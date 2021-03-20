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«Мне было все равно»: олимпийская чемпионка Журова — о соревнованиях без своих болельщиков
Фото: @szhurova

«Мне было все равно»: олимпийская чемпионка Журова — о соревнованиях без своих болельщиков

Руслан Давлетшин

Спорт

Япония имеет полное право ограничивать допуск болельщиков на Олимпиаду в Токио, если считает это необходимым для обеспечения безопасности своих граждан в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее стало известно, что оргкомитет игр в Токио объявил о решении провести летние Олимпийские игры 2021 года без зарубежных зрителей из-за COVID-19. Купившим билеты иностранцам вернут деньги. С учетом участников делегаций и спортсменов власти Страны восходящего солнца планируют принять 90 тысяч иностранных гостей.

— Нужно всегда смотреть в интересах страны. Все-таки Япония в такой момент берет на себя риски, пандемия же еще не закончилась. Я знаю, что вопрос стоял даже в том, чтобы не допускать к Олимпиаде спортсменов без прививок или антител. Но надеюсь, что до этого не дойдет, — сказала Журова.

По ее словам, спортсмен сам должен понимать, что безопасность превыше всего.

— И, если ты летишь на другой континент, может случиться все что угодно и лучше сделать прививку. Но если переболел — повезло. Японцы заботятся о своих гражданах, — добавила она.

Несмотря на то что на трибуны не допустят иностранных болельщиков, без зрителей они не будут. Соревнования посетят японцы. И, с точки зрения Журовой, своей национальной команде они, безусловно, помогут.

Олимпийская чемпионка также не исключила, что отсутствие «своих» зрителей кому-то из спортсменов, наоборот, позволит преодолеть волнение и добиться более высоких результатов. А кто-то может и расстроиться из-за этого.

— Мне лично было все равно, есть болельщики на трибунах, нет ли. Бывало даже в некотором смысле спокойнее, когда их не было. Но это касается индивидуальных видов спорта, где требуется концентрация и, наверное, такого азарта, который ты должен получать, в том числе от болельщиков, нет. В игровых видах спорта, мне кажется, не так интересно и приятно играть без болельщиков. То же самое в таких видах спорта, как художественная гимнастика, где ты вообще все делаешь для болельщиков, а не только для себя. Тут все индивидуально для каждого спортсмена, — резюмировала спортсменка.

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