты будут понижены в правах, выступая под флагом Союза биатлонистов России, а гимн родной страны им заменят на гимн IBU, судя по докладу Тейлора, более чем коррумпированной организации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Панкратов, лыжник, биатлонист:

— Надеюсь, что в Поклюке выступят все сильнейшие российские биатлонисты, в том числе и Александр Логинов. Он отбыл свою дисквалификацию, а значит, может принимать участие в крупных международных стартах. Надеюсь, наши спортсмены выступят успешно на ЧМ-2021 и завою ют медали. Я бы рекомендовал перед стартом сезона сконцентрироваться на работе.

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